Yeni nesil, ‘fan’lığın kodlarını yeniden yazıyor... Gönüllü mesai, çevrimiçi nöbet, etkileşim yarışı...

Her pazartesi Hürriyet Ekler ekibi olarak yaptığımız haber toplantısında sık sık gündeme gelenlerden biri de son yıllarda dizi ‘fan’larının yani hayranlarının sevdikleri oyuncular, takip ettikleri diziler konusunda ne kadar aktif ve organize oldukları konusu. Fan hesabı sahipleri sosyal medya üzerinden sürekli irtibat hâlindeler. Ortak paylaşım gruplarında ve sohbet odalarında buluşuyor, hayran oldukları isimle ilgili ortak taleplerini dile getirmek için topluca hareket ediyorlar. Yakından takip ettikleri isimlerden biri de ekibimizden, ünlü söyleşileri yapan Hakan Gence. Arkadaşımız yaptığı söyleşileri post olarak sosyal medya hesabından yayımladığında paylaşıma yorumlar, istekler yağıyor. Hatta geçen günlerde bir dizinin hayranları, Hakan’ın sevdikleri oyuncuyla röportaj yapması için aynı saatte onu daetiketleyerek mesaj atıp X’te gündem olmaya bile çalıştı.

Bir zamanlar dizi oyuncularına olan hayranlık; duvarlara asılan posterler, kaçırılmayan dizi bölümleri ya da yazılan mektuplarla sınırlıydı. Günümüzdeyse sosyal medyada birkaç dakikalığına gezerken bile bir oyuncuya ya da onun canlandırdığı karaktere adanmış sayısız fan hesabına rastlamak mümkün. Sahnelere dair kesitler, dizilerden edit’ler, karakter analizleri ve türlü paylaşımlarla dolu bu hesaplar, hâlihazırda yayında olan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan dizilerin oyuncuları etrafında yoğunlaşıyor. Sürekli çevrimiçi olmayı gerektiren gündem takibi, saatlerce üzerine düşünülen içerik fikirleri, diğer ‘fan’larla ya da ‘anti-fan’larla etkileşimler gibi birçok konu başlığı birine hayranlık duymayı bir ilgi alanı olmaktan çıkarıp zaman ve emek isteyen ‘mesaili’ bir işe dönüştürüyor. Üstelik mesai ücreti de yok!

‘Bir topluluğa ait olma ve hatta örgütlü olma duygusu yaşıyorlar’

Aylin Dağsalgüler, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi

◊ Meslektaşım Sena Aydın ile iki yıl önce ‘Yargı’ dizisi ‘fan’larıyla yaptığımız araştırmada, sosyal medyada anonim kimlikle yer alan ‘fan’larla tanışmış ve oldukça şaşırmıştık. Yaşlarını 16-24 yaş aralığında beklerken 35 yaş üstü, meslek sahibi, çocuk sahibi kadınlarla karşılaştık. Çoğunlukla kadın olmaları şaşırtıcı değildi ancak yaş aralıklarına şaşırdık. Avukat, psikolog, sağlık memuru kadınlar izleyici deneyimlerini sosyal medyada başka bir kimlikle çoğaltıp görüş alışverişi yaparken bir topluluğa ait olma ve hatta örgütlü olma duygusu yaşıyorlar.

◊ Dizideki dünya kurgudan gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Bu sebeple bir çifti canlandıran oyuncular karakterden çıkıp gerçek hayatta ‘ship’lenmeye (birbirine yakıştırmak) başlıyor.

◊ Kurgu dünyasında yaratılan ötekilik dizi ‘fan’ını hem egemen hem de egemenlik nesnesi yaparak çok güçlü bir konuma oturtur. Normal hayatta yasalara müdahale edemediğimiz için onlar yasadır. Ama dizideki karakterlere baskı yapan ‘fan’lar egemen olandır. Bu egemenin bize yaptığı şeyler gerçek hayattaki egemenin canını yakmayacağı için hiçbir zaman tatmin edilemeyen arzu, geçici ve sentetik bir şekilde tatmin edilmiş olunur. ‘Fan’ların egemenlik hissinin sosyal medyayla güçlendiği aşikâr.

Günde kaç saatinizi sayfalarınıza ayırıyorsunuz?

