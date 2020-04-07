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Hürriyet Pazar
Haber Giriş: 07.04.2020 - 03:32,Son Güncelleme:/

Yolculuk hakları konusunda merak edilenler

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Yolculuk hakları konusunda merak edilenler
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İptal olan rezervasyonlar ne olacak? Havacılık uzmanı Tolga Özbek ve seyahat danışmanı Haluk Bilen’in önerilerine kulak verin.

Bilet ücreti ve otel rezervasyonu ne olacak?

- Öncelikle bugünlerde bir yere uçakla veya herhangi bir vasıta ile gidecekseniz seyahat izin belgesi almak zorundasınız.

- COVID-19 pandemisi birçok ülkede mücbir sebep ilan edildi. Paket Tur Sözleşmeleri’ne göre tüketicilere 14 gün içinde paralarının iade edilmesi gerekiyor.

- Uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilme hakkına sahip. Biletler açığa alınabileceği gibi uçuş yasağı kalktıktan sonraki iki ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

 

Bu bilgiler, 29 Mart 2020 tarihli Hürriyet Seyahat ekinden alındı.

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