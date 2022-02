'Yüzüklerin Efendisi' efsanesi geri dönüyor!

Haberin Devamı

Dünyanın en çok okunan kitapları arasında olan J.R.R. Tolkien’in ünlü ‘Yüzüklerin Efendisi’ (Lord of The Rings- LOTR) serisi bu sefer de dizisiyle ekrana geliyor: ‘Güç Yüzükleri’ (The Rings of Power)... Eylülde Amazon Prime’da yayına girecek seri için ayrılan bütçe diziye yönelik beklentiyi yükseltirken herkesin gözü uzun zamandır fragmandaydı. Geçen günlerde yayımlanan fragman, serinin bazı hayranlarını mutlu etse de bir kısmını da ‘ilkelerin dışına çıkıldığı’ için hüsrana uğrattı. İlk fragmana tepkilerini ve diziyle ilgili beklentilerini serinin fan’larına sorduk... Aralarında heyecanla dizinin başlamasını bekleyenler de var, “Beni heyecanlandırmadı ama merak da ediyorum” diyenler de...

Elrond karakterini İngiliz aktör Robert Aramayo oynuyor.

SEVENLERİ NE DİYOR?

‘BÜYÜSÜNÜN KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

İlayda Güdekli, 23

Bazı şeyler zirvede bırakılmalı. Bazı şeylerin devamı getirildiğinde büyüsünün kaçtığını düşünüyorum. Birçok şeyi değiştirmişler. Etrafımdaki çoğu kişi de böyle düşünüyor. Fragman beni çok şaşırttı. Dizide ilkelerin dışına çıkıldığını düşünüyorum. Bu fragman beni heyecanlandırmadı ama bir yandan da izleyeceğimi kesinlikle biliyorum ve merak da ediyorum.

‘HEYECANLA BEKLİYORUM’

Kerem Kamar, 23

Fragmanı beğendim. Tam ‘Yüzüklerin Efendisi’nin kalitesinde bir fragman olmuş. Dizinin başlamasını heyecanla bekliyorum. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bu diziye yüksek miktarda bütçe ayrıldığını da duydum, bu nedenle büyük bir merakla bekliyorum. Görünen her şey çok güzel bence...

Bronwyn (Nazanin Bodiani) yasak aşkı Arondir ile Tirharad köyünde...

‘SADECE YAPILDIĞI İÇİN İZLEYECEĞİM’

Yiğit Özkılıç, 30

Filmde de CGI (bilgisayar üretimi imgeleme) var ama tadında. Fragmandaki abartılı, bir sürü şeyin çok yapay olduğu belli. Şimdiden filmdeki tadı vermediğini anlayabiliyorsunuz. ‘Yüzüklerin Efendisi’ çok geniş bir evrene sahip. Bu evreni berbat etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben güzel olacağını düşünmüyorum. Hiçbir beklentim yok, sadece yapıldığı için izleyeceğim.

‘HERKESE HİTAP ETMELİYİZ KAYGISI...’

Oğulcan Selman, 24

Tolkien kitaplarında elf ırkını anlatırken ciltlerini ‘porselen beyazlığı’ şeklinde betimler. Halihazırda böyle muhteşem bir evren yaratılmışken popüler kültüre hizmet etmek, daha çok izlenme hedefi ve ‘herkese hitap etmeliyiz’ kaygısıyla yapılan bu karakter seçimi biz LOTR fan’larını hayal kırıklığına uğrattı. Bu yapıma karşı beklentilerimizi azaltmamız gerektiği kanaatimdeyim...

Siyah elf Arondir’i canlandıran Ismael Cruz Córdova.

FAN’LARDAN TWEET’LER

@fire_reichstag: Evet bu belki iyi bir dizi olacak ama asla Yüzüklerin Efendisi olmayacağı fragmanından belli. Bizim için bir sinema/dizi üretimi yok artık ne yapılıyorsa Z Kuşağı için.

@knighTeen_87: İlk teaser’ının izlenme sayısı yıllardır beklenen bir seri için gerçekten çok az. Anlaşılan pek çok insanın beklentileri boşa çıkmış.

@polumesecina: Fragmanını izlemek için geçen sabahın körüne alarmı kurdum. 3 senedir bekledim her gün. İyi değilim ya gerçekten. Hevesim kaçtı.

@utluibrahimm: Bu teaser beni tatmin etmedi. Ama umutluyum.

@andydufresnee1: Güç Yüzükleri’nden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Sizce de çok güzel durmuyor mu?

@serkanaltinkaya: Güç Yüzükleri fragman gelmiş, fazla hoş gelmiş.

Üç yüzükten biri olan Vilya’nın muhafızı Elrond ve elf soylusu Galadriel (Morfydd Clark)...

SON SÖZÜ HAYRANLARI SÖYLEYECEK

Uğur Vardan, Hürriyet gazetesi sinema yazarı

Çok uzun zamandan beri biliyoruz ki, iç içe geçmiş durumdaki sinema ve dizi sektörü daha önce başarı sağlamış projelere ‘garanti’ gözüyle bakıyor ve söz konusu öncüllerin hazır seyircisi (fan’ları) varken aynı suda çok kez yıkanmaya çalışıyor. Tolkien’in ‘Yüzüklerin Efendisi’ de sinemadaki ihtişamlı geçişinden sonra dizi dünyasının sınırlarında ‘farklı’ bir konu ve kahramanlar çatısı altında yeniden yaratılıyor. Ben sinemadaki serinin fanatikleri arasında değilim, diziye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir beklentim de yok. Ama bunun sağlam bir mirasın yeniden değerlendirilmesi çabası olduğu kanaatindeyim. Sosyal medyadaki ‘Siyah elf olur mu’ türü tartışmalar da hem tanıtımı hem de heyecanı yükseltti. Ne derler, şu aralar alan memnun veren memnun gözüküyor. Diziye ilişkin son sözü elbette izlendikten sonra hayranları söyleyecek.