@diziaksami

D. D. (21), öğrenci

Dokuz yıldır bu işin içindeyim, hayatımın bir parçası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Altı yıldır da bu hesabı yönetiyorum. 391 bin takipçim var. Dizilerimin yayımlandığı akşamlar yaklaşık 5 saatimi ekran başında geçiriyorum. Diğer günlerde de ortalama 4 saat ayırıyorum.

@_esrefruya_

B. N. (24), öğrenci

Bazı günler var ki; 7/24 hesabın başındayım. Bazen birkaç gün hesaba giriş yapmıyorum. ‘Eşref Rüya’nın ana hesabının paylaşımlarına göre aktif zamanlarım değişiyor. Farklı yerlerden kamera arkası görüntüleri geliyor, o paylaşımlara göre de bazen daha fazla zaman harcıyorum.

@__uzaksehir__

Sema Kılıç (26),

dijital içerik üreticisi

Fragmanın geldiği günler daha yoğun oluyorum. Diğer ‘fan’larla DM (sosyal medyada direkt mesaj) üzerinden çok fazla konuşuyoruz gün içinde. Her gün muhabbet ediyoruz, @uzaksehirdedikodu isimli hesabıma bağlı bir sosyal medya kanalım da var, orada konuşuyoruz.

Emeklerinizin karşılığını alıyor musunuz?

@isfad_ask sayfa

Kübra K. (21), öğrenci

Oyuncuların fan hesaplarını takip etmeleri, paylaşımları beğenmeleri ve röportajlarda bizden bahsetmeleri, bizi önemsediklerini ve desteklediklerini hissettiriyor. Emeklerimin karşılığını alıyorum.

Sosyal medya hesaplarınız için para harcıyor musunuz?

@gygraphy

Meryem D. (22), pedagog

Bazen edit ve kaliteli paylaşımlar yapmak için bazı uygulamalara para harcıyorum. X’te onaylamış bir hesabım var ve onun için de para harcadığım oluyor. Maddi olarak bir beklentim yok, daha iyi paylaşımlar yapmak için para harcamakta sorun görmüyorum.

Fan hesapları arasında bir rekabet var mı?

@isofadime

Esra Akdağ (23), iç mekân tasarım teknikeri

‘Fan’lar arasında rekabet ve çatışma her zaman oluyor. Ben yalnızca karakterleri ‘ship’liyorum (birbirine yakıştırmak) ve gerçek hayatla karıştırmamaya çalışıyorum. Böyle olunca gayet güzel ve empatinin olduğu bir iletişim yürütüyoruz. Ancak ne yazık ki bu şekilde davranamayanlar da oluyor.

Bir küçük ‘ship’ meselesi...

‘Başka insanlarla evlendiklerinde ağladığımı bilirim’

Hayranlar çoğu zaman dizide iki sevgiliyi ya da karı-kocayı oynayan oyuncuları gerçek hayatta da birbirine yakıştırıp kendi deyimleriyle ‘ship’leyebiliyorlar. Eşleştirdikleri çiftlerle ilgili hesaplar açıyor, edit’ler yapıyor ve çoğu zaman oyuncuların gerçek hayatta da beraber olduklarına canı gönülden inanıyorlar.

@sahnaralpsah/Rahma Abdullah (24), öğrenci : Alper Çankaya ve Sahra Şaş’ı (‘Uzak Şehir’) ‘ship’liyorum; bence onlar âşıklar, bu bakışlarından ve birbirlerine ilgilerinden çok net belli oluyor.

@kayzerimiz/Ecenaz U. (21),öğrenci: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’i (‘Uzak Şehir’) ‘ship’liyorum. Hem dizideki karakterleri Kaya ve Zerrin’i hem de gerçek hayatta ikisini çok yakıştırıyorum.

@esreftek.fc/Berrin M. (25), öğrenci: Hem dizideki karakterleri hem de gerçek hayatta Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i ‘ship’liyorum ama gerçek hayatta aralarında bir şey olmadığını ve olmayacağını da biliyorum.

Sadece onları yan yana görmek beni hem dizide hem de dışarıda çok mutlu ediyor ve fiziksel görünüş olarak birbirlerine yakıştıklarını düşünüyorum.

