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Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

10 film internette yayında

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10 film internette yayında
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ENİS Özkan, “Evde kal” çağrısına destek vererek yapımcılığını üstlendiği 10 filmi YouTube üzerinden ücretsiz erişime açtı.

 “Benim Dünyam”, “Karaoğlan”, “Soğuk”, “Ejder Kapanı”, “Yaktın Beni”, “Hayatımın Kadınısın”, “Sirayet”, “Nergis Hanım”, “Ev” ve “Şaşkın” filmleri, Enis Özkan Film YouTube kanalında yayına verildi. Özkan, “Herkes evinde kalsın. Bütün filmleri keyifle izlesinler” dedi. Daha önce Chantier Films de başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı, Ümit Ünal’ın yönettiği “Sofra Sırları” filmini YouTube’da yayınlamıştı.

 

 

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