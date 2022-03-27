Yeşil vatana sağlam savunma

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey öncelikle hepimizin merak ettiği uçak ve helikopter gibi yangın söndürme araçları hakkında yüreğimize su serpen bilgiler veriyor. “2022’de yangınla mücadelede üç temel hususu daha da güçlendireceğiz. Jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) gibi diğer kurumların envanterindeki uçak, helikopter, arazöz ve iş makinesi rezerv gücü belirlenerek bu araçların orman yangınlarında aktif olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı” diyen Karacabey, bu yıl değişik tip ve kapasitelere sahip 20 uçak ve 55 helikopterin yangın mevsimi öncesinde göreve hazır olacağını söylüyor. Çalışmaların Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte yürütüldüğünün altını çizen Karacabey, yangınla mücadelede görev yapacak personel sayısının arttırılması, 15 bin gönüllü sayısının 100 bine çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.



Yapay zekâ kullanılacak



Hazırlıklar bunlarla da sınırlı değil. Bekir Karacabey: “Örneğin, 2007’de araç takip sistemini kullanan ilk kurum Orman Genel Müdürlüğü’dür. 2020’de Avrupa’da ilk defa dört insansız hava aracını orman yangınlarının tespiti ve yangın yönetiminde kullandık. Bu yıl bu rakam sekize çıkacak.”



Helikopterlerin gece de yangına müdahale edebilmesi için gereken teknoloji konusunda çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Karacabey, ayrıca orman yangınları karar destek sistemi ve yangın yayılış modellemesiyle ilgili çalışmaların da tamamlandığını vurguluyor. Böylece, 2022’de yangın yöneticilerine destek olacak bu yazılımla yangınlarda yapay zekâ kullanılmaya başlayacak.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’yle de yakından çalışıldığını söyleyen Karacabey, bu doğrultuda üç günlük yangın risk haritası yaparak saatlik olarak rüzgâr, nem, sıcaklık haritaları oluşturup üç gün önceden riski yüksek bölgelerde ilave tedbirler alınacağına dikkat çekiyor.



Çalışmalara ek olarak, başta öğrenciler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de artacak.

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Geçen yaz orman yangınları içimizi de yaktı... 21 Mart’ta başlayan Orman Haftası’nı fırsat bilip Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e bu yılki hazırlıkları sorduk. İnsansız hava aracı sayısının arttırılmasından yapay zekâ kullanımına birçok gelişme var. Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara da yapılması gerekenleri anlattı.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: “Topluma yönelik eğitim çalışmalarımız da artacak.”

Türkiye’nin yüzde 30’u ağaçla kaplanacak



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, öncelikli hedeflerinin 23.1 milyon hektar olan orman varlığımızı 2023 sonuna kadar 23.4 milyon hektara ulaştırmak olduğunun altını çiziyor ve böylelikle ülke topraklarının yüzde 30’unun ormanlarla kaplanacağını söylüyor: “Son yıllarda yapılan çalışmalarla ormanlarımız

hem korundu hem de alan ve servet olarak arttırıldı” diyor.

‘Savaşı kazanmanın yolu eğitim ve organizasyon’

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara



Ormancılar Derneği olarak 1937’den bu yana istatistik tutuyoruz. Geçen yıl, normalde 15 yılda yaşayacağımız yangın

15 günde gerçekleşti. Bu büyük yangınlar ‘geliyorum’ diyordu ve biz iki yıl öncesinden ‘personelimiz yetersiz’, ‘aracımız az’ diye uyarı yapıyorduk. Şimdi araç-gereç ve personel sayısının arttırılması olumlu ancak halen ciddi eksiklerimiz var. Bu eksikliklerin başında kurumlararası işbirliği geliyor. Geçen yıl ‘Bu belediyenin yetki alanında, şu ormanın yetki alanında’ gibi durumlar yaşadık. Savaş topyekûn verilmeli ki başarılı olalım. Diğer ciddi eksiğimiz; eğitim. Yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bunu toplumsal bilinci ve duyarlılığı arttırarak çözebiliriz.

KISA KISA

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Kelebek ithali sonuç verdi

İngiltere’de 1977’den beri görülemeyen

sarı benekli zıpzıp kelebeği ‘carterocephalus palaemon’, ilginç bir yöntemle doğaya tekrar kazandırıldı. 2018 ve 2019’da Belçika’dan 65 adet yetişkin sarı benekli zıpzıp kelebeğini ithal eden Butterfly Conservation adlı kuruluş, kelebekleri belirli bir alana bıraktı. Kelebekler geçen sürede çoğalarak 20 hektarlık alana yayıldı.