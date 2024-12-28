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Yılbaşının ‘çekim’ noktaları

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#Uygar TAYLAN#Yılbaşı#Mekan
Yılbaşının ‘çekim’ noktaları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

İstanbul yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyenler için cazibe merkezi. Kadıköy’deki Şekerci Cafer Erol’un büyüleyici atlıkarıncasından Bağdat Caddesi’ndeki dev kar küresine kadar pek çok yer, yılbaşı hatıra fotoğraflarının fonu oluyor. Işıl ışıl bu yerleri ekip arkadaşlarımız ve içerik üreticileri İpek Alakuş ile Onur Koyuncu önerdi.

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Şekerci Cafer Erol, Kadıköy

Her yıl 15 Kasım’dan itibaren dış cepheye yaptıkları ilgi çekici süsler
dükkânın dışını da içini de tıklım tıklım dolduruyor. Bu yıl tarihi şekercinin
ışıklı atlıkarıncası 20 Ocak’a kadar görülebilecek. Işıklar yanmaya başladığında yağmurlu havada bile kalabalık oluyor.

Vakko Suadiye, Bağdat Caddesi

Kadıköy Belediyesi caddeyi boydan boya ışıl ışıl süsledi; dev oyuncak ayılar, ışıklı bir lokomotif ve çam ağaçlarıyla yılbaşı coşkusu her köşede yaşanıyor. Yeni yıl ruhunu
fotoğraflamak isteyenlerin favori adresiyse Suadiye’deki Vakko mağazası. Önüne yerleştirilen büyük atlıkarınca ve dev kar küresinin ışıkları, mağazanın kapanış saati olan 20.00’ye kadar yanıyor.

Galataport
Karaköy

Rıhtım boyunca karşımıza çıkan süslemeler göz kamaştırıyor. Özellikle merkezdeki görkemli çam ağacı favori. ‘Bosphorus Winter’ ocak sonuna kadar devam edecek.

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St. Antuan Katolik Kilisesi, Beyoğlu

İstiklal Caddesi’ndeki yapı, bu yıl sade süslense de yine çok kalabalık. Saat 19.00’a kadar açık. Yılbaşı süsleri şubatın 15’ine kadar St. Antuan Katolik Kilisesi’nin avlusunda görülebilir.

Yılbaşının ‘çekim’ noktaları

Abdi İpekçi, Nişantaşı

Kızaklı rengeyikleri, rengârenk süslenmiş ağaçlar, bol ışıklı
2025 bankı… Abdi İpekçi Meydanı’nın yeni yıl süsleri yılbaşından sonra 1 hafta daha kalıyor.

Yılbaşının ‘çekim’ noktaları

Moda Caddesi, Kadıköy

Moda Caddesi’nin coşkulu yılbaşı atmosferinin en dikkat çekici noktası Kemal Usta Waffles. Mekân yılbaşı süslemeleriyle adeta bir masal diyarı. Işıklar saat 17.30 civarında yanmaya başlıyor.

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#Uygar TAYLAN#Yılbaşı#Mekan

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