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Kanye West boşanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kanye West#Bianca Censori#BOŞANMA
Kanye West boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

ABD’li ünlü rapçi Kanye West’in 2022’de evlendiği model ve mimar Bianca Censori’den ayrılacağı iddia edildi.

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TMZ haber sitesine konuşan kaynaklar, 47 yaşındaki ünlü rapçinin evden ayrılarak Tokyo’ya yerleştiğini ve Censori’ye boşanma davası açmaya hazırlandığını söyledi. Çift, West’in reality şov yıldızı Kim Kardashian’la evliliğinin bitmesinden birkaç ay sonra gizli bir törenle evlenmişti. İlişkileri boyunca 29 yaşındaki Cencori’nin stil tercihleri magazin basınında sık sık gündeme gelmiş; West’in Censori üzerinde baskı kurarak giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddia edilmişti.

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#Kanye West#Bianca Censori#BOŞANMA

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