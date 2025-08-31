Yurtdışında eğitim hayali vizeye takılıyor

Haberin Devamı

Yunus Emre Sargut, ODTÜ Fizik Bölümü’nden 3.48 not ortalamasıyla mezun oldu. ABD’de bir üniversiteden de doktora programı için kabul aldı. Ancak vize başvurusu olumsuz sonuçlandı. Sargut yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından “Bütün emeklerim, her şeyim boşa gitti. Vize vermediler. Bir süre Twitter’dan ve her şeyden çekiliyorum...” diyerek duyurdu.

Her yıl Türkiye’den Yunus Emre Sargut gibi binlerce öğrenci, dünyanın farklı ülkelerinde eğitim hayali kurarak yola çıkıyor. Ellerinde vize için gerekli belgeler, zihinlerindeyse umut dolu planları var. Ancak son dönemde yurtdışı hayalleri giderek daha çok vize engeline takılıyor. Bir türlü randevu alamayanlar, aylar sonrasına gün verilenler, hiçbir gerekçe gösterilmeden ret alanlar... Türkiye’nin önemli liselerinden mezun olan parlak öğrenciler bile bu süreçte mağduriyet yaşıyor.

Hatlar düşmüyor

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Birliği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz artık yeni bir vize süreci gerçekliğinin yaşandığı konusunda uyarıyor. Örneğin İtalya’da vize başvuruları hızlı sonuçlansa da öncesinde aracı kurumlarla sorun yaşanıyor. Ankara’daki başvuru merkezi kapalı, İzmir eylül için, İstanbul’sa ekim ayı için randevu verebileceğini belirtiyor. Ancak telefon başında saatlerce bekleyen öğrenciler bırakın randevu almayı, randevu hattını bile düşüremiyor. Yılmaz “Konsolosluk geçen yıl yaşanan sorunları çözmek için bu yıl birçok adım attı. Artık vizeleri 24-48 saat içinde sonuçlandırıyor, fakat randevuya ulaşmak öğrenciler için hâlâ çok zor” diyor.

Almanya’ysa tüm evrakı eksiksiz olan öğrencilere hemen vize verirken Polonya’da sıkıntılar sürüyor. Hatta birçok Polonya yolcusu rotayı çoktan başka ülkelere çevirmiş durumda. İngiltere her zamanki prensiplerine uygun hareket ediyor. ABD’deyse öğrenci vizesi olup da süresi bitenler bile sorun yaşayabiliyor. Başvurular bir inceleme sürecine giriyor, öğrenciler sosyal medya hesaplarına kadar araştırılıyor.

Yılmaz bu sürecin neden olduğu olumsuzlukları şöyle anlatıyor: “Danışmanlık şirketleri daha önce ABD vizelerinde yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı yakaladıklarını, ancak bu oranın ciddi biçimde düştüğünü belirtiyor. Randevuların ders başlangıçlarından çok sonrasına verilmesi, öğrencileri kayıt dondurmaya

ya da bir akademik yılı kaybetmeye zorluyor. Bu kayıp sadece öğrencilerin değil, ailelerin de üzerinde ekonomik ve psikolojik yük oluşturuyor. Yapılan harcamalar, ertelenen hayaller ve belirsizlik, aileleri zor durumda bırakıyor.” Sosyal medya incelemeleriyse Yılmaz’a göre gençlerde ‘Fişlenir miyim, mimlenir miyim’ kaygısını arttırıyor.

‘Ret gerekçesi bilinmiyor’

Kendi başvurusu da reddedilen bir akademisyen son dönemde ABD vizelerinde ret oranının dikkat çekici şekilde arttığını söylüyor.

