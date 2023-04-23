‘Yılda iki kez kan bağışlamak son derece sağlıklı ve vücudu yenileyen bir işlem’

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Ameliyat ya da iç kanama gibi durumlarda birçok hastanın ihtiyacı olan kan nakli, hayat kurtaran ve yerine

herhangi bir seçenek olmayan elzem bir yöntem. Kan stoklarının azalması ya da kan bulunamaması da bir ölüm kalım meselesi… Nakil için kan bulmanın tek yolu, gönüllü bağışlar. Uzmanlar, kan bağışının 18-65 yaş aralığında, sağlıklı herkes için uygun olacağını söylüyor. Üstelik kan vermek, bağışçı için de

birçok fayda sağlıyor. Konuyu Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr. Özgür Yaşar ve hematoloji uzmanıProf. Dr. Mustafa Çetiner’e sorduk.

Dr. Özgür Yaşar “İleri yaşta sağlığı iyi ve mükemmel olan birçok ebeveynin sırrı, gençliklerinden yaşlanana kadar düzenli kan bağışlamalarıdır” derken kan bağışçısı olmanın beden sağlığına getirdiği faydaları şöyle sıralıyor:

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◊ Düzenli olarak kan bağışlamak, kalbinizi sağlıklı tutar.

◊ Tansiyon düzeyi kontrol altına alınır. Kan dolaşımınız otomatik olarak iyileşir, kalp kan pompalamaya devam etmesi için eğitilir.

◊ Düzenli kan bağışı, yeni kan hücrelerinin üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Kanser riskini de azaltabilir.

◊ Kan bağışı kişisel sağlık testi olarak da kullanılabilir. Verdiğiniz kan laboratuvarda incelendiğinde sağlık ekibi belli bir hastalığınız olup olmadığını görecektir.

◊ İmmün sistemi olumsuz etkileyen maddeleri azaltarak bağışıklığı destekler.

◊ Kan bağışı yapmak kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlayabilir. Başkalarına yardım edebildiğiniz için mutlu olmak ve bedeninizle barışık olmak psikolojik sağlığınızı iyileştirebilir.

◊ Düzenli kan bağışı kolesterolü düşürür. Kan bağışı yaptığınızda kandaki kolesterol dolaylı olarak azalır.

◊ Ciltte demir ve ‘dönüştürücü büyüme faktörü beta 1’ isimli proteinin birikimini azaltarak yaşlanmayı geciktirir.

◊ Demir düzeyini azaltarak karaciğer üzerindeki iş yükünü düşürür. Fazla demir vücuttaki serbest radikallerin artmasına neden olduğu gibi diğer sağlık sorunlarına da yol açabilir.

◊ Kanın akışkanlık direncini azaltarak pıhtı riskini düşürür.

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◊ Düzenli olarak kan bağışlamak vücudunuzdaki kalorileri yakmanıza da yardımcı olur. Bir düşünün, bağışladığınız kan 450 mililitre olduğunda yaklaşık 650 kalori kaybedersiniz.



‘En önemlisi yaşam kurtaracağını bilmek’

hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner

“Kan bağışının en önemli faydalarından biri bağışlayıcı olduğunuz zaman kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili bir taramanın yapılıyor olmasıdır. Bu birçok hastalık için önceden sizi bilgilendiren önemli bir durumdur. Bunun dışında kan bağışı yapıldıktan sonra psikolojik olarak da bir rahatlamanın ortaya çıktığını söylemek mümkün. En önemlisi kan bağışının yaşam kurtaracağını bilmek.

Gerçekten de günün birinde hepimizin kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyabileceğimizi düşünerek kan bağışı yapmak önemli, böylece günü geldiğinde bizim de kendimiz için kan bulmamız kolaylaşır. Yılda iki kez kan vermek son derece sağlıklı ve vücudu yenileyen bir işlem.”