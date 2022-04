‘Yıllardır influencer olmak için geç kalındığı söyleniyor, oysa bu dünyada yeniye her zaman ihtiyaç var’

Haberin Devamı

Birkaç gün önce ABD’li dijital pazarlama ajansı We Are Social ve sosyal medya yönetim platformu Hootsuite’in ortak hazırladığı ‘Digital 2022’ ilk çeyrek raporu açıklandı. Buna göre dünyada 4.65 milyar kişi sosyal medya kullanıyor; 7 saatini internette, 2.5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Haliyle bu durum son yılların gözde mesleği influencer’lığı öne çıkarıyor.

Aman o da iş mi demeyin. ‘Influencer’ yani ‘etkileyen kişi’ takipçilerinin beğeneceği içeriği üretmek için çok yoğun bir mesai harcıyor, marka işbirlikleri yapıyor, fatura kesiyor, vergi ödüyor. Bunu da artık tek başına değil, arkasında büyük bir ekiple yapıyor. Hatta birçoğunun menajerleri bile var. Marka işbirliklerini, hukuki ve finansal konuları ve de kariyerlerini menajerleri yönetiyor. Kendisiyle birlikte başka birçok meslek kolunun ortaya çıkmasını sağlayan influencer dünyasını bu defa menajerlerinden dinledik...



* Ne yapar influencer menajeri?

Sinem Acar: Herkesin anlayabilmesi için menajer diyoruz ama ben kendimi biraz daha koç gibi konumlandırıyorum. İçerik üreticinin dijital trendleri takip etmesine, buna uygun içerikler üretmesine, marka işbirlikleri yapmasına ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ediyorum. Örneğin dil konusunda gelişime ihtiyacı varsa onu yönlendirmek, finansal ya da hukuksal alanda doğru iş ortakları edinmesini sağlamak ve kendi markasını yönetmeyi öğrenmesinde onu desteklemek gibi... İnteraktif İletişim adında kendi ajansım var. Şeyda Erdoğan, Elanur Pat, Barkın Özdemir, Burak Güngör ve Anıl Azar’la çalışıyorum.



Narod Çetinkaya: Games Medya’da kendi influencer portföyümüzü oluşturduk. Ceylan Çapa, Sibil Çetinkaya gibi isimlerle çalışıyoruz. Bize bağlı kişileri birer marka gibi konumlayarak stratejilerini oluşturuyoruz. Onların tüm iletişim süreçlerini ekibimiz yürütüyor. Gelen işbirliklerini önce ekipçe değerlendiriyoruz, içeriklerle ilgili yönlendirmelerde bulunuyoruz ve hem markaya hem influencer’a en uygun şekilde projeyi hayata geçiriyoruz.

Haberin Devamı

Sinem Acar: “Uzun zamandır hayatımızda olan isimlerin ortak özelliği çok çalışmak.”: Bence takipçiler samimiyete ve doğallığa çok önem veriyor. Nano, mikro, makro fark etmez, tüm influencer’larımıza hep dediğimiz şey şu: Aslında herkes bir influencer. Yani sizi eğer bin kişi bile takip ediyorsa, sonuçta artık bir topluluğunuz var ve sizden bir şeyler almak istiyor, sizi beğeniyor. ‘Değer verin ve içerik üretin’ mottosunu sahipleniyoruz.Sosyal medyada televizyondan farklı olarak kurgu çok arka planda kalıyor. Gerçeklik, kaygısızlık ve samimiyet bu mecranın ana duyguları. Önceden izlediğimiz bir film karakterine kapılırken şimdi çok daha uzun saatler izlediğimiz, neredeyse birlikte yaşadığımız bir gerçek karaktere kapılıyoruz. O nedenle takipçilerin en önem verdiği konu, kişinin gerçekten kendi olabilmesi.Bir dönem herkes şarkıcı olmak isterdi, sonra modacı olmak istedi, şimdi influencer olmak istiyor. Gerçekten içerik üretmek çok emek istiyor çünkü bu mesleğin tatili veya kapalı olunan saati de yok.Geçmişte öne çıkmak çok daha kolaydı çünkü daha az içerik üreticisi vardı. Ancak bunların birçoğu zamanla yok oldu. Bence geçmişten beri hayatımızda olan isimlerin en büyük ortak özelliği çok çalışmak.Hiç ama hiç kolay değil. İnsanların sizden hep bir beklentisi var, sürekli içerik üreterek onları beslemeniz gerekiyor. Hayat çok renkli, konusu çok güzel; davetler, kıyafetler, geziler... Herkes bu şaşaaya kapılıp influencer olmak istiyor ama her şeyin bir bedeli var. Bu kıyafetler, geziler, davetler için arka planda sürekli yeni içerikler hazırlanıyor. Seyahate giderken hem birey olarak gezmeye çalışıyorsunuz hem kitlenize anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyorsunuz. Hikâyeler, güzel fotoğraflar ve videolar çekmeniz gerekiyor. Aynı süreçte devam eden işbirlikleri için hazırlanması gereken içerikler sizi bekliyor. Hem de yanınızda sizinle gezmeye çalışan insanların beklentileri var. Zor yani.Ne yazık ki böyle bir düşünce var. Ama influencer’lar ürettikleri her bir içerik için büyük emek harcıyor. Pek çoğu artık bir ekiple çalışıyor. Yani influencer olmak ‘Kamerayı açtım, konuştum ve bir anda çok büyük paralar kazanmaya başladım’ gibi bir durum değil. Dijital içerik üreticilerinin bu işi 100 takipçileri varken de, 10 bin takipçileri varken de yaptıklarını; bu işten hiç para kazanmamışken de kendi hayatlarından, zamanlarından ve belki de ceplerinden fedakârlık yaparak bugün bulundukları yere geldiklerini unutmamak lazım.Tabii ki mümkün. Ama yeteri kadar sabırlı ve istekliyse. Ben influencer olmak isteyen yeni jenerasyona Instagram yerine TikTok üzerinden denemesini öneririm.Beş sene önce de, üç sene önce de ‘Artık geç’ deniyordu. Bunun zamanı yok; önemli olan, kişinin gerçekliği ve kendine has olabilmesi. Her dönemin yeni beklentileri, trendleri var. İçerik dünyasında yeniye hep ihtiyaç var. Mecralar değişebilir, yenileri gelebilir ama bu oluşum daha başlarında bence.