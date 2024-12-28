Yılbaşının ‘çekim’ noktaları

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Şekerci Cafer Erol, Kadıköy

Her yıl 15 Kasım’dan itibaren dış cepheye yaptıkları ilgi çekici süsler

dükkânın dışını da içini de tıklım tıklım dolduruyor. Bu yıl tarihi şekercinin

ışıklı atlıkarıncası 20 Ocak’a kadar görülebilecek. Işıklar yanmaya başladığında yağmurlu havada bile kalabalık oluyor.

Vakko Suadiye, Bağdat Caddesi

Kadıköy Belediyesi caddeyi boydan boya ışıl ışıl süsledi; dev oyuncak ayılar, ışıklı bir lokomotif ve çam ağaçlarıyla yılbaşı coşkusu her köşede yaşanıyor. Yeni yıl ruhunu

fotoğraflamak isteyenlerin favori adresiyse Suadiye’deki Vakko mağazası. Önüne yerleştirilen büyük atlıkarınca ve dev kar küresinin ışıkları, mağazanın kapanış saati olan 20.00’ye kadar yanıyor.

Galataport

Karaköy

Rıhtım boyunca karşımıza çıkan süslemeler göz kamaştırıyor. Özellikle merkezdeki görkemli çam ağacı favori. ‘Bosphorus Winter’ ocak sonuna kadar devam edecek.

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St. Antuan Katolik Kilisesi, Beyoğlu

İstiklal Caddesi’ndeki yapı, bu yıl sade süslense de yine çok kalabalık. Saat 19.00’a kadar açık. Yılbaşı süsleri şubatın 15’ine kadar St. Antuan Katolik Kilisesi’nin avlusunda görülebilir.

Abdi İpekçi, Nişantaşı

Kızaklı rengeyikleri, rengârenk süslenmiş ağaçlar, bol ışıklı

2025 bankı… Abdi İpekçi Meydanı’nın yeni yıl süsleri yılbaşından sonra 1 hafta daha kalıyor.

Moda Caddesi, Kadıköy

Moda Caddesi’nin coşkulu yılbaşı atmosferinin en dikkat çekici noktası Kemal Usta Waffles. Mekân yılbaşı süslemeleriyle adeta bir masal diyarı. Işıklar saat 17.30 civarında yanmaya başlıyor.