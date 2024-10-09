Kanye West boşanıyor

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TMZ haber sitesine konuşan kaynaklar, 47 yaşındaki ünlü rapçinin evden ayrılarak Tokyo’ya yerleştiğini ve Censori’ye boşanma davası açmaya hazırlandığını söyledi. Çift, West’in reality şov yıldızı Kim Kardashian’la evliliğinin bitmesinden birkaç ay sonra gizli bir törenle evlenmişti. İlişkileri boyunca 29 yaşındaki Cencori’nin stil tercihleri magazin basınında sık sık gündeme gelmiş; West’in Censori üzerinde baskı kurarak giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddia edilmişti.