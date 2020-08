Yetenekli Bay West

İlk albümü ‘The College Dropout’u yayımladığında (2004) üzerindeki XXXL beden Ralph Lauren tişörtlerle ne moda dünyasına gireceğini bilebilirdik ne de milyarder ve başkan adayı olacağını...

Müziği, sözleri ve vokal tarzı umut vaat ediyordu ama... Zaten eleştirmenlerden de yüksek notlar alarak başladı kariyerine. En azından ben müzikal gelişiminden bir müziksever olarak mutluydum.

2010’dan itibaren yayımladığı albümlerse özellikle ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ (2010) ile ‘Yeezus’ (2013) beklentileri aştı. Ama belki de West’in imajını düzeltmeye yetmeyecekti.

Neden mi? Çünkü 2010’da MTV Ödülleri’nde sahneye fırlamış, Taylor Swift’in ödül konuşmasını yarıda kesip Beyoncé’nin hakkının yendiğini savunmuştu. Bir süre inzivaya çekilse de bu olay onu hayalet gibi takip etti.

“Her şey komplo gibi”

Aslında sadece bu olay da değil, West ırkçılık, inanç, televizyon ve moda dünyası hakkında söyledikleriyle de büyük yankı uyandırmayı başardı! Moda markalarını ırkçılıkla itham ediyordu ama kendi moda markasını yaratarak sektörün devleriyle işbirliği yapmaktan geri durmadı. Yeezy markasının Nike ve Louis Vuitton’la başlayan işbirliği serisi Adidas’la nihayete erdi. Uzun süredir sneaker tasarlıyor.

Müziği, prodüktör kimliği ve moda markasıyla Kanye West bir anda büyük bir sıçrama yaptı. Artık bir milyarderdi... Ancak hayatında neler olduğunu kimse bilmiyordu. Henüz! 2018’de yayımlanan ve bir süredir mahlas olarak kullandığı kısaltmayı isim edinen albümü ‘Ye’nin kapağında şu cümle vardı: “Bipolar olmaktan nefret ediyorum. Bu harika.”

Bu bir şaka değildi. Bunu daha sonra verdiği bir röportajda öğrendik: “39 yaşıma gelene kadar bu teşhis konmamıştı. Ama albümün kapağında bahsettiğim gibi, bu bir engel değil. Bence bir süper güç.” Geçen yıl eşi Kim Kardashian da Vogue’a verdiği söyleşide bu durumdan bahsetti: “Durumu için ilaç kullanmıyor. Çünkü ilaçlar kişiliğini değiştiriyor. Şimdi her şey sakin ama ara ara ataklar geliyor, bunlarla başa çıkmayı öğrendik.” Kendisi de ataklar sırasında yaşadıklarını Letterman’a anlattı: “Bu evredeyken her konuda süper paranoyak hissediyorum. Her şey komplo gibi hissediyorum. Hükümet beynime çip takmış da her şeyi izliyormuş gibi. Kimseye güvenemiyorsunuz.” West, sıkı bir Trump destekçisiydi (üstte). 2014’te o dönem televizyon programıyla bir yıldıza dönüşen Kim Kardashian’la (altta) evlendi. Kısa sürede boy boy çocukları oldu.



Biraz geri saralım... 2016’da Donald Trump 45’inci ABD başkanı olarak seçildiğinde Trump Tower’da onu ilk ziyaret edenlerden biri Kanye West’ti. Üstelik kafasında o ünlü şapka vardı: “Amerika’yı yeniden büyük yap”. West’in Trump desteği uzun bir süre devam etti. Ta ki ırkçılık karşıtı protestolar ABD’yi etkisi altına alana kadar... ABD’nin kuruluş günü 4 Temmuz’da Kanye West, her zamanki gibi tweet atarak, #2020Vizyonu hashtag’iyle başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İlk destek de Elon Musk’tan geldi. 5 Temmuz’daysa ABD’nin konut sorununu çözecek projesi olduğunu duyurdu.

Dikkat çekmek için mi?

Partisiz adayların sürece daha erken başlaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar bunun ciddi bir adaylık olmadığı görüşünde birleşiyor, West’in dikkat çekmek için topa girdiğini iddia ediyorlar. Haklı olabilirler çünkü West’in açıklamasından 20 gün sonra albümü ‘Donda’ yayımlandı. Sonuçta her şey halkla ilişkilerle ilgili!

Geçen hafta West ilk mitingini de düzenledi. Tepki çeken kürtaj karşıtı açıklamaları, gözyaşlarını tutamaması en az moda kadar siyasetin dinamikleri konusunda bilgi sahibi olduğunu gösteriyor! Anketlerde de oyu yüzde 2 seviyesinde.

Kim bilir, bu yıl olmasa da belki 2024’te Beyaz Saray’a kapağı atar. Tüm dünyanın siyasi iklimi tanıdık yüzler ve popülist söylemlere uygun. Ayrıca biliyoruz ki ABD seçmeni de Ronald Reagan, Donald Trump gibi ünlü yüzleri seviyor...