Kanal D’den yılbaşı sürprizi! Senden Önce'ye ilk tanıtım... “Gerçekler ne kadar görünür? Görünenler ne kadar gerçek...”

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Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin tanıtımı, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayenin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.
Fragmana göre; birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Tanıtım, Alp Navruz’un oynadığı Hakan karakteri ile birbirine boyun eğmeyen iki kadın arasındaki bağlantının ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.
Senaryosunu Başak Anigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.