Yeni keşifler, büyük tehditler ve başlangıçlar

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Patili dostlarımız için el ele

Beyoğlu Belediyesi ve Espressolab, Sütlüce Bademlik’teki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni yenilendi, mevcut barınak modernize edildi ve Espressolab Hayvan Barınağı adıyla hizmet vermeye başladı. Yeni tesis, kedi yoğun bakım ünitesi, muayene ekipmanı, çelik kafesler, infüzyon pompası ve oksijen konsantratörü gibi tam donanımlı iki katlı bir veterinerlik binasına dönüştürüldü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yıllık ortalama 700 olan kısırlaştırma sayısının 4 bine çıkarılması hedefleniyor.

Fareler de ilkyardım yapıyor

Biliminsanlarının Science dergisinde yayımladığı araştırmaya göre fareler tıpkı insanlar gibi bilinçsiz hale gelen partnerlerini hayata döndürmeye çalışıyor. Yapılan deneyde bir fare anesteziyle bayıltıldığında refakatçi fare onu koklayarak, bakım yaparak ve dilini dışarı çekerek solunum yollarını açmaya çalıştı. Daha sonra baygın farenin ağzına plastik bir top yerleştirildiğinde, refakatçi farelerin yüzde 80’inin topu çıkarıp yardım etmeye devam ettiği görüldü. Araştırmacılar, bunun insanların ilkyardım prosedürlerine benzediğini belirtiyor.

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40 yıllık yolculuğun ardından karaya oturdu

Dünyanın en büyük buzdağı A23a, Britanya’nın Güney Georgia Adası açıklarında karaya oturdu. 1986’da Filchner-Ronne Buz Sahanlığı’ndan kopan bu yaklaşık 3.670 kilometrekarelik buz kütlesi, 40 yıl civarı süren yolculuğunun ardından sığ kıta sahanlığına çarparak sıkıştı. Uzmanlar iklim değişikliğiyle buzdağının erimesinin okyanusta yaşam patlamasına neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca buzdağının parçalanması durumunda ortaya çıkan parçaların, gemiler için tehlike oluşturabileceği ve balıkçılık alanlarına erişimi kısıtlayabileceği ifade ediliyor.

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149 milyon yıllık kuş fosili bulundu

Çinli biliminsanları Fujian eyaletinde yaklaşık 149 milyon yıllık iki kuş fosili buldu. Kuşların evrim sürecine dair önemli ipuçları sunan fosillerden birine ‘Baminornis zhenghensis’ adı verildi. Bu tür, modern kuşlara benzeyen omuz ve kalça kemiklerine sahip olsa da el yapısı hâlâ dinozorları andırıyor. Ayrıca fosilde bulunan ‘pygostyle’ adlı kemik kuşların kısa kuyruğa geçiş sürecini 20 milyon yıl geriye taşıyor.