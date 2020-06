“Yüzündeki makyajı sil, kendini sev, sen böyle güzelsin”

Dünya Vitiligo Günü olması nedeniyle 25 Haziran’da ve içinde bulunduğu hafta boyunca farkındalık çalışmaları yapılıyor. Türkiye’de de bu yıl ilk kez yaygın bir şekilde sosyal medya kampanyası düzenlendi. “Selfie’ni çek, yanağına bulut emojisi koyup paylaş” diyen vitiligolu gençler bir de klip yaptı. Arkadaşlarına cesaret veren ve klip çalışmalarına önayak olan kişi ise dijital reklam sektöründe çalışan Fulya Özbayık. 30 yaşındaki Özbayık, kendi hikâyesini şöyle anlatıyor:





“Dudak çevremde başladı, ortaokuldaydım. Hiçbir zaman rahatsız olmadım. Kendimi bildim bileli vitiligomu sevdim, seviyorum, seveceğim. Vitiligom beni ben yapan ayrıcalığım. Onu kapatmayı bırakın, aksine göz alıcı olmasını istiyorum. Diğerlerine de asla kapatmamaları gerektiğini söylüyorum. O videoda vermek istediğimiz mesaj; vitiligonuzu kapatmayın, makyaja sığınmayın, doğal güzelliğinizi, farkınızı yansıtın. Kendiniz olun, kendinizi sevin. Bir gün çalıştığım şirkette bir misafirle ilginç bir diyalog yaşadık. Yüzüme dikkatlice bakıp ‘Makyajınız ne kadar hoş!’ dedi, ben de ‘Ne açıdan?’ diye sordum. ‘Dudaklarınızın etrafına beyazlık katmışsınız, çok harika bir makyaj ortaya çıkmış’ dedi. Çok şaşırdım ve bunun makyaj değil, vitiligo olduğunu söyledim. Kendisi de bir o kadar şaşırdı. Bir kez daha vitiligomun beni özel yaptığını anladım. Cildimin eşsiz bir sanatı olduğunu fark ettim. Bana zararı yok, en önemlisi bulaşıcı değil.

Sosyal medyada @vitiligobabe isimli hesabımda bu bakış açısını yansıtan fotoğraflarımı paylaşıyorum, benim gibi kişilere ulaşıp moral veriyorum. Türkiye’de bu konuda hiç çalışma yapılmamıştı.

@vitiligociltsanatidir hesabında da birbirinden güzel arkadaşlarımın hikâyelerine yer veriyorum. Her gün onlarca mesaj geliyor, hepsine şunu söylüyorum; vitiligoyu hastalık, kendinizi de hasta olarak görmeyin. Kendinizi ve vitiligonuzu sevin, seve seve yansıtın. Ve lütfen doktor kontrolünde tedavi olun, para tuzağı ürünlere itibar etmeyin.”



Çok şanslıyım, kaybolsam hemen beni bulurlar

Yılmaz Anıl Şen (33) Mağaza yöneticisi





Bizde vitiligo genetik. Lisedeyken kapatıcı fondötenler, dövme kapatıcılar vs. keşfedip kullandım. Sonra da bıraktım gitti, iyi ki de bırakmışım. Bir gün yolda yanımdan geçen biri aniden kolumdan tutup “Sen çok şanslısın” dedi. “Bir yerde kaybolsan seni hemen tanırlar, bulurlar.” O kadar gülmüştüm ki. Ben vitiligolarımı hiç görmem. Çevrem de görmez, şanslıyım. Ancak çaresizce tedavi arayışında olan nice güzel arkadaşım kendine haksızlık ediyor. Hayata bir kere geliyoruz! Sen benzersizsin. Hastalık asla değil. Kimse sana geçmiş olsun diyemez. Çünkü geçerse sen de herkes gibi olursun. Kendini sev, aynaya her baktığında kendini gör.



Aşırı kapatıcı makyaj yaptım

Banu Gökçe Sezgin (22) Öğrenci



Ensemde başladı. Saçlarımın beyazlamasıyla oluşan kaşıntıdan ötürü doktora gittim. İlk doktor ”Saçında bit var” dedi. Başka bir doktora gittim, teşhis konuldu. Yüzüme aşırı yoğun kapatıcılar kullanıp ‘gelinin kız kardeşi’ gibi dolandığım zamanlar vardı. Yine makyaj yapıyorum fakat artık illa kapatayım diye bir derdim yok. Çevremde yoktu ve pek bilinmiyordu. Herkes bana çok kötü gözlerle bakıp bulaşıcı hastalık taşıyormuşum gibi davranıyordu. Uzun bir süre kendimden nefret ettim ama atlattım. Bizler böyle çok daha güzeliz.



