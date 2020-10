İki milyarlık hesap

2005 yazına yetiştirilmeye çalışılan oteli oğlu Murat için yaptırdığını söyleyen Aşık, kendisinin artık emekliliğin tadını çıkarmak istediğini dile getirdi. Amerika’da işletme eğitimi gören, geçtiğimiz aylarda da askerliğini bitiren oğlu Murat’ın artık işlerin başına geçmesi gerektiğine inanan Aşık, geçtiğimiz hafta Bodrum Fuga’da tatil yaptı. Eşi Hülya Hanım, Melek Boz ve Ahu Tuğbay’la Küba Restaurant’ta yemek yiyen ve iki şişe de Johnny Walker Blue Label viski açtıran Aşık, iki milyar hesap ödedi. Tesadüf işteNurettin Hasman da Bodrum’daydı hafta sonu. Yanında sevgilisi Eda Taşpınar vardı. Eğlenmek için de seçtiği mekan Fuga’ydı. Kenan Doğulu’yu dinledi. Boşandığı eşi Güliz Onursal da çocukluk arkadaşı Banu Birkan ve Emre Ergani’yle Fuga’daydı. Eski eşlerin aynı ortamda bulunmaktan huzursuz olmadıklarını gördüm. Oysa bir ay önce Küba Restaurant’ta yenilen yemekte Hasman, eski eşle aynı masayı paylaşan dostlara bile selam vermemişti.İşleri bıraktı geldiÇiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Arte Çelik, butik işine de el atmıştı. Üçüncü mağazasını Fulya, Polat Towers’ta geçtiğimiz ay açan Arte Hanım da Bodrum’da hafta sonunu geçirenlerdendi. Fuga’da Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla eğlendi.Sen oyna Güzi sen oynaGüzide Duran, dün sabah New York’a uçtu. Orada sevgilisi İlker İnanoğlu ile buluşacak ve mankenlik mesleğini sürdürecek. Amerika’ya uçmadan önce dostlarıyla vedalaştı. Harbiye’deki 34,5’ta eğlenen, ardından mekanın terasında açılan Cahide 15’te yemek yiyen Duran, daha sonra da ‘travesti şov’a katıldı. Mekanın işletmecisi Tolga Sezgin’in ısrarlarına dayanamayan Güzide Duran şovdan birisi gibi dans etti şarkı söyledi, eğlendi, eğlendirdi. 34.5 terasında açılan Cahide 15 birbirinden lezzetli yemekleriyle kusursuz servisiyle hizmetinizde.Kitabını yazdılarLeyla Akçağlılar ve Ebru İpekçi, ‘Ne Yiyelim’ ve ‘Nerede, Nasıl Yiyelim’ adlı yemek kitaplarından sonra yepyeni bir lezzet durağını hizmete sundu. ‘Butterfly’ ismiyle Etiler Alkent Tepecik Yolu’nda yeni bir mekan yaratan iki arkadaş, burada çikolata danışmanı Jean-Marc Scribante tarafından eğitim almış ustaların keşfettiği tatları ilk kez Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Butterfly’ı ziyaret eden herkes, çikolata danışmanı Jean-Marc Scribante tarafından eğitim almış ustaların her türlü pasta, kurabiye, çikolata yapımını camekanlı şeffaf mutfak arkasından yerinde izleme fırsatını yakalıyor. Gençlik sorunlarıTÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığında her ay farklı bir temayı içeren film gösterimlerinin yapıldığı Osmanlı Bankası Müzesi Sineması’nda, ocak ayından bu yana, seçilen tema ekseninde gerçekleştirilen sinema sohbetleri Pelin Batu ile devam ediyor. Sinema eleştirmeni ve TÜRSAK Vakfı Program Danışmanı Mehmet Açar, sinemaya Ferzan Özpetek’in filmi ‘Harem Suare’de canlandırdığı Çerkez Cariye rolü ile adım atan Pelin Batu’yla 22 Mayıs’ta ‘Sinema ve Gençlik’ üzerine gerçekleştirilecek sohbetinde, mayıs ayında gösterilen Ölü Ozanlar Derneği, Mezun, Hal ve Gidiş Sıfır, Asi Gençlik filmlerinin ortak noktası olan gençlik sorunlarını, genç bir sinema oyuncusunun gözüyle irdeleyecek.Demir Lady tatildeDemir Sigorta’nın sahibi Sema Cıngıllıoğlu, ikinci kez nikah yaptığı eşi Ömer Abacı ile Bodrum’daydı. Gündüz saatlerinde teknelerinde güneşin tadını çıkartan çift, gece Fuga’daydı. Kenan Doğulu’nun konserini izlediler. Uzun zamandır görmedikleri eski dostlarla karşılaşıp hasret giderdiler.Geçmişten geleceğeTasarım dehası Babür Kerim İncedayı, Etiler, Akatlar’daki Artdepo Sanat Galerisi’nde 25 Mayıs’ta sergi açıyor. 1969 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bölümü’nden mezun olan İncedayı, 1979-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Sergi bir ay süreyle açık kalacak.Aromatik yağlarlaEtiler’deki Plusmed güzellik merkezinde cilt tipiniz belirlendikten sonra seçilen ürünlerle yaklaşık bir saat kadar bakım uygulanıyor. Cilt tipinize özel seçilen aromatik yağlarla yüze yapılan lenf drenaj masajı ile toksinlerin vücuttan lenf yoluyla atılması sağlanıyor.

