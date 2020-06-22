Global Longevity Day’e dikkat çekmek ve salgın süresinde hayatını kaybeden yaşlılarımızı anmak için Türkiye’de 21 Haziran saat 21.00’de, dünyada da herkes kendi ülkesinin saatine uygun şekilde ışıkları açıp kapayarak “1 dakika karanlık ömür boyu aydınlık” mottosu ile farkındalık yarattı.

Proje, Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontoloji Uzmanı Dr.Kemal Aydın, Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tuncer ve Well World Longevity Club Medikal Direktörü Burak Tuncer arasında imzalanan protokol ile hayata geçti. 2021 yılında yapılması planlanan Dünya Halk Sağlığı Konferansı ise “Longevity” teması ile toplanacak.