“Yüzündeki çiçekler ne kadar güzel”

Zeynep Ertemli (20) Öğrenci



Vitiligom 2005’te ilik nakli olduktan sonra başladı. Kapatmaya hiç gerek duymadım. Hatta bir şeylerle kapatmayı denediğimde çirkin görüneceğini düşünüyordum çünkü böyle çok güzel. İlkokulda hemen arkadaş olmak istemezlerdi, bu beni üzerdi. Ama güzel olaylar da oluyordu. En güzeli de bir gün küçük bir kızın gelip “Yüzündeki çiçekler ne kadar güzel” demesiydi… Vitiligoma hiç küsmedim. Farklı, güçlü bir yapım var, bu yüzden fotoğraflarımı paylaşmaktan hiç çekinmedim. Biz çok farklıyız, kendimizi duvarların arkasına saklamamalıyız. Asıl güzellik kendimizi olduğumuz gibi kalpten sevmekle başlar.



“Dikkat et sana da bulaşır!”

Sena Kurman (16) Öğrenci





6-7 yaşlarımdayken küçük bir nokta olarak dizimde başladı ve zamanla şu anki görüntüsünü aldı, uzun zamandır sabit. 11-12 yaşımdan itibaren kremlerle, kıyafetlerimle hatta saçımla kapatmayı denedim. Beni en çok etkileyen, yıllar sonra kendimle barışıp şort giymeye cesaret ettiğim bir gün, minik bir çocuğun bana gülümseyip bacağımdaki vitiligoya bakarken annesinin “Dikkat et, sana da bulaşır!” diye bağırmasıydı. Takıntılar ve ayrıştırmanın insanın sonradan edindiği bir şey olduğunun kanıtı bu. Fulya (Özbayık) Hanım ile tanışıp kendimi sevmeye başladıktan sonra benim gibi ergenlik döneminin zirvesinde kendi güzelliğine küsüp sırt çevirenlerin kalbine dokunmak en büyük hedefim oldu. Beni ben olduğum için seven herkes, benim de kendimi sevmem için destek oldu. Benim gibi vitiligosu olan gençler unutmasınlar ki tüm insanlık klonlanmış değil, farklılıklarımız bizi biz yapıyor. Kimse bizi beğenmek zorunda değil ama biz aynadaki görüntümüzü sevmek zorundayız, bu bedenin bize sunduğu nimetlerin hatırına…



Beyaz beneklerden oluşan bu güzelliklere haksızlık etmeyin

Sevgi Sakız (20) Öğrenci

Vitiligomla tanıştığımda 9 yaşındaydım. Birçok doktora gittik, zamanla lekelerim büyüdü. Vitiligomla birlikte ben de büyüyordum. Ergenlik dönemimde kollarımda çok yoğundu, sürekli ceket veya gömlek giydim. Etek ve elbiselerden kaçtım. Şimdi bu yaptıklarım saçma gelse de o zamanki ruh halim ve yaşım gereği böyleydi. Bir anda “Sana ne oldu, vücudun mu yandı?” “Bunlar ne böyle, bulaşıyor mu?” “Vah vah, yaşın da çok küçükmüş, ne oldu kızım sana böyle?” Daha sayamadığım birçok cümle ve anlamsız bakışlar. Bilinçlendikçe ne kadar farklı ve özel olduğumu anladım. Bu süreçte Winnie Harlow’u tanıdım. Vitiligoyu böyle güzel, farklı ve kusursuzca yansıtmasına hayran olmuştum. Sonra Fulya (Özbayık) ile tanıştım, onun da paylaşımları beni mutlu etti. Önceden vitiligolu tek kişi benmişim gibi gelirdi ama aslında yalnız olmadığımı gördüm. Elimden geldiğince anlatıyorum, kendi fotoğraflarımı paylaşıyorum. Arkadaşlarımla adeta kalıpları yıkan bir video yaptık. Olumlu mesajlar aldık. Size dayatılan güzellik algısına uymak zorunda değilsiniz. Sizi farklı kılan özelliklerinize kusur gözüyle bakmayın. Bize hiçbir zararı bulunmayan, ağrısı, döküntüsü, bulaşıcılığı olmayan, sadece beyaz benekler olan bu güzelliklere haksızlık etmeyin. Ne kadar özel, eşsiz olduğunuzu unutmayın.



Model Winnie Harlow, vitiligosuyla mutlu olma konusunda tüm dünyaya ilham veriyor. 26 yaşındaki Harlow, moda çekimlerinin en çok aranan isimlerinden. Instagram’da 7,9 milyon takipçisi var.