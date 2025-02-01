Yolculuğu daha yeni başlıyor

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Jannik Sinner, İtalya’nın kuzeyinde, Innichen’de 2001 yılının ağustos ayında dünyaya geldi. Babası o zamanlar bir kayakevinde yöneticiydi. Bu sayede spor hayatına 3 yaşında kayakla başladı. 8 yaşında İtalya’nın ulusal şampiyonasında ikinci oldu. Bu arada tenisle ve birçok İtalyan gibi futbolla da ilgilendi (şimdi İtalyan futbol devi AC Milan’ı destekliyor).

13 yaşına geldiğinde ailesi artık hangi spora yöneleceğinin kararını vermesini bekliyordu. Babası tenis konusunda onu hep destekledi. Kayağın tehlikelerini istemeyince, takım sporu yerine de bireysel rekabeti tercih edip teniste karar kıldı.

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Novak Djokovic, Maria Sharapova, Richard Gasquet gibi isimleri çalıştırmış Riccardo Piatti ve Massimo Sartori’yle antrenman yapmak için İtalyan Rivierası’ndaki Bordighera’ya taşındı. İki antrenörü de doğuştan yetenekli olduğunu düşünüyordu. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı.

2019’da Next Gen ATP Finalleri’ni kazanarak genç yetenekler arasına adını yazdırdı. Bir sene sonra Roland Garros’ta çeyrek finale yükselerek Grand Slam’lerde ilk büyük çıkışını yaptı. 2021’de Washington ATP 500’ü, 2023’te Toronto Masters’ı kazandı. Aynı yıl Wimbledon’da yarı finale çıktı ve Novak Djokovic’e kaybetti. Djokovic’le Davis Cup’ta da karşılaştı, bu sefer ülkesi adına zaferi getirdi. 2024’te Avustralya Açık’ı da kazandı. Bu ilk Grand Slam zaferiydi. Geçen yıl Roland Garros ve Wimbledon’da da yarı final oynadı ama kupaya uzanamadı. Bu yıl da Avustralya Açık’ı kazanarak bu turnuvada üst üste iki kez şampiyonluk elde eden en genç oyuncu oldu.

GENÇLERİN REKABETİ

Tenisin üç büyükleri Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic sahneyi genç yeteneklere bırakıyor. Bu gençlerin biri Sinner ise diğeri de İspanyol Carlos Alcaraz (21). Alcaraz’ın agresif ve atletizm yeteneklerine dayanan oyunu, Sinner’inse güçlü ve kontrollü vuruşları en önemli özellikleri. Mücadeleleri genellikle çok çekişmeli geçti. 2022 ABD Açık çeyrek finali 5 saat 15 dakika sürdü. 2023’te de Çin Açık yarı finalinde karşı karşıya geldiler. Kazanan Sinner oldu. 11 bin 830 puanla dünya 1 numarası olan Sinner’in en yakın rakibi Alexander Zverev’le (27) arasında 4 bin 820 puan fark var. Bu avantaj 2025 Amerika Açık’a dek liderliğini sürdürmesini sağlayabilir.

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BİR DOPİNG MESELESİ

2024’ün mart ayındaki Indian Wells turnuvası sırasında Sinner’in testi yasaklı madde ‘klostebol’ (performans arttırıcı bir steroid) için pozitif çıktı. Ancak bağımsız bir mahkemenin soruşturmasının ardından Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı, Sinner’in turnuvadaki bir fizyoterapist tarafından yanlışlıkla kontamine edildiğini duyurdu, suçlamalardan aklandı. Yine de Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) karara itiraz etti. Sinner, Fransa Açık’ın başlamasına yaklaşık bir ay kala, 16-17 Nisan’da Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) duruşmaya çıkacak. Tenisçi bu süreçteki başarılarınıysa şu sözlerle anlatıyor: “(Nisandaki duruşmaya rağmen) Böyle oynamaya devam ediyorum çünkü olan biteni biliyorum, suçlu olacağımı bilseydim böyle oynamazdım, hepsi bu.”

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Sinner marka yüzü olduğu Gucci’yle ilgili verdiği bir röportajda da şunları söylemişti: “Hatalarımdan ders çıkarmayı severim. Hiçbir şeyden kaçınmam. Agresif, güçlü ve hırslıyım. Oynamaktan hoşlanan oyunculardanım. Eğer bir süper gücüm olsaydı, sonsuza kadar tenis oynamak isterdim. Yolculuğum daha yeni başlıyor.”