"1. İstanbul Dijital Sanat Festivali"

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "bağlantı aranıyor" teması altında yapılacak olan festivalde, dünyada alanında ses getiren uluslararası ve ulusal yaklaşık 30 sanatçının işleri sergilenecek. Ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak festival, Türkiye'de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği kapsamlı bir platform olmayı amaç ediniyor.



Aynı zamanda öğrencilerin de sanatsal üretimlerine ev sahipliği yapacak festivalde, 7-24 yaş arası öğrenciler, festival teması dahilinde oluşturacakları işleri sergilemek içim "www.digitalartfestistanbul.org" adresinden başvuru yapabilecek. Festivalin danışmanlığını Bager Akbay, Ekmel Ertan, Selva Gürdoğan ve Ebru Yetişkin, artistik direktörlüğünü Esra Özkan, sergi koordinatörlüğünü Ege Sevinçli, öğrenci bölümünün koordinatörlüğünü ise Cansu Yalçıner üstleniyor.



