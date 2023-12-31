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Kanal D’den yılbaşı sürprizi! Senden Önce'ye ilk tanıtım... “Gerçekler ne kadar görünür? Görünenler ne kadar gerçek...”

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#Senden Önce#Dizi#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 21:31

Hazırlıkları uzun süredir devam eden ve yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, “Senden Önce” nin ilk tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana geldi. Gerilim, heyecan ve tutkunun hissedildiği tanıtım filmi merak uyandırdı.

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Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan dizinin tanıtımı, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayenin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

Kanal D’den yılbaşı sürprizi Senden Önceye ilk tanıtım... “Gerçekler ne kadar görünür Görünenler ne kadar gerçek...”



Alp Navruz'un etkileyici performansı, Sinem Ünsal'ın güçlü oyunculuğu ve Nilperi Şahinkaya'nın çarpıcı rolüyle şimdiden konuşulmaya başlanan Senden Önce, hikayesi ile olduğu kadar çekim mekanları ile de dikkatleri üzerine çekecek.

“KOCANIN SADAKATİNE GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUN?”

Fragmana göre; birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Tanıtım, Alp Navruz’un oynadığı Hakan karakteri ile birbirine boyun eğmeyen iki kadın arasındaki bağlantının ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Kanal D’den yılbaşı sürprizi Senden Önceye ilk tanıtım... “Gerçekler ne kadar görünür Görünenler ne kadar gerçek...”


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Senaryosunu Başak Anigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

Kanal D’den yılbaşı sürprizi Senden Önceye ilk tanıtım... “Gerçekler ne kadar görünür Görünenler ne kadar gerçek...”


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#Senden Önce#Dizi#KANAL D

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