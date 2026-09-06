Yenilikler, yarışmalar ve gelişmeler

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Özgür şahkartal Feliks evine döndü

Ağustos 2025’te Sırbistan’daki yuvasından havalanıp Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya uzanan göç yolculuğuna çıkan şahkartal Feliks, Suriye’de kaçak avcılarca yakalanmıştı. Feliks yaban hayatı savunucularının kararlı takibi sayesinde kurtuldu. Lübnan Göçmen Kuşlar Birliği (LAMB) ve sivil toplum ağlarının çabalarıyla Suriye’den çıkarılan Feliks, neredeyse bir yıl sonra evine götürüldü ve rehabilitasyon sürecinin ardından geçen hafta doğaya salındı.

O pencerenin söyledikleri...

Londra Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen prestijli Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında 2026 yılının öne çıkan kareleri açıklanıyor. Bu yılın en çok konuşulan güncel fotoğraflarından biri, Norveçli fotoğrafçı Audun Rikardsen’in Arktik’te bir fokun bakış açısından çektiği ‘Buzlu Pencere’ adlı karesi oldu. Bir sualtı kamerasıyla yakalanan bu güncel fotoğrafta, dişi bir kutup ayısının buzdaki nefes deliğinden aşağıya bakışını görüyoruz. Fotoğrafçı bu kareyle iklim değişikliği nedeniyle yaşam alanları daralan kutup canlılarının avlanma mücadelelerine dikkat çekiyor.

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Envanter güncelleniyor

Doğa Derneği tarafından 2006 yılında yayımlanan Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları (ÖDA) envanterini güncelleme çalışmaları 20 yıl sonra Ankara’da yapılan çalıştayla duyuruldu. ÖDA biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahip yerleri tanımlayarak koruma altına almak amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşım. Güncelleme çalışması, son 20 yılda Türkiye doğasında yaşanan değişimleri, kayıpları ve umut verici yeni keşifleri bilimsel verilerle kayıt altına alacak.

‘Maviş denizanası’ Marmara’da

Son günlerde Tekirdağ kıyılarında görülen Maviş denizanasının (Cotylorhiza tuberculata) Akdeniz’de yaşayan endemik bir tür olduğu belirlendi. Denizlerin ısınmasının yanı sıra Marmara Denizi’ndeki kirliliğin azaltılmaması ve denizanası popülasyonunu kontrol eden büyük, etçil balıkların aşırı avlanmasının önüne geçilmemesi nedeniyle Marmara’da farklı denizanası türlerinin giderek artacağı belirtiliyor.