Yepyeni bir sosyal faaliyet alanı: Postane

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Almanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedimAlmanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedim#Almanya Başbakanı
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'#Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...#Marek Hamsik
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Yepyeni bir sosyal faaliyet alanı: Postane

#Postane#Galata#Sosyal Faliyet
Yepyeni bir sosyal faaliyet alanı: Postane

Temel hedefi çevre ve kent odaklı çalışanları bir araya getirmek olan Postane, bir sosyal faaliyet alanı olarak Galata’da hizmete girdi. Binanın giriş katı kamuya açık. Üst katlarıysa üyelere hizmet vermek üzere ayrılmış.

Haberin Devamı

Hayır, bu ‘postane’den mektup atmıyoruz! Ekim başında İstanbul Galata’da açılan Postane, İngiliz Postanesi olarak bilinen tarihi binanın restore edilmesiyle sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapacak bir mekân haline getirildi. Burası kâr amaçlı bir yer değil, bir tür sosyal girişim...

İçinde; yağmur suyunun biriktirilip kullanılmasıyla doğal gıda yetiştirilen bir teras bahçesi, dayanışma temelli bir mutfak ile kafeterya, bir dükkân, ortak üretimi teşvik eden çalışma ve toplantı alanları, bir uzmanlık kütüphanesi, hikâye anlatıcıları için de bir podcast ve video stüdyosu ile kamusal etkinlikler için çok amaçlı salon var. 

Kamuya açık olan giriş katındaki yüksek tavanlı salonda 6 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde bir duvar var ve bu duvar sanat işleri için ayrılmış. Yine giriş kattaki Postane Cafe’de, sadece sosyal girişim, kooperatif ve yerel üreticilerin gıda ürünleri kullanılıyor. Menüsündeki tüm ürünlerin sağlıklı ve adil bir şekilde üretilmiş olmasına önem veriliyor. Postane Gıda, Postane Bahçe’den hasat edilen ürünlerin, ayrıca yerel üretici ve kooperatiflerden alınan gıdaların satıldığı bir alan. Giysi, defter gibi ürünlerin satıldığı Postane Dükkân’da, derdi olan üreticilerin dertlerini anlatmaları için faaliyetler de düzenleniyor.

Yepyeni bir sosyal faaliyet alanı: Postane
Teras bahçesi olan Postane’de kütüphane, toplantı ve çalışma alanları da var.

Haberin Devamı

SU, PARAYLA SATILMIYOR

Postane’nin podcast stüdyosu kiralanabiliyor, prodüksiyon hizmeti alınabiliyor. Belli programlar çerçevesinde podcast eğitimi almak
ya da stüdyoyu kullanmak isteyenler için imkânlar sunuluyor.

Orta kattaki kütüphanede ağırlıklı olarak kent, şehircilik, çevre, mimari, tarih ve İstanbul’la ilgili yayınlara yer veriliyor. Kütüphane, araştırmacılara açık. Kayıt olup ücretsiz bir şekilde faydalanılabiliyor. Aynı zamanda sosyal girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kullandıkları ofis alanları var burada. Çok amaçlı etkinlik salonuysa film gösterimleri, etkinlikler, eğitimler, atölyeler için kullanılabiliyor ve kiralanabiliyor.

Terastaki Postane Bahçe’de organik ve sağlıklı gıdalar üretiliyor. Burada ‘Açık Bostan’ günleri düzenlenerek ilgililere deneyim, etkileşim ve eğitim alanı sunulması amaçlanıyor. İleride kent bahçeciliği, ekolojik gıda üretimi ve sürdürülebilirlik konularında atölyeler de planlanıyor.

Haberin Devamı

Bu arada Postane İstanbul’da su, parayla satılmıyor. “İçilebilir suyun hak olduğunu savunuyoruz” diyorlar. Bina içinde şehir suyunu arıtıyorlar ve üyelere, ziyaretçilere ücretsiz sunuyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Postane#Galata#Sosyal Faliyet

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi