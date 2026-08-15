Yeni kurallar çok sıkı: Mutlaka ‘reklam’ ya da ‘tanıtım’ yazılmalı mı?

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Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ndeki değişiklikler 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği sosyal medya reklamlarından çekilişlere, hedefli reklamlardan marka hesabı etiketleme yükümlülüğüne kadar pek çok başlıkta yeni kurallar getiriyor. Hangi paylaşımlar özendirme sayılabiliyor? Kişisel hesabından paylaşım yapan sıradan kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler var mı? Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Yıldırım, avukat Y. Janberk Bilir, avukat Mustafa Demir ve Demirören Medya Gazeteler Hukuk Departmanı değişikliklerle ilgili sorularımızı yanıtladı.

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‘YÖNETMELİK DAHA KAPSAMLI VE ZORLAYICI’

◊ Değişen yönetmeliği hukuki açıdan değerlendirir misiniz?

Yönetmelik daha önce kullanılan kılavuza göre çok daha kapsamlı ve zorlayıcı. Herhangi bir davada bağlayıcılığı çok daha net. En önemli yenilik ‘infuencer’ yani ‘sosyal medya etkileyicileri’ aracılığıyla yapılan reklam amaçlı paylaşımların sıkı görsel kurallara bağlanmış olması. Promosyon amacı taşıyan bir paylaşımın hem görsel olarak hem de değişik açık ibareler yoluyla reklam ve tanıtım paylaşımı olduğunu belirtmek zorundalar. Ayrıca ‘reklam’ ya da ‘tanıtım’ ibarelerinin yanında, reklam verenin adı ya da ticaret unvanını da artık açıkça kullanmak mecburiyetindeler.

(Prof. Dr. Mehmet Rıfat Tınç)

‘Hesabın erişim kapasitesi ve paylaşımın tüketici davranışları üzerindeki etkisi önemli’

◊ Ücret, hediye ya da marka işbirliği olmaksızın yapılan paylaşımların değerlendirmesinde kriter ne olacak?

Influencer veya geniş takipçi kitlesine sahip içerik üreticileri bakımından değerlendirme farklılık gösterebilir. Burada tek ölçüt takipçi sayısı değil; erişim kapasitesi ve paylaşımın tüketici davranışları üzerindeki etkisi önemli değerlendirme kriterleri arasında. Bir maddi karşılık bulunmasa dahi yüksek etkileşim gücüne sahip hesaplar tarafından yapılan paylaşımlar, örtülü reklam niteliği taşıyıp taşımadığı yönünden daha sıkı bir denetime tabi tutulabilir. (Dr. Ferhat Yıldırım)

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‘24 SAAT İÇİNDE KALDIRILMAZSA...’

◊ Reklam Kurulu yapılan ihlallerde nasıl bir yaptırım uygulayabiliyor?

Kurul, kurallara aykırı bir reklamı durdurabiliyor, düzelttirebiliyor, inceleme sürerken üç aya kadar tedbiren yayından kaldırtabiliyor. Kurul, kurala aykırı içeriğin kaldırılması için paylaşımı yapana bildirim gönderiyor; içerik 24 saat içinde kaldırılmazsa o paylaşıma Türkiye’den erişim engellenebiliyor. Yani usulsüz bir reklam paylaşımı, para cezasıyla birlikte içeriğinizin tamamen kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Para cezalarının alt ve üst sınırı yasada mecraya göre belirlenmiş durumda ve her yıl güncelleniyor. Bu yıl internet ve sosyal medya üzerinden yapılan ihlallerde ceza 1 milyon 83 bin lirayla 10 milyon 837 bin lira arasında.

(Av. Mustafa Demir)

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‘Amaç, gizli kalan ticari ilişkiyi görünür kılmak’

◊ Bir ürünün sosyal medya paylaşımında görünmesi hangi durumlarda ticari reklam sayılıyor?

Etiketleme yükümlülüğünü doğuran haller tek tek sayılmış; reklam verene yönlendirme yapılması, ücret alınması, ücretsiz ya da indirimli ürün sağlanması, marka adına çekiliş paylaşılması, markanın etkinliğine katılım karşılığında menfaat elde edilmesi. Amaç ürünün görünmesini engellemek değil, gizli kalan ticari ilişkiyi görünür kılmak. Markanın herhangi bir içerikte yer alması, içeriğin konusu ve süresiyle uyumlu, abartısız ve orantılı olmalı; özel tanıtıcı atıflar yapılarak satın alma teşvik edilmemeli. Yani bir kafede çekilen fotoğrafta bardaktaki logonun görünmesi tek başına reklam değil. Ama bardak yakın plana alınmış, mekân etiketlenmiş, altına “Mutlaka gidin” yazılmışsa ve arka planda bir ücret alma ya da ağırlanma söz konusuysa bu reklamdır ve etiketlenmesi gerekir. (Av. Y. Janberk Bilir)

