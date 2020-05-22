İbrahim Tatlıses bayramda Kanal D'de
Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, verdiği açık hava konseriyle Kanal D’de sevenleriyle buluşacak.
İbrahim Tatlıses, dev orkestra eşliğinde, 5 binden fazla seyirciye söylediği unutulmaz şarkılarıyla, bayramın üçüncü gününde evlere konuk olacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen, İbrahim Tatlıses’in dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği ve sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı “İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri” 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de...
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