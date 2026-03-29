‘YouTube’da kanalının olması toprak sahibi olmak gibi geliyor’

Oyuncu Sarp Akkaya’yla ilk kez karşılaşıyoruz. Sohbet ilerledikçe aynı mahallede yaşadığımızı ve aynı liseden üç yıl arayla mezun olduğumuzu fark ediyoruz. YouTube’daki ‘Tüm Ünlüler Tanır Beni’ adlı programını konuşmak için buluştuğumuz Akkaya, bu projede ünlü dostlarının pek bilinmeyen hobilerini onlarla birlikte deniyor. Röportajımız sırasında programının sıcaklığının tesadüf olmadığını anlıyorum çünkü kendisi de bir o kadar samimi ve doğal.

‘Tüm Ünlüler Tanır Beni’ adlı YouTube programına başladınız. Bu projeye nasıl karar verdiniz?

Biz oyuncular dönem dönem çalışır, bazen de çalışamayız. Ben de mesleğimi çok seven biriyim, çalışmadığım zaman da çok sıkılıyorum. O yüzden mutlaka bir şey üretmek, yazmak, bir fikir bulmak üzerine kafa patlatıyorum. Bir arkadaşım “Bu kadar kafa patlatma, hobi edin, zamanını kaliteli geçir” dedi. Ona “Benim hobim yok” dedim.

Gerçekten, hiç mi yok?

Evet, hiç yok. Spor yapmayı denedim bir dönem. Faydasını fiziken gördüm ama mental olarak bu beni çok yordu. Herkes oradan bir mutlu ayrılır, ben mutlu ayrılmadım. Yemek yapmayı, yürüyüşü, küreği denedim; denedim de denedim. Bir ara evle ilgili ustalığa sardım. “Tamirci çağırmaya gerek yok, ben öğrenirim” deyip, YouTube’dan açıp videolar izledim. Fakat hiçbirinde muvaffak olamadım. Arkadaşlarımın hobilerini onlarla deneme kararı aldım ve sonra da ‘Bunu niye format haline getirmiyorum? Hem bir hobi sahibi olurum hem de boşta kaldığım zaman başka bir işle uğraşabilirim’ dedim.

Nasıl bir ekip kurdunuz?

Deniz Güler işin kurgusunu yapıyor, hayal ettiğimden daha iyi bir iş çıkarıyor ortaya. Balım Sunar benimle işin yaratıcı tarafında. Bu işin olmasındaki en önemli sebeplerden biri. Ben de işe yeni başladığım için özellikle ilk 10 bölümde, eli üzerimizde olan yetkin birini istedim. O noktada imdadıma işin koordinatörü Erol Egemen koştu.

Programın ilk konukları Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli... Aldığınız geri dönüşler nasıldı?

Kimisi konuğunu memnun etmek üzere bir format kurar, kimi kendi keyif almak üzere. Benim yaratmak istediğim format, işinde tanınmış kişilerin meslekleri dışında çok sevdikleri ama kimsenin bilmediği hobilerini anlatmak ve o işlerde ne kadar etkin olduklarını göstermekti. Tepkiler çok iyi. Bölümleri aslında karışık yayımlıyoruz. Tanıtımda

10 konuğum da görünüyor zaten. Çok keyifliydi benim için ve hepsi dostlarım.

Programda ünlülerin doğal hallerini de görüyoruz...

Mesela Tolga Sarıtaş’ın 5 tane enstrüman çaldığını kimse bilmiyordu belki ama şimdi biliyorlar. Artık bununla ilgili bir rol düşünülürken Tolga Sarıtaş akla gelen bir isim olacak. Aras Bulut İynemli at binme konusunda bayağı uzman; engel atlar hale geldi. Engin Öztürk poligonda çok başarılı. Ezgi Mola’yla yemek yaptım, Taner Ölmez’le şarkı söyledim. Hemen hemen hepsiyle yıllardır arkadaşım. Dolayısıyla birbirimizi eylemek ya da memnun etmek gibi bir şartlanmayla yapmıyoruz bu işi.

Sohbetler, hobiler üzerinden ilerliyor. Hep bu çizgide mi devam edecek, yoksa farklı temalar da olacak mı?

Planlarımız var. ‘Tüm Ünlüler Tanır Beni’de ‘Hobi’ bir altbaşlık. Program başka altbaşlıklarla da devam edecek.

Bu programı bir televizyon kanalında yapmanız teklif edilse televizyonu mu tercih edersiniz YouTube’u mu?

Bu her yerde yapılabilir bir format. Dijital platformlarda da olur, ulusal kanallarda da. Zaten her yere uygun bir şey yapmak istiyordum, öyle de oldu.

Oyunculukla bir programın sunucusu olmak arasında nasıl bir fark hissediyorsunuz?

Daha önce hiç bu kadar kendim olmadım kamera önünde. Hep başka bir karakteri canlandırdım. Bu benim için de bir iddiaydı. Benden sonraki kuşaklar buna ‘challenge’ (meydan okuma) diyor galiba. Tabii ikisi birbirinden çok farklı. Oyunculuğun yeri her zaman hayatımda bir numara olacak. 46 yaşındayım ve bu benim ilk yapımcılığım. Kameranın arkasını, işin yapım tarafını da öğrenmeye başladım ve bunu ileride sinemaya ya da televizyona taşıyabileceğimi düşünüyorum. Bir de YouTube’da kanalının olması bana toprak sahibi olmak gibi geliyor biraz. Yarın bir gün bir arkadaşım bana projesiyle gelebilir; hazır belirli bir takipçisi olan kanalda onun beğendiğimiz işini yapabiliriz. Bu iş bu kanalda, sadece benimle sınırlı kalsın istemiyorum.

‘Oğlumdan öğrendiğim çok şey var’

Oyunculuk tarafında şu sıralar neler oluyor?

Tiyatro var. Nisan sonunda oyunumuz çıkacak. Çok heyecanlıyım çünkü 10 yıldan fazla aradan sonra tiyatro yapacağım. Oyunun yapımını TİMSBİ üstleniyor. Leyla Tanlar’la oynadığımız, iki kişilik bir oyun, adı ‘The Job’. İnsanların sonunda ne hissedeceklerini merak ettiğim, çok güncel bir oyun; sosyal medya ve dark web’in karanlık tarafıyla ilgili birçok şey söylüyor. Oyunu Çisil Hazal Tenim ve Kerem Deren yönetiyor. Televizyon tarafında da eylülde mutlaka bir iş olacak. Çünkü televizyonda görünürlük antrenmanlı olmamı sağlıyor. Oyunculuğun her türlüsünü seviyorum, mesleğimi çok seviyorum.

Bu yolu seçmenizde kardeşlerinizin de oyuncu olmasının etkisi var mıydı?

Ablamın (Esra Akkaya) oyuncu olmasının Kaya’nın (ikizi) ve benim oyuncu olmamızda etkisi oldu tabii. Aramızda 10 yaş var. Ablam konservatuvardayken onun derslerine giderdik, oturur izlerdik. O zaman başladı merak. Derken ikimiz de konservatuvara girdik.

Bir oğlunuz var, nasıl bir babasınız? Baba olmak sizi değiştirdi mi?

Ondan öğrendiğim çok şey var. Baba olduktan sonra hayata bakışım değişti. Beni en çok etkileyen şey, oğlumun babasını dünyadaki en önemli şeylerden biri kabul etmesi. İnsan baba olduktan sonra şunu da anlıyor; benim babam da bir çocuktu. Oğlumdan sonra babamın da bir zamanlar birinin çocuğu olduğunu idrak ettim.