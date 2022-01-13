Karidesli Taco Tarifi

Bir kaseye temizlenmiş karides, toz kaprika, acı kaprika, karabiber ve tuzu ekleyin.Karidesleri baharatlarla harmanlayın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavanın içerisine tereyağı ekleyin ve yağı kızdırın.Jalapeno biberini doğrayıp zeytinyağı ile karıştırın.Domatesi ve soğanı küp küp doğrayın ve maydanozları ince bir şekilde kıyın.Kızan tereyağının içerisine biber, domates, soğanı ekleyerek kavurun.Üzerine misket limon sıkın.Yine Arçelik Ankastre Ocak’ta farklı bir tavada karidesleri yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirin.Isıttığınız tortilla ekmeklerinin içerisine biberli soğanlı karışımı ve karidesleri ekleyin.Üzerine maydanoz serpip misket limon ile servis edin. Afiyet olsun!