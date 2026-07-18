Yazın yeni lüksü serin bir yerlere kaçabilmek

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Siz de sıcakların arttığı bu aylarda şıpır şıpır terlemeden yürüyüş yapabildiğiniz, çevreyi keşfedebildiğiniz yerleri mi hayal ediyorsunuz? O halde siz de bir ‘coolcation’ rotasını tercih edebilirsiniz. Serin ve tatil (cool-vacation) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bu sözcük 35-40 dereceyi aşan sıcaklardan kaçışı ifade ediyor. Yazarlarımızın ve gezginlerimizin önerileri ülkemizi de etkisi altına alan bunaltıcı havadan bir nebze uzaklaşıp biraz ferahlamak isteyenlerin ilgisini çekebilir.

‘Butik yayla evinde konaklama...’

Ebru Erke, Hürriyet gastronomi ve seyahat yazarı

◊Danimarka: Dünyadaki coolcation destinasyonu önerim Danimarka. Özellikle de ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kopenhag. Çünkü orada gastronomi adına aradığınız her şey var. Otel tavsiyemse Radisson Collection Royal Hotel. Ünlü Danimarkalı mimar Arne Jacobsen’ın tasarladığı bina günümüzde onun en önemli eserlerinden biri kabul ediliyor.

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◊Pokut Yaylası: Ülkemizde de Rize, Çamlıhemşin’deki Pokut Yaylası benim coolcation önerilerimin başında geliyor. Müthiş bir havası var ve acayip güzel bir coğrafya. Oraya gittiğinizde Plato’da Mola adlı butik yayla evinde konaklamanızı öneririm. Aslında Yasemin Şişman ve ailesinin evinde konaklıyorsunuz, çok samimi bir ortam. Yemeklerden ikramlıklara sizi evlerindeki gibi ağırlıyorlar.

‘Doğanın ritmini ve yavaşlamayı hatırlatıyor’

Aynur Tattersall, Hürriyet Seyahat gezgini

◊İskoçya: Yazın çoğu insanın aklına ilk olarak deniz, kum, güneş tatili geliyor. Ben son yıllarda tatil planı yaparken bambaşka bir şey arıyorum: Serinlik. Kalabalıktan uzaklaşabileceğim, doğanın içinde nefes alabileceğim ve gerçekten dinlenebileceğim rotalar bana artık daha cazip geliyor. Yurtdışında beni en çok etkileyen yerlerden biri İskoçya’nın Highlands adıyla bilinen dağlık bölgesi oldu. Sislerin arasından görünen göller, yemyeşil vadiler, taş kaleler ve kilometrelerce uzanan sessizlik… Highlands bana her ziyaretimde doğanın ritmini ve yavaşlamayı yeniden hatırlatıyor. Yaz aylarında bile serin kalan iklimi sayesinde uzun yürüyüşler yapmak büyük bir keyif.

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◊Kaz Dağları: Ülkemizdeki vazgeçilmez adresimse Kaz Dağları. Burası benim için sadece yüksek oksijen oranıyla değil, insana verdiği huzurla da çok özel. Uzun yürüyüş parkurlarında saatlerce dolaşabilir, şelalelerin sesi eşliğinde doğayla baş başa kalabilirsiniz. Son yıllarda Kaz Dağları’na gitmem için en büyük nedenlerden biri de Nadas Kazdağları oteli. Fırsat buldukça kaçıp gittiğim, dinlendiğim favori adreslerimden biri. En çok da tarladan sofraya anlayışını seviyorum.

‘Yazın montlarımız ve atkılarımızla tatil yaptık’

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

◊Norveç: Tesadüf ki en son Norveç yolculuğumu geçen haftalarda yaptım ve serin yerlere gitme trendini orada

11 yıldır yaşayan bir arkadaşımdan duydum. “Coolcation’ın en hoş adreslerinden biri Norveç. İnsanlar bunun için geliyor” dedi. Bu ülke yazın kaçmak için en güzel rotalardan biri. Yazın ortasında, yaklaşık 12 derecede montlarımız ve atkılarımızla tatil yaptık ve bundan çok memnun kaldık.

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◊İzlanda: Temmuz ayında gidilebilecek en güzel destinasyonlardan biri İzlanda. Coolcation için de en doğru adreslerden biri. Yaklaşık 15 derecelik sıcaklıklarda keyif yapabilirsiniz. Zaten bu coğrafyaları haziran, temmuz,ağustosta gezmek en ideali.

