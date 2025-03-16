Yeni trend: Reels arkadaşlığı! İletişimde almanın en komik yolu

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Henüz hiçbir ülke tanımlayıp bir isimle sözlüğüne dahil etmedi ama birçoğumuz için eşe, dosta komik ‘reels’ (Instagram’daki videolara verilen isim) göndermek hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Sosyal mecralardan birbirimize attığımız komik videolar bir nevi “Buradayım”, “Aklımdasın”, “Merhaba” anlamlarına geliyor. Bu açıdan baktığımızda bu trendin kitleleri arkasından sürüklemesi çok da tuhaf değil.

Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle arkadaşlar arasında birbirine çağrı bırakma modası başlamıştı. Çok kısa çaldırıp kapatmanın da tıpkı bunun gibi bir anlamı vardı; iletişimde kalmak. Çağrı atılmadığı için çıkan kavgalar, biten ilişkiler dün gibi aklımızda. Tabii o zaman cep telefonları üzerinden iletişim kurmak bu kadar ucuz değildi ve biraz da bu nedenle ifade edemediğimiz duygularımızı çağrı bırakarak anlatmaya çalışıyorduk. Zira operatörlerin “250 kontöre sınırsız konuşma” gibi dev kampanyaları çağrı bırakma alışkanlığımızı da bir kenara bırakmamıza sebep oldu.

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AZ ÇABAYLA ÇOK ŞEY SÖYLE

Bir dönem kapanacaktı ki sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu alışkanlık yeniden trend haline geldi. Hızlı ve yoğun akan hayatlarımıza yetişemez olunca eskisi gibi minimum çabayla sevdiklerimize birçok şey söylemek değerlendi.

İlk önce Facebook’ta arkadaşların duvarlarını emoji, resim ve video bombardımanına tuttuk, daha sonra ‘poke’ atarak titreşimlere boğduk. Son trendin tam olarak ne kadar süre önce başladığını tahmin edemesek de giderek artış gösterip bugünlerde zirve yaptığının farkındayız; artık bizi birbirimize komik videolar bağlıyor.

Kendi adıma söyleyebilirim ki trendin ilk zamanlarında yaşanan bu durumu anlamıyordum. Arkadaşlarımdan gelen videolara komik bir yorumla cevap vermem gerektiğini zannediyordum ve haliyle kimse dönüş yapmıyordu. Oysa işin kuralı başkaymış. Eğer üstünden çok geçmeden siz de bir videoyla cevap verirseniz, karşı tarafla en yakın reels arkadaşı olmanız işten değil. Ancak burada bir parantez açarak reels arkadaşlığının kolay olmadığından da bahsetmek isterim. Bir defa öyle herkese komik video atamazsınız.

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MİZAH EŞİNİ BULMALISIN

Yasak değil ama mizah eşlerinizi bulmanız lazım. Karşı taraftan benzer reaksiyonlar gelmiyorsa o arkadaşlık birkaç deneme sonucunda başlamadan biter. Aynı şeylere gülebilmek en önemli kural. Çünkü size tuhaf akrobasi hareketleri yapan kedi videoları komik gelirken arkadaşınız ilişkiler ya da burçlar hakkında mizah yapan videolardan hoşlanıyor olabilir. Sonuçta gülmeyeceğinizi bilerek kaç video izleyebilirsiniz ki?

Ve evet, en önemli kural gönderilen videoların komik olması. Siyaset ve boğucu gündem videoları konsept dışı. Zira kimse kimseye sadece bir merhaba derken tuhaf duygular yaşatmak istemez.

Dijital içerik eğitmeni Betül Uslu da yeni trendi fark edenlerden. Geçen günlerde konu hakkında ürettiği içerik, durum tespiti yapar nitelikte olmuş. Size reels arkadaşlarınıza bu yazıyı gönderin, “Aynı biz kanka” yorumunu alın demek isterdim ancak Uslu’nun videosunu göndermek konsepte daha uygun. “Kahve dışarıda kaç para olmuş kardeşim, bir-iki tane reels videosu atıp iletişimde kalmak harikadır, eforsuzdur” diyen Uslu birine reels atmanın kendini tanıtma şekli olduğunun da altını çiziyor: “Bu videolarla neyi sevdiğini karşındakine gösterirsin. Ayrıca arkadaşımıza şu mesajı da verir: Sana senin seveceğin içerikleri buldum, bak!”

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Bana göre de dijital bir kürasyon olan bu durum öte yandan bizi birer fahri Instagram ya da TikTok çalışanı yapıyor. Keşfet büyük bir çukur ve itiraf edelim ki her izlediğimize gülmüyoruz. Ancak doğru kişiye doğru videoyu atarak algoritmanın şekillenmesine yardım edip hepimizin buralarda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyoruz.

Instagram kullanıcısı Zaferotti’nin de konu hakkında son derece mantıklı ve komik bir yorumunu paylaşarak bitirmek isterim: “Reels dağıtım işi para getirseydi hepimiz ihya olmuştuk.”