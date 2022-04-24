‘Yıllardır influencer olmak için geç kalındığı söyleniyor, oysa bu dünyada yeniye her zaman ihtiyaç var’

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Birkaç gün önce ABD’li dijital pazarlama ajansı We Are Social ve sosyal medya yönetim platformu Hootsuite’in ortak hazırladığı ‘Digital 2022’ ilk çeyrek raporu açıklandı. Buna göre dünyada 4.65 milyar kişi sosyal medya kullanıyor; 7 saatini internette, 2.5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Haliyle bu durum son yılların gözde mesleği influencer’lığı öne çıkarıyor.

Aman o da iş mi demeyin. ‘Influencer’ yani ‘etkileyen kişi’ takipçilerinin beğeneceği içeriği üretmek için çok yoğun bir mesai harcıyor, marka işbirlikleri yapıyor, fatura kesiyor, vergi ödüyor. Bunu da artık tek başına değil, arkasında büyük bir ekiple yapıyor. Hatta birçoğunun menajerleri bile var. Marka işbirliklerini, hukuki ve finansal konuları ve de kariyerlerini menajerleri yönetiyor. Kendisiyle birlikte başka birçok meslek kolunun ortaya çıkmasını sağlayan influencer dünyasını bu defa menajerlerinden dinledik...



* Ne yapar influencer menajeri?

Sinem Acar: Herkesin anlayabilmesi için menajer diyoruz ama ben kendimi biraz daha koç gibi konumlandırıyorum. İçerik üreticinin dijital trendleri takip etmesine, buna uygun içerikler üretmesine, marka işbirlikleri yapmasına ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ediyorum. Örneğin dil konusunda gelişime ihtiyacı varsa onu yönlendirmek, finansal ya da hukuksal alanda doğru iş ortakları edinmesini sağlamak ve kendi markasını yönetmeyi öğrenmesinde onu desteklemek gibi... İnteraktif İletişim adında kendi ajansım var. Şeyda Erdoğan, Elanur Pat, Barkın Özdemir, Burak Güngör ve Anıl Azar’la çalışıyorum.



Narod Çetinkaya: Games Medya’da kendi influencer portföyümüzü oluşturduk. Ceylan Çapa, Sibil Çetinkaya gibi isimlerle çalışıyoruz. Bize bağlı kişileri birer marka gibi konumlayarak stratejilerini oluşturuyoruz. Onların tüm iletişim süreçlerini ekibimiz yürütüyor. Gelen işbirliklerini önce ekipçe değerlendiriyoruz, içeriklerle ilgili yönlendirmelerde bulunuyoruz ve hem markaya hem influencer’a en uygun şekilde projeyi hayata geçiriyoruz.

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