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Kendall Jenner Victoria's Secret Fashion Show'da var mı, yok mu, neden yok?

Güncelleme Tarihi:

#Kendall Jenner#Victoria's Secret Fashion Show#Victoria's Secret 2024
Kendall Jenner Victorias Secret Fashion Showda var mı, yok mu, neden yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 17:40

Moda dünyasının büyük bir dikkatle takip ettiği Victoria’s Secret Fashion 2024 yılında 6 yıl aranın ardından düzenlenecek. Kendall Jenner hayranları da ünlü ismin sahnede yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Kendall Jenner Victoria's Secret Fashion Show'da var mı, yok mu, neden yok?

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2024 Victoria's Secret Fashion Show, büyük bir heyecanla beklenirken, ünlü model Kendall Jenner’ın bu yıl podyuma çıkmayacağı araştırılıyor. 2024 Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de New York'ta düzenlenerek uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Peki, Kendall Jenner, 2024 Victoria's Secret Fashion Show'da yürüyecek mi?

KENDALL JENNER VİCTORİA'S SECRET FASHİON SHOW'DA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

6 yıl aranın ardından düzenlenen 2024 Victoria's Secret Fashion Show’da ünlü model Kendall Jenner yer almayacak. Kendall Jenner'ın 2024 Victoria's Secret Fashion Show'da yer almayacağı duyurusu, moda severler için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu.

Kendall Jenner, son yıllarda Victoria's Secret defilelerinde boy göstermiş ve markanın en tanınmış yüzlerinden biri haline gelmişti. Ancak 2024 defilesinde onun yer almayacak olması hem hayranları hem de moda dünyası için büyük bir sürpriz oldu.

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Kendall Jenner’ın yokluğu, defilenin genel atmosferini etkileyeceği düşünülüyor. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak, onun podyumda olmaması izleyiciler için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

 

 

 

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#Kendall Jenner#Victoria's Secret Fashion Show#Victoria's Secret 2024

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