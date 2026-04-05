Z Kuşağı erkeklerinin 3’te 1’i ‘Son söz kocanın’ diyor

Kadınların evlendikleri erkeklere ‘itaat etmesi’ gerektiğini düşünüyor musunuz? Yanıtınız ‘hayır’ olabilir ancak Z Kuşağı erkeklerinin yüzde 31’i kadının kocasına her koşulda itaat etmesi gerektiğine inanıyor. Yüzde 33’üyse önemli kararlarda son sözün kocaya ait olması gerektiğini söylüyor.

İngiltere’nin prestijli okullarından King’s College London’ın Dünya Kadınlar Günü (8 Mart) için yaptığı ankete katılan 16-74 yaş aralığında 23 bin 268 yetişkine ‘cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlar’, ‘özgürlük ve gelecek’ ve ‘toplumsal cinsiyet rolleri’ olmak üzere üç konu başlığı altında birçok soru yöneltildi.

Hindistan’dan Güney Afrika’ya, Türkiye’den ABD’ye, Hollanda’dan Kolombiya’ya 29 ülkede internet üzerinden gerçekleşen araştırmanın sonunda ortaya çıkan tabloysa oldukça ilginç. Zira Z Kuşağı, dijital çağda büyüyen, daha özgürlükçü ve eşitlikçi değerlere yakın olduğu varsayılan bir nesildi. Öte yandan özellikle son dönemde kadınlara yönelik saldırganlık, ayrımcılık ve şiddet içeren bir dili benimseyen ve ‘incel’ olarak adlandırılan toplulukların Z Kuşağı içinde kendine hareket alanı bulması tartışma konusuydu.

Son araştırmanın verilerine göre; Z Kuşağı erkekleri kendilerinden önceki kuşaklara (Y, X ve Baby Boomer) kıyasla daha geleneksel ve cinsiyetçi görüşlere sahip. Anket söz konusu kuşağın cinsiyetçiliğe eğilimli davranışları hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri olmasıyla da önem taşıyor.

Önemli kararlarda...

Z Kuşağı’nda “Önemli kararlarda son söz kocaya ait olmalı” ifadesine katılanların oranı dikkat çekici. Yüzde 33’ü bu görüşe katılırken kadınlarda bu oran yüzde 19.

Kuşaklar karşılaştırıldığında artış eğilimi net biçimde görülüyor: Baby Boomer erkeklerde yüzde 17 olan oran, X Kuşağı’nda yüzde 23’e, Milenyum Kuşağı’nda yüzde 28’e ve Z Kuşağı’nda yüzde 33’e çıkıyor. Veriler özellikle genç erkekler arasında eviçi otoritenin erkekten yana olması gerektiği görüşünün arttığını gösteriyor.

Eşitliğe bakış

Araştırmada “Kadınların eşitliği için o kadar ileri gidildi ki artık erkeklere karşı ayrımcılık yapılıyor” ifadesine katılıp katılmadıkları da sorulan sorulardan biriydi. 29 ülkenin ortalamasına göre bu görüşe katılan erkeklerin oranı Baby Boomer Kuşağı’nda yüzde 42’yken, X Kuşağı’nda yüzde 52’ye, Milenyum Kuşağı’nda yüzde 54’e ve Z Kuşağı’nda yüzde 57’ye yükseliyor. Kadınlarda da oranlar bir önceki kuşağa göre artıyor ama çok daha düşük seyrediyor: Baby Boomer Kuşağı kadınlarında yüzde 29 olan katılım, X Kuşağı’nda yüzde 36’ya, Milenyum ve Z Kuşağı’ndaysa yüzde 38’e çıkıyor.

Güç kıyaslaması

Araştırma toplumsal erkeklik normlarına ilişkin algının da kuşaklar boyunca güçlendiğini gösteriyor: “Genç erkekler, doğal olarak iri olmasalar bile fiziksel olarak güçlü olmaya çalışmalıdır” ifadesine katılanların oranı her kuşakta artış eğiliminde. Baby Boomer Kuşağı’nda bu görüşe katılan erkeklerin oranı yüzde 25, kadınların oranı yüzde 19 seviyesindeyken; X Kuşağı’nda yüzde 31 ve yüzde 26’ya, Milenyum Kuşağı’nda yüzde 38 ve yüzde 30’a çıkıyor. Z Kuşağı’ndaysa erkeklerde oran yüzde 43’e yükselirken kadınlarda yüzde 28’de kalıyor.

Kadının kendine yetebilmesi

Anketteki bir diğer ifade olan “Bir kadın fazla bağımsız ya da kendi kendine yeterli görünmemelidir”e katılma oranı kuşaklar ilerledikçe artıyor. Baby Boomer Kuşağı’nda bu görüşe katılan erkeklerin oranı yüzde 12, kadınların oranı yüzde 9 seviyesinde; X Kuşağı’nda yüzde 16 ve yüzde 13’e yükseliyor. Milenyum Kuşağı’nda erkeklerde oran yüzde 22, kadınlarda yüzde 17. Z Kuşağı’nda erkeklerde yüzde 24’le en yüksek seviyeye ulaşıyor, kadınlardaysa yüzde 15’e geriliyor.

Bir ileri, iki geri

Araştırmanın tamamı incelendiğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumların çelişkili bir zeminde ilerlediği söylenebilir. Örneğin, katılımcıların yüzde 60’ı kadınların yönetim ve siyasette daha fazla olmasının işleri iyileştireceğini düşünürken yüzde 54’ü eşitliğin sağlanması için daha fazla kadın lider gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan yüzde 52’lik bir kesim eşitlik konusunda zaten ‘yeterince ileri gidildiğini’ savunurken yüzde 46’sı erkeklerden bu konuda ‘çok fazla şey beklendiğini’ düşünüyor.

İtaat etme...

Araştırmaya katılanlara “Kadın kocasına itaat etmeli” görüşüne katılıp katılmadıkları da soruldu. Baby Boomer Kuşağı’nda bu fikre katılanların oranı erkeklerde yüzde 13, kadınlarda yüzde 6’yla sınırlı kalırken; X Kuşağı’nda oranlar yüzde 21 ve yüzde 13’e yükseliyor. Milenyum Kuşağı’nda artış sürüyor; erkeklerde yüzde 29, kadınlarda yüzde 19. Z Kuşağı’ndaysa erkeklerde oran yüzde 31’le en yüksek seviyeye ulaşırken, kadınlarda yüzde 18’de kalıyor. Veriler kadının kocasına itaat etmesi fikrinin her kuşakta erkeklerde daha fazla karşılık bulduğunu ve genç kuşaklara doğru ilerledikçe bu görüşün hem kadınlar hem de erkekler arasında yeniden güç kazandığını ortaya koyuyor.