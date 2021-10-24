Yepyeni bir sosyal faaliyet alanı: Postane

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Hayır, bu ‘postane’den mektup atmıyoruz! Ekim başında İstanbul Galata’da açılan Postane, İngiliz Postanesi olarak bilinen tarihi binanın restore edilmesiyle sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapacak bir mekân haline getirildi. Burası kâr amaçlı bir yer değil, bir tür sosyal girişim...

İçinde; yağmur suyunun biriktirilip kullanılmasıyla doğal gıda yetiştirilen bir teras bahçesi, dayanışma temelli bir mutfak ile kafeterya, bir dükkân, ortak üretimi teşvik eden çalışma ve toplantı alanları, bir uzmanlık kütüphanesi, hikâye anlatıcıları için de bir podcast ve video stüdyosu ile kamusal etkinlikler için çok amaçlı salon var.

Kamuya açık olan giriş katındaki yüksek tavanlı salonda 6 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde bir duvar var ve bu duvar sanat işleri için ayrılmış. Yine giriş kattaki Postane Cafe’de, sadece sosyal girişim, kooperatif ve yerel üreticilerin gıda ürünleri kullanılıyor. Menüsündeki tüm ürünlerin sağlıklı ve adil bir şekilde üretilmiş olmasına önem veriliyor. Postane Gıda, Postane Bahçe’den hasat edilen ürünlerin, ayrıca yerel üretici ve kooperatiflerden alınan gıdaların satıldığı bir alan. Giysi, defter gibi ürünlerin satıldığı Postane Dükkân’da, derdi olan üreticilerin dertlerini anlatmaları için faaliyetler de düzenleniyor.

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Teras bahçesi olan Postane’de kütüphane, toplantı ve çalışma alanları da var.

SU, PARAYLA SATILMIYOR

Postane’nin podcast stüdyosu kiralanabiliyor, prodüksiyon hizmeti alınabiliyor. Belli programlar çerçevesinde podcast eğitimi almak

ya da stüdyoyu kullanmak isteyenler için imkânlar sunuluyor.

Orta kattaki kütüphanede ağırlıklı olarak kent, şehircilik, çevre, mimari, tarih ve İstanbul’la ilgili yayınlara yer veriliyor. Kütüphane, araştırmacılara açık. Kayıt olup ücretsiz bir şekilde faydalanılabiliyor. Aynı zamanda sosyal girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kullandıkları ofis alanları var burada. Çok amaçlı etkinlik salonuysa film gösterimleri, etkinlikler, eğitimler, atölyeler için kullanılabiliyor ve kiralanabiliyor.

Terastaki Postane Bahçe’de organik ve sağlıklı gıdalar üretiliyor. Burada ‘Açık Bostan’ günleri düzenlenerek ilgililere deneyim, etkileşim ve eğitim alanı sunulması amaçlanıyor. İleride kent bahçeciliği, ekolojik gıda üretimi ve sürdürülebilirlik konularında atölyeler de planlanıyor.

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Bu arada Postane İstanbul’da su, parayla satılmıyor. “İçilebilir suyun hak olduğunu savunuyoruz” diyorlar. Bina içinde şehir suyunu arıtıyorlar ve üyelere, ziyaretçilere ücretsiz sunuyorlar.