◊Rusya: Bu sene bir de Rusya turlarım var. St. Petersburg bu dönemde gidilebilecek bir şehir. Beyaz geceler denen dönemde Avrupa’nın kuzeyinde günler iyice uzun, dolayısıyla geceler aydınlık oluyor. Bunu görebileceğiniz yerlerden biri olan St. Petersburg gecenin neredeyse hiç yaşanmadığı bir şehir. Beyaz geceler mayısta başlıyor ve temmuzun ortasına kadar hava geç kararıyor. Gece Hermitage Müzesi’nde tur düzenliyoruz. Düşünsenize, hava kararmıyor ve biz kimsecikler yokken müzeyi geziyoruz.

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◊Ayder Yaylası ve Şavşat: Türkiye’de coolcation denince akla hemen Karadeniz yaylaları geliyor. Özellikle Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası listenizin başında olsun. Artvin, Şavşat’taki yaylalar da en sevdiğim yerlerden.

‘Ferah dağ iklimi ve tertemiz hava’

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

◊Dolomitler, İtalya: Alp Dağları’nın bir uzantısı olan; Belluno, Bolzano ve Trento bölgelerini kapsayan Dolomitler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki bir doğa harikası. Yüksek rakımı sayesinde Avrupa’nın sıcaktan kavrulduğu yaz aylarında bile ferah dağ iklimi ve tertemiz havasıyla dünyanın en etkileyici coolcation rotalarından biri. İtalya denince akla ilk olarak tarihi şehirler, Akdeniz kıyıları ve leziz mutfağı geliyor. Ama ülkenin kuzeyinde bambaşka bir dünya var. Dolomitler yemyeşil vadileri, sivri kaya zirveleri, turkuvaz gölleri ve her seviyeye uygun yürüyüş rotalarıyla İtalya’nın en büyüleyici yerlerinden. Dolomitler’in kalbi Alpe di Siusi’de atıyor. Val di Funes’le Braies ve Misurina gölleri de bölgenin görülmesi gereken duraklarından.

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◊Feslikan ve Eğrigöl yaylaları: Beydağları’nın eteklerindeki Feslikan Yaylası yazın serinlik arayanlar için Antalya’ya en yakın kaçış noktalarından biri. 2 bin metrenin üzerindeki rakımı sayesinde şehre göre çok daha ferah. Sabah denizde yüzüp öğle sıcağında yaylaya çıkabilirsiniz. Yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili yayla, doğa yürüyüşü, piknik ve kamp için çok elverişli. Çeşitli festivaller ve etkinlikler de düzenleniyor. Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağları’nın eteklerindeki Taşeli Platosu’nda, 2 bin 100 metre rakımdaki Eğrigöl Yaylası başka bir durak. Doğa tutkunları, kampçılar ve fotoğraf meraklıları için Toroslar’ın en etkileyici rotalarından biri. Kıvrılarak göle ulaşan derelerin oluşturduğu menderesler, rengârenk çiçeklerle kaplanan vadiler ve dağların yamaçlarındaki kar örtüsü mükemmel bir manzara sunuyor.

‘Buzul yürüyüşleri üşüme garantisi veriyor’

◊Gürcistan: Özellikle Büyük Kafkas Dağları’nın eteklerindeki Svaneti eyaleti ve Kazbegi kasabası ülkenin daha vahşi, otantik ve az cilalı bölgesi. Ama tam anlamıyla nefes aldıran bir dağ rotası. Buzul yürüyüşleri yaz ortasında üşüme garantisi veriyor.

◊Madeira Adası, Portekiz: Atlas Okyanusu iklimi sayesinde yazın bunaltmayan sıcaklıklarıyla favori destinasyonlarımdan biri. Tarihi su kanalları olan ‘levada’ların yanında yapacağınız yürüyüşlerle yemyeşil doğasına hayran kalabilirsiniz. Avrupa’nın en keyifli serin kaçış noktalarından biri.

◊Kastamonu: Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu’nu ve Küre Dağları’nı bu mevsimde huzurla gezebilirsiniz. Sadece yayla değil, orman, su kenarı ve gölge arayanlar için de çok iyi bir yaz rotası.

◊Macahel: Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel Karadeniz’in en bakir köşelerinden. Sessizlik, ormanlar ve serin yayla havası arayanlar için birebir.