“Türkiye’nin en başarılı devlet ve vakıf üniversitelerinden mezun olan, hatta Harvard gibi dünya çapında saygın kurumlardan kabul alan öğrenciler bile olumsuz sonuçlarla karşılaşıyor. Ret gerekçeleri genellikle ‘214(b) maddesi kapsamında’ (başvuru sahibinin ABD’den dönmeme ihtimali) gibi standart ifadelerle veriliyor. Öğrenciler neden uygun görülmediklerini öğrenemiyor. Sos-

yal medyada kapalı profillere sahip gençler de gönüllülük faaliyetleriyle öne çıkan ve güçlü akademik geçmişi olan öğrenciler de bu belirsizlikten etkileniyor. Bir öğrenci ‘Kabul aldım ama vize randevum dersler başladıktan üç ay sonrasına verildi. Üniversite kaydımı dondurmak zorunda kaldım’ derken bir diğeri ‘Harvard’dan yüksek lisans kabulü aldım. Belgelerim tam, finansal durumum güçlü. Buna rağmen ret cevabı aldım. Nedenini asla öğrenemedim’ diyerek yaşadığı şoku anlatıyor.”

ABD’ye gideceklere...

Osman Yılmaz, ABD’nin vize sürecindeki uygulamalarını şöyle özetledi:

◊ Sosyal medya incelemesi

ABD öğrenci vizesine başvuran adaylardan son 5 yıla ait sosyal medya hesaplarını bildirmelerini istiyor. Paylaşımlar, beğeniler ve takip edilen sayfalar inceleniyor.

◊ 214(b) maddesi

Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 214(b) maddesi ‘başvuru sahibinin ABD’den dönmeme ihtimali’ üzerinden ret vermeye olanak tanıyor. Bu madde çoğunlukla gerekçe açıklanmadan verilen ret kararı için kullanılıyor.

◊ Randevu sisteminde yapılan değişiklikler

Randevular sabaha karşı açılan sistem üzerinden dağıtılıyor. Yerel saat farkı dikkate alınmazsa öğrenciler randevu şansını kaçırabiliyor.

◊ I-20 transfer belgesi

ABD’deki üniversiteler öğrencilerin sürecini hızlandırmak için öğrencinin okula kabul edildiğine dair I-20 transfer belgesiyle devreye girebiliyordu. Bu imkân artık yok.

Neden sosyal medya hesapları inceleniyor?

◊ Güvenlik gerekçesi:

ABD yönetimi, vize başvurularında terör bağlantısı, şiddet çağrısı veya aşırıcılık içeren paylaşımları tespit etmeyi amaçlıyor.

◊ Anti-Amerikan söylem: Paylaşımlarda Amerika karşıtı veya antisemitik içeriklerin olup olmadığına bakılıyor. Bu tür içerikler ret gerekçesi olabiliyor.

◊ Kimlik doğrulama: Başvuran öğrencinin beyanlarıyla sosyal medya profilleri karşılaştırılıyor. Eğitim planı, yaşam tarzı ve verdiği bilgiler arasında tutarlılık aranıyor.

◊ Göç riski analizi: Sosyal medya üzerinden başvuran kişinin ABD’ye kalıcı göç etme niyetine dair ipuçları arandığı belirtiliyor.

◊ Kapsamlı denetim: Uygulama, sadece yeni başvuruları değil, daha önce alınmış vizeleri de etkileyebiliyor. Geçmiş paylaşımlar nedeniyle iptaller yaşanabiliyor.

‘Okulum başlıyor, daha randevu alamadım’

İtalya’da eğitimine devam etme planı yapan ve ismini vermek istemeyen bir genç yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“15 Eylül’de Venedik’teki okulum başlıyor. Vize randevusu alabilmek için aracı kurumu günde bin kez aradım. Ancak telefonu hiçbir şekilde düşüremedim ve vize randevusu alamadım. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının tamamen randevuya kapalı olduğunu öğrendim. Bir arkadaşım şans eseri hattı düşürüp iki günde vizesini aldı. Randevusunu iptal eden öğrenciler olduğu için ‘Sabah saatlerinde arayıp boşluklara denk getirebilirsiniz’ dediler. Bu kez de o saatlerde yoğunluk oluştu. Haziranda Venedik’teki okuldan kabul aldım. Vize için 26 Temmuz’da açıklanan YKS sonucunu göstermem gerekiyordu. Sonuçlar açıklandığından beri arıyorum. Sanırım okula dersler başladıktan sonra gidebileceğim. Online (internet üzerinden) ders oluyor ama devamsızlık sorunu yaşanabiliyor.”