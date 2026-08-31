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Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı! Cem Yılmaz'dan taburcu oldu

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#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo
Kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı Cem Yılmazdan taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 20:21

Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu oldu.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

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Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak bugün saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

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#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo

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