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‘Podcast için de yeni kalıp hayatımıza giriyor’

◊ ‘İşbirliği’, ‘#collab’, ‘sponsorlu içerik’ yazmak ya da ‘ücretli ortaklık’ etiketine güvenmek artık tek başına yeterli değil. Yeni düzenleme bilerek iki kelimede, ‘reklam’ ve ‘tanıtım’da standartlaştı, çünkü amaç tüketicinin tereddüt etmeden ‘Bu bir reklam’ diyebilmesi. Markanın adının eklenmesi gerekiyor. Ayrıca okunabilir büyüklükte olacak, ekranı kaydırmaya gerek kalmadan ilk bakışta görünecek, diğer etiketlerden önce gelecek ve içerik birden fazla hikâyeye yayılıyorsa her birinde tekrarlanacak. Podcast gibi sesli yayınlar için de yeni bir kalıp hayatımıza giriyor: Yayının başında “[marka] hakkında reklam/tanıtım içerir” denecek. (Av. Mustafa Demir)

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‘Eski etiketi güncelleyin ya da içeriği kaldırın’

◊ Geçmişte yapılmış ve hâlâ profilde duran içerikler de ceza konusu olabilecek mi?

‘Örtülü reklam yasağı’ aslında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 2014 yılından beri var. Reklam Kurulu’nun 2021 tarihli kılavuzu da paylaşımın reklam olduğunun belirtilmesini halihazırda zorunlu tutuyor. Eski tarihli fakat hiç marka etiketlenmemiş bir işbirliği paylaşımı, kendi döneminde de düzenlemelere aykırı. İçerik üreticilerinin hâlâ yayında bulunan içerikleri ya güncellemeleri ya da kaldırmaları en güvenli seçenek. (Av. Y. Janberk Bilir)

‘Ücret alınmaması tek başına yeterli değil’

◊ Reklam ve tanıtım ibareleri arasında hukuki açıdan bir fark var mı?

“Reklamı şu tarz içerikte, tanıtımı şu tarz içerikte kullanırız” gibi bir ayrım yok. Ancak paylaşımlarda ikisinden birinin mutlaka kullanılması gerekiyor.Yeni düzenlemede sosyal medya paylaşımları açısından oldukça ince bir çizgi var. Bir ürünün tanıtımı söz konusuysa, paylaşım karşılığında ücret alınmasa bile bunun belirtilmesi gerekiyor. Çünkü bir markadan ücret alınmaması, içeriğin Reklam Kurulu tarafından örtülü reklam olarak değerlendirilmemesi için tek başına yeterli değil. Bir ürünü beğenip herhangi bir gelir elde etmeden tavsiye etmek de ürüne talep yarattığı için tanıtım olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle influencer’ların satın aldıkları ürünleri paylaşırken dahi “reklam, kendim aldım” gibi ifadelere yer verdiğini görüyoruz. İçerikle reklam arasındaki sınırın her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. (Demirören Medya Gazeteler Hukuk Departmanı)

‘ÖZENDİRME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR’

◊ Sosyal medyadaki içkili paylaşımlara son dönemde kesilen cezalar hangi yasa kapsamında veriliyor?

Son haftalarda basına yansıyan, kişisel hesaplardan yapılan ‘rakı sofrası’ paylaşımlarına kesilen 81 bin ve 82 bin

44 lira düzeyindeki cezalar Reklam Kurulu tarafından verilmedi. Bu cezaların dayanağı, 20 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7584 sayılı kanunla sıkılaştırılan 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki mutlak alkol reklamı ve tanıtımı yasağı ve yaptırımı uygulayan idare, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı. Hukuki dayanak, yetkili kurum, ceza tarifesi ve itiraz yolu farklı. (Av. Mustafa Demir)

◊ Alkol ve tütün ürünlerine ilişkin geçmişteki paylaşımların da kaldırılması gerekiyor mu?

Sosyal medyada çok takipçisi olan bir kişinin alkollü içecek paylaşmaması gerekiyor. Markanın reklamını yapmasanız da alkol, şişe, amblem veya logo görünüyorsa tanıtıma girebilir.

◊ Influencer olmayan birinin alkol veya tütün ürününün göründüğü bir paylaşım yapması da yasak mı?

Bu, şikâyete tabi bir durum. Örneğin hesabınız gizli olsa ve alkolle ilgili bir şey paylaşmış olsanız, biri Instagram hesabınızdaki paylaşımın ekran görüntüsünü alıp şikâyet ederse yasak kapsamına girer. Özendirme kapsamında değerlendirilir.

◊ Başkasının paylaştığı içkili fotoğrafı hesabımızda tekrar paylaşmamız yasak kapsamına girer mi?

Evet. Şişenin görünmesi yeterli olabilir. Ancak influencer değilseniz bu şikâyete tabi bir durum. (Demirören Medya Gazeteler Hukuk Departmanı)