‘Yemek, kahve, çay tamam... Telefon kılıfı, protez tırnak, saç-tıraş da ısmarlanıyor’

Haberin Devamı

Mert Güler 25 yaşında bir teknoloji girişimcisi. İlkokul yıllarından beri çok çalışıyor. 13 yaşında gözleme tezgâhı açıyor, lisede tekne etkinlikleri düzenliyor. Şimdi de yeni projesi ‘Ismarlıyo’ için heyecanlı. “Askıda kelimesi çok klişe bence. Burs, bağış, ihtiyaç, bu lafları da sevmem. Ama ısmarlamak çok eğlenceli” diyor.

◊ Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1999 doğumluyum. Esnaf çocuğuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. Babam Trabzonlu, annem Rizeli. Babamın şu an Üsküdar’da 20 metrekare bir lokantası var. Annemle birlikte Karadeniz yemekleri yapıyorlar.

◊ Nasıl bir çocuktunuz?

17 yaşıma kadar babamın yanında çalıştım. İlkokul, ortaokul, lise hayatım boyunca bir kez cumartesi evde kaldım, onda da ayağım kırılmıştı. 13-14 yaşımda babamın dükkânının önünde gözlemeci tezgâhı kurdum. ‘Gözlemeci Mert Usta’ diye kartvizitim var, babam hâlâ cebinde taşıyor.

Haberin Devamı

◊ Tekne kiralamayla ilgili de bir uygulamanız var...

Teknevia bir tekne kiralama pazaryeri. 2022’de 130 tekne kiraladık. 2023’te 2 bin 500. 2024’te sayı 11 bine çıktı.

◊ Ismarlıyo’nun çıkış fikri neydi?

5-6 ay önce Üsküdar’da merkezde bir çay ocağındayken bir çocuk oturuyordu, bilgisayarda bir şeyler yapıyor. “Abi, ben senin videolarını izliyorum. Ben de girişimci olmak istiyorum” dedi. İki saat kadar oturduk. Ona çay, kahve, tost ısmarladım. Ertesi gün yönetici arkadaşlara dedim ki: “1-2 saat kafede çalışalım, sonra ofise gideriz.” “Tamam” dediler ama beni ektiler. Bir saat boşluğum vardı. Kendi kendime ‘Şu an girişimciliğe meraklı bir üniversite öğrencisi olsa, ona bir kahve ısmarlardım’ dedim. Sonra bir uygulama yapalım, mekânlar, insanlar üniversite öğrencilerine bir şeyler ısmarlasınlar fikri ortaya çıktı. Askıda kelimesi çok sıkıcı, çok klişe bir laf bence. Burs, bağış, ihtiyaç... Bu lafları da sevmem ama ısmarlamak çok eğlenceli geldi. Eşitler de birbirine bir şey ısmarlayabilir, küçük de büyüğe ...

◊ Ne kadarlık bir yatırım oldu?

2 milyonum vardı, peşinat yapıp ev almayı planlıyordum. 1.700-1.800’ünü harcadım.

Haberin Devamı

◊ Aileniz destekledi mi bu projeyi?

Babamın gözleri doldu. “Oğlum bu harika bir proje, bunu yap” dedi.

◊ Ne zaman açıldı?

30 Ocak’ta yayına çıktık. Şu an 70 binden fazla indirmemiz, 30 binden fazla kullanıcımız var. 50’den fazla şehirdeyiz. 10 günde 130 bin kişilik ısmarlama açıldı. Yiyecek-içecek olarak şu an 150 kişiyi doyuruyoruz. Ben bunu bir sosyal girişim olarak yaptım. Dedik ki; günde 1.000 öğrencinin yemek yemesini sağlasak, ayda 30 bin öğrenci eder. Ortalama 200 lira yemek maliyetiyle 30 bini çarptığımızda 6 milyon yapar. 12 ayda 72 milyon yapar. Üniversite öğrencilerine 70 milyonluk yemek ısmarlasak inanılmaz bir keyif. Bir senelik planım Ismarlıyo’da 1 milyon öğrenciye ulaşmak.

Haberin Devamı

◊ Genelde yemek, kahve mi ısmarlanıyor? Yaratıcı ısmarlamalar var mı?

Yemek, kahve, çay tamam ama öğrencilerin almak isteyip de alamadığı bazı şeyler var. Tiyatro bileti, konser bileti, kitap, tatlı, market alışverişi, telefon kılıfı, protez tırnak, saç-tıraş ısmarlanıyor. Marketler içinde mesela 1.000 liralık alışveriş ısmarlayan var.

◊ “Tüm çalışanlarıma BMW almak istiyorum” demişsiniz...

Bizim ana ekibimiz okul arkadaşlarım, akrabalarım, yakınlarım. Hayalim o ekibe birer sıfır BMW almak.

‘ÖĞRENCİLER İSTEK ATIYOR’

◊ Sistem nasıl çalışıyor?

Mekân veya bireysel kullanıcı ısmarlama oluşturuyor. İlanlar onayımızdan geçtikten sonra yayımlanıyor. Ismarlamaya öğrenciler istek atıyor. Doğrulanmış öğrenci olması yani e-devletten alınmış güncel öğrenci belgesi yüklemeleri gerekiyor. Ismarlayanlar istekleri görüyor ve istediğini onaylıyor. Onayı geldikten sonra 36 saat içinde öğrencinin o ısmarlamayı alması veya ısmarlayana ulaşması lazım. Ismarlamayı kullandıktan sonra ısmarladı butonuna basıyor. Siyasi kurum ve kuruluşlar ısmarlama açamazlar, istismar edici ısmarlamalar da yok. ‘Instagram hesabımı takip edene ısmarlıyorum’ gibi şartları da kabul etmiyoruz.