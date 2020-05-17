Yeniden açılan AVM’lerin çalışanlarından ilk haftanın özeti: Pijaması bittiği için gelen de var, açılmayan mağazalara sinirlenen de

‘BEŞ GÜNDE İYİLEŞTİM, BU KADAR ABARTMAYIN’

Seda C. (İstanbul’daki bir AVM’de giyim mağazası çalışanı)

Pazartesi günü yoğunluk vardı, alışveriş yapmadan çıkan da çok oldu. Mağazaların kapalı olduğunu görünce, dolanıp çıktılar. Yoğunluk ertesi gün de azalmadı. Hatta şöyle enteresan bir olay yaşandı: Bir beyefendi mağazaların çoğunun kapalı olmasına isyan ederek, “AVM’yi açtık dediniz, neredeyse bütün mağazalar kapalı. Siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Bütün günüm buraya gitti. Bu kadar korkulacak bir şey yok. Ben de virüs kaptım, beş günde iyileştim. Bu kadar abartmayın” diye bas bas bağırdı.

MAĞAZANIN CİROSU KATLANARAK ARTTI

Mehmet B. (Çocuk giyim mağazası çalışanı)



Açıkçası başta “Zaten kim gelecek, gidip boş boş dikileceğiz” diyordum. Hiç öyle olmadı. 11’de açılan AVM’ye 10.45’te gittiğimde kapıda bekleyenleri görüp şoke oldum. Bizden önce gelmiş, banklarda dip dibe oturuyorlardı. Ciro ilk üç günde katlanarak çoğaldı. Normal zamanın altında ama bu süre için beklenenin epey üstünde.

1 milyon 226 bin:

Türkiye’de geçen pazartesi AVM’lere giren kişi sayısı. Normal günde bu sayı, 6.5 milyon.

ÇOLUK ÇOCUK AVM’YE DOLUŞTU

Ferhan B. (Market çalışanı)

Yaşadığım en kötü gün, çocuklara sokağa çıkma izni verildiği gündü. Neden bir anne-baba çocuğunu sahile, parka, doğaya değil de AVM’ye getirir ki! Üstelik tüm yemek katları, çocuk oyun alanları kapalı. Çok ürkütücü bir görüntüydü. Çocuklarını elleriyle virüslü ortamın içine soktular ve bu durumdan çok memnunlardı.

MASKE ÇENEDE DOLAŞIYORLAR

Mehmet B. (Beyaz eşya mağazası çalışanı)

Kimse sosyal mesafe kurallarına uymuyor. AVM’ye girişte denetim yapılıyor ama içeri girince herkes maskeleri çeneye indiriyor. İçeride sivil polis geziyor ve uyarıyor ama polis gidince durum yine aynı. Bu şekilde virüsten korunabilmemiz mümkün değil. Kapıdan giren herkese ‘acaba bundan mı virüs kapacağım’ gözüyle bakıyorum.

ALIŞVERİŞ YAPMADAN ÇIKAN KİŞİ ÇOK AZ

Birkan D. (Ev eşyaları mağazası çalışanı)



İnsanların maaş alamadığını, kira ödeyemediğini duyuyordum. AVM’ye gelen 10 kişiden 8’i alışveriş yapıyor. Eli boş çıkan sayısı az. Nasıl olabiliyor, hiç anlamadım. İki aydır alışveriş yapamamanın hırsı sanırım.

‘HİÇ TOKAM KALMADI, İKİ AYDIR AÇILMANIZI BEKLİYORUM’

Dilara Y. (Bijuteri mağazası çalışanı)

Astım hastasıyım, anne-babamla yaşıyorum. Kendimi mi onları mı düşüneyim; şaşırdım! Umarım virüs kapıp eve götürmem. Müşteriler sosyal mesafe filan dinlemiyor. Bir müşterimiz, “İki aydır bu mağazanın açılmasını bekliyordum, hiç tokam kalmadı” dedi. İnanamadık. AVM’nin aldığı önlemler gerçekten iyi ama insanlar kural tanımıyor.

PİJAMA MI YİYOR?

Çigdem H. (Giyim mağazası çalışanı)



Sıra bekleyenler sinirleniyor. Kasada sosyal mesafe için işaretler var. İstisnasız herkesi uyarıyoruz. Maskeler hep çenelerde. Kasada bir kadın müşteri geldi ve “Pijamam bitti, onun için geldim” dedi. Arkasından pijamaları yediğini düşünerek epey güldük.

HAVALANDIRMA KISILDI, NEFES ALAMIYORUZ

Sinem T. (Giyim mağazası çalışanı)



Yemek katları kapalı, yiyeceğimizi evden götürüyoruz. Açılsaydı da yemezdim. İş arkadaşlarımla sağı solu temizlemekten temizlik delisi olduk çıktık. Havalandırmalar en kısık seviyede çalıştırılıyor, havasızlıktan mahvoldum. Tüm gün maske ve siperlikle gezmek hiç kolay değil. Tek istediğim şey nefes alabilmek.