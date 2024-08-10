Yazlık portakallar bunlar!

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Östrojen hormonunun kötü bir sürprizi selülit. Bu yüzden kadınlarda daha fazla görülüyor. Çok da inatçı. Spor yapsak, kremler sürsek de bir türlü geçmiyor. Üstelik sadece kiloyla ilgili değil, zayıflarda da oluyor. Neden olur ve acaba geçer mi diye Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, Academic Hospital-Academic Clinic medikal estetik doktoru Aida Keklik ve Comfort Zone marka müdürü-kozmetolog Ayşe Güneş’le konuştuk.

SELÜLİT NEDİR, NEDEN OLUR?

‘Doğal bir süreçtir’

◊ Fibröz iplikçikler dediğimiz deri altındaki bağ dokusu normalde yağ hücrelerini baskı altında tutar. Ama onlar gevşediğinde yağ hücreleri aradan çıkar ve deri içine doğru ilerler. Bu nedenle portakal kabuğu görünümü, yani selülit oluşur. En çok göbekte, kalçada ve üst bacakta oluşur. Bazen çok kilolu kişilerde kolların üst bölümünde meydana gelebilir. Ama selülit sadece kilolu kişilerde değil, zayıf insanlarda da görülebilir. Yüksek karbonhidratlı diyetler insülin salgılanmasını tetikleyerek yağ birikmesine (lipogenez) neden olur. Vücuttaki yağ da dolaylı olarak selüliti etkiler.

(Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu)

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BU BİR SAĞLIK SORUNU MU?

‘Aşırısı kan dolaşımına engel oluyor’

◊ Selülit daha çok kozmetik bir problem olarak değerlendirilir ancak aşırı olduğunda bir sağlık sorununa dönüşebilir. Çünkü o bölgede kan dolaşımına engel olur. Ödem meydana gelir ve lenf sıvısı birikir. Bu da damarlara baskı yapabilir. Bacaklar giderek şişebilir. Kirli kanın vücuttan atılmasını baskıladığı için varise yatkınlığı arttırabilir. (Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

‘Yağ dokusu parçalanıyor’

◊ Lenfatik drenaj, diğer adıyla pressoterapi dediğimiz uygulamada selülitli bölgeye baskılı bir masaj yapılıyor. Çok ilgi gören endermoloji yöntemiyse emme ve dönme hareketine dayalı aletli masajlar olarak tarif edilebilir. Baskı yapıyor ve deriyi içine çeker gibi bir vakum uyguluyor. Ultrasonografi dalgasıyla deri altında biriken fazla yağ dokusunun parçalanmasını hedefleyen bir yöntem var. Radyo frekans enerjisi, ışık ve LED tedavileri; kriyolipoliz denen bir lokal buz şoku uygulaması kullanılıyor. Lipoliz en yeni uygulamalardan biri. Deri altı yağ dokusuna ilaç enjeksiyonu yapılıyor.

(Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu)

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◊ Devrim yaratan uygulamalardan biri enzimatik tedaviler. Enzimler kullanılarak cilt altındaki lifli bantlar çözülüyor ve yağ hücreleri parçalanıyor. Bu enzimler doğal biyokimyasal süreçleri hızlandırarak cildin kendini onarmasına destek oluyor. (Dr. Aida Keklik)





YOK ETMEK MÜMKÜN MÜ?

◊ Selüliti ortadan kaldırmak maalesef mümkün değil ama portakal kabuğu görünümü azaltılabilir. Selüliti 5 dereceye ayırıyoruz. 5’incisi en yoğunu. Alacağımız önlemlerle bu seviyeyi 3’e veya 2’ye indirebiliriz. Antioksidan ginkgo biloba, ginseng, üzüm çekirdeği ekstresi ve krom pikolinatın yağ yakmayı hızlandırıcı etkisi biliniyor. C vitamininin de oldukça katkısı var. (Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu)

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◊ Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekler kilo almamıza ve vücudumuzun su tutmasına neden olur. Bu da selüliti kötüleştirebilir. Öte yandan lif, antioksidan, anti-inflamatuar maddeler açısından zengin bir diyet selüliti önlemeye yardımcı olur. Bol su içmek ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak fark yaratabilir. Kuvvet antrenmanı ve kardiyovasküler egzersizler kan dolaşımını iyileştirerek selüliti azaltabilir. Ayrıca stres seviyesini düşük tutmanın ve sigarayı bırakmanın cilt sağlığına katkısı olur.

(Dr. Aida Keklik)





BUNLARI DA BİLELİM

‘Lenf bölgesine yapılan masajlar etkili olabiliyor’

◊ Selülit aslında bizi çok rahatsız etmemeli. Aşırı olmadığı sürece kadının östrojen hormon salgısının çalıştığının bir göstergesidir.

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◊ Dünyada da en çok kullanılan yöntemlerden biri masaj. Özellikle lenf bölgelerine yapılan masajlar oldukça etkili. Kan dolaşımı hızlanıyor ve böylece vücut toksinleri daha rahat atıyor. Güzellik merkezlerinde lenf drenaj makineleriyle masaj uygulamaları yapılıyor. Vücuda belli bir akım veriliyor. Bu da bağlandığı bölgedeki kası çalıştırıyor. Siz koşmuyorsunuz ama kaslarınızda sanki koşuyormuşsunuz gibi bir etki yaratıyor.

◊ Selülit kremini kullanmadan önce cildinize peeling yapmanızı tavsiye ederim çünkü etkisini arttırmış oluyorsunuz. Epidermal (en dıştaki cilt tabakası) doku üzerinde etkili olan bazı kremler var. Ciltteki doku bozukluğunu gidermeye destek oluyor. Kimyasal peeling’ler de kan dolaşımını arttırmaya yardımcı bir yöntem. (Kozmetolog Ayşe Güneş)