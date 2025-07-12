Zihinsel haritalar oluşturabileceğiz

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Teknolojinin dönüştürücü gücü bu kez sokak sokak erişilebilirlik haritası çiziyor. SceneScout, Apple Haritalar’dan elde edilen panoramik görselleri analiz eden GPT-4o tabanlı yapay zekâ modeliyle çalışıyor. Bu sistem görsel verileri metne çevirerek kullanıcıyı yönlendiriyor. Kullanıcılar belirli bir rotayı baştan sona önizleme yapabiliyor ve o bölgede sanal keşfe çıkabiliyor. Kaldırımların durumunu, kavşak yapılarını, otobüs duraklarını veya ilgi çekici noktaları daha sokağa çıkmadan öğrenebiliyor. Hepsi görme engelli bireylerin yolculuk öncesi zihinsel haritalar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Yapılan ön testlerde 10 görme engelli kullanıcı tarafından denenen sistem şimdiden umut vadediyor. Katılımcıların büyük bölümü deneyimden memnuniyet duyduklarını söylüyor. SceneScout’un hâlâ geliştirilmesi gereken alanlarının da olduğu belirtiliyor. Örneğin açıklamaların yüzde 72’si doğru bilgiler içerirken bazı sesli sinyal

ya da tabelalarda yanlış betimlemeler gözlenmiş.

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Görme engelli bireylerin şehir yaşamına daha güvenli ve özgür bir şekilde katılımını hedefleyen bu prototip yalnızca bir teknoloji girişimi değil, aynı zamanda kapsayıcı tasarımın, sosyal inovasyonun ve insan odaklı mühendisliğin çarpıcı bir örneği olarak da büyük önem taşıyor. Görme engelliler için güzel bir hediye olduğunu söyleyebilirim. Uygulama tam anlamıyla hazır olduğunda hepimiz kullanacağız ve bence çok işe yarayacak.

ChatGPT buna benzer işler yapıyor ama bir işletim sisteminin bu işi üstlenmesi çok daha hızlı ve entegre bir deneyim sağlayacak gibi duruyor. Yeterli geliştirme seviyesine ulaşınca piyasaya çıkması uzun sürmez diye tahmin ediyorum.

Ancak... Benim asıl korkum başka. Düşünsenize; evimize temizlik için bir yardımcı çağırdığımızda bile öncesinde bir ön temizlik yapıyoruz, değil mi? Çünkü gelen kişiye karşı mahcup olmak istemiyoruz. Evin o dağınık haliyle görünmesini istemiyoruz. Peki, İstanbul’un sokaklarının halini dünyayla paylaşmaktan utanmayacak mıyız?

Bu sistemler nereye gitsek, neyi görüntülesek, her şeyi kaydediyor biliyorsunuz.

Belgelenebilir

bir rezillik ortaya çıkabilir. Kaldırımların durumunu, hatta hiç kaldırım olmayan yerleri, çarpık mimariyi vb. tüm dünya görecek. Olanı olduğu gibi gösteren teknoloji yüzünden gündeme geleceğiz.

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Sevgili belediyeler ve sevgili vatandaşlar, evimize gelen temizlikçiden önce nasıl bir temizlik yapıyorsak bu şehri de şöyle bir temizleyelim. Dünyaya karşı mahcup olmayalım, ele güne rezil olmayalım. “Görmediğiniz için şanslısınız” diyordunuz ya... Ama artık teknoloji bizim yerimize hem görüyor hem de gösterebiliyor.