@alyaaskcihan_/Rüya Aydınalp (44), öğretmen: İlk defa bir dizide sadece dizi partneri olarak görüyorum iki kişiyi. Onlar Ozan ve Sinem değil benim için, sadece Alya ve Cihan’lar (‘Uzak Şehir’). Daha önce ‘Erkenci Kuş’ta Can Yaman ve Demet Özdemir’in gerçek hayatta da beraber olması için adaklarım bile vardı. ‘Yargı’ dizisinde de Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz başka insanlarla evlendiklerinde ağladığımı bilirim...

@__uzaksehir__/Sema Kılıç (26), dijital içerik üreticisi: Eğer gerçek hayatta ilişkileri varsa ya da evlilerse asla başkalarıyla ship’lemem. İkisi de bekârsa genellikle yakıştırıp ship’lerim. ‘Uzak Şehir’de de karakterler Alya ve Cihan’ı ship’liyorum ama gerçek hayatta değil.

Ünlüler hakkında kötü yorum yapan kişilere müdahale ediyor musunuz?

@esrefruyabalkan

Anika M. (20), öğrenci

Mutlaka cevap veriyorum ama kibar bir şekilde. Demet Özdemir’e hakaret etmelerine izin veremem!

@tasacakbudeniztvdizisi

Yağmur D. (26), işsiz

Kötü yorumlar dizinin hayranlarından gelince, çok abartı bir şey yazılmadığı sürece cevap vermiyorum, kendi içimizde çözüyoruz. Diziyi izlemeyip karakterleri bilmeyen, sadece internette gördüğü kesitlerden yargılayanlar olduğunda mutlaka cevap veriyorum.

Fan hesapları sayesinde yeni arkadaşlıklar kurdunuz mu?

@sahnaralpsah Rahma Abdullah (24), öğrenci

Sahra ve Alper’i (Uzak Şehir) seven birçok hayranla birlikte Instagram, X ve TikTok’ta hesaplarımız var. Birçok farklı ülkeden, özellikle Arap ülkelerinden hayranlarla arkadaşlıklar kurdum. Büyük bir hayran kitlesiyiz. İkisini de çok seviyor ve onlarla ilgili her detayı titizlikle takip ediyoruz. Benim için en önemlisi onları sonuna kadar desteklemek ve her şeye karşı savunmak.

@tasacakbudeniz_arab

Y. M. (34), muhasebeci

Diğer ‘fan’larla zaman zaman grup sohbetleri yapıp birbirimizin paylaşımları üzerinden iletişime geçiyoruz. Sadece sosyal medya üzerinden sanal arkadaşlık kurmakla kalmayıp yüz yüze görüştüğüm, buluştuğum kişiler oldu.

@sahrammy

Imane

Sahra’yı çok seven birçok arkadaşla iletişim halindeyim. Genellikle X üzerinden konuşuyoruz, orada gruplarımız ve topluluklarımız var. Instagram üzerinden de iletişim kuruyoruz. Gerçek hayatta da arkadaşlıklar kurdum. İki ay önce ilk kez tanıştık ve çok mutlu oldum. Bana sevdiğimiz çiftin sembolü olan portakal şeklinde bir anahtarlık hediye ettiler.

Ünlüler hakkında çıkan olumsuz haberler ruh halinizi etkiliyor mu?

@ssahralpp

S.A. (20), öğrenci

Sahra’yı 7-8 senedir, Alper’i 3-4 senedir tanıyorum. Onlarla ilgili olumsuz bir haber gördüğümde ruh halim tabii ki etkileniyor. Haberin içeriğine göre ruh halimi etkileme seviyesi değişir ama biz (eskiden beri takip edenler) onları diğerlerine (‘Uzak Şehir’le birlikte tanıyanlar) göre daha yakından tanıdığımız için az çok takılıp takılmayacağımız şeyleri biliyoruz.

@esrefruyasrb

A. V. (25), öğrenci

Genellikle kötü yorum yapan kişilere cevap veriyorum. Görmezden gelmeye çalışsam da müdahale ettiğim oluyor. Yapılan kötü yorumlar ve polemikler de ruh halimi olumsuz anlamda etkiliyor, çünkü bu insanlar hayatımın yarısını adadığım insanlar ve onlar hakkında yalan yanlış şeyler yazıldığını görmek beni üzüyor.