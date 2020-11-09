1 haftada 2 arabalı konser

Sosyal medya üzerinden verilen konserlere ek olarak arabalı konserler de eklendi. Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, geçtiğimiz günlerde 1 haftada 2 kez arabalı konser verdi.

Koronavirüs salgını birçok sektörü sekteye uğratırken müzik dünyası bu yönde çok büyük yara aldı. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bazı esneklikler sağlansa da, gerek sosyal mesafe kuralı gerekse saat kısıtlaması sanatçıları farklı yöntemlere itti.

Sosyal medya platformları üzerinden konser veren şarkıcılar, şimdi de daha farklı bir yöntemle konser vermeye başladı. Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, geçtiğimiz 1 haftada 2 kez arabalı konser verdi.



Önce Şanlıurfa sonra da İstanbul Kartal’da arabalı konser düzenleyen Selçuk Balcı’nın bu alanda zirvede olduğu kaydedilirken, 2 konseri toplam 2700 kişinin izlediği öğrenildi.

Şanlıurfa’da sahneye çıktığında karşısında 270 tane araba ile birlikte sosyal mesafeye dikkat eden 400 kişiyi gören Selçuk Balcı, bu duruma oldukça şaşırdığını ancak alışmaya çalıştığını söyledi.

Ünlü şarkıcının Kartal konserine 310 araç ile birlikte, 650 kişinin katıldığı öğrenildi.