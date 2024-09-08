‘Zekâ geriliğinin nedenlerinden biri iyot eksikliği’

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Ortomoleküler tıp danışmanı ve Bütünsel İyot Derneği kurucusu Dr. Hasan Hüsnü Eren’le ‘İyot Giren Eve Doktor Girmez’ adlı yeni kitabı nedeniyle görüştük. Dr. Eren insan sağlığı için en önemli minerallerden biri olan iyodun bugüne kadar yanlış anlaşıldığını anlatıyor.

Dr. Hasan Hüsnü Eren’in kitabı Hayy Kitap’tan çıktı.

◊ Kitabınızda iyodun çok önemli bir mineral olduğunu söylüyorsunuz. Bugüne kadar öğrendiklerimiz yanlış mı?

Evet, iyot çok yanlış tanıtılmış bir mineral. Hayatta kalabilmek için iyoda ihtiyacımız var. Bu kitapla karşı karşıya olduğumuz iyot eksikliği salgınına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü çözümünü bulamadığımız birçok rahatsızlığın temelinde iyot eksikliği var.

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◊ İyot denince akla tiroit hormonunu düzenlediğini düşündüğümüz sofra tuzu geliyor. Nedir iyot?

Esansiyel bir mineral olan iyot, tiroit hormon sentezi üretimi için gerekli ama aslında bundan çok daha fazlası. İyot içeren hormonlar embriyogenez, bilişsel gelişim, büyüme, metabolizma ve vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar. Eksikliğini gözlemleyebildiğimiz tek organ tiroit bezi olduğu için sadece onunla ilgili sanılıyor. Oysa vücudumuzda iyot kullanan ve depolayan organlarda iyot eksikse o organlar toksik maddeler tarafından işgal ediliyor. İşte bu, iyodu hayati bir mineral haline getiriyor.

◊ İhtiyacımızı sofradaki tuzla karşılayabilir miyiz?

Dünyadaki iyot eksikliğini ortadan kaldırmak için iyotlu tuz kullanımı önerilmiş. Fakat iyot ihtiyacını tuzdan karşılamak çok doğru değildir. Tuzu iyotlu hale getirmek için uygulanan prosedür iyodun rafine edilmesi anlamına geliyor. Bu da sofra tuzunu kimyasal maddeye dönüştürüyor. İyotlu tuz tüketerek iyot ihtiyacını karşılayamayız.

◊ İyodu nasıl, hangi yolla alacağız yani?

Vücudumuzda üretilmiyor, dışarıdan almamız gerek. Eğer Japonlar gibi düzenli deniz yosunu ve deniz ürünleri tüketmiyorsak gıdalarda yeterli miktarda iyot yok. Ben bir çözelti kullanıyorum. İyot elementiyle potasyum iyodürün suda çözünmesiyle elde edilen bir karışım bu. Ayrıca iyot aldıktan sonra en az

2-3 saat C vitamini kullanmayalım. Çünkü iyodun etkisini azaltıyor.

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◊ Yüksek dozda iyodun tiroit hormonlarını bozduğu, hatta kanser hücrelerini çoğalttığı söyleniyor...

Esas vücuttaki iyot eksikliği kansere davetiye çıkarır. Meme, tiroit, yumurtalık, rahim ve prostat kanserleri; otoimmün tiroit hastalıkları, fibrokistik meme hastalığı, dikkat eksikliği, kronik yorgunluk, fibromiyalji ve infertilite de iyot eksikliğiyle ilişkilidir.

◊ Virüslere karşı etkili mi?

İyodun, hiçbir virüsün vücutta barınmasına izin vermeyen tek mineral olduğunu yazdım kitabımda.

◊ Gebelikte iyot kullanımı için ne diyebilirsiniz?

Yeryüzünde zekâ geriliğinin önemli nedenlerinden biri iyot eksikliği. Bu yüzden, gebelerin bebeğe yeterli düzeyde iyot aktarmaları çocuğun beyinsel gelişimi için önemli. Ama iyodun detoks etkisinden dolayı gebelerde yüksek doz önermiyoruz çünkü iyot vücutta toksinleri çözdürür. Bu da bebeğe geçebilir.

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DEHB ve otizm için önemli!

İyot eksikliği, zekânın yetersiz işleyişinin önemli bir nedenidir. Bebeklerin IQ’sunun gelişiminden iyot sorumludur. Son araştırmalar çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) kaynağının iyot eksikliği olduğunu gösteriyor. Dünyada mutlak bir otizm salgını var. Ebeveynler ve doktorlar uygun tedavi seçeneklerini bulmakta zorlanıyor. Doktora danışarak iyodun gebelik ve emzirme döneminde anne tarafından kullanılması otizm riskini azaltmaya katkı sunacaktır.