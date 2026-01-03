‘Yazılı başvuruda bulunup önlem alın!’

Haberin Devamı

Sayısı henüz resmi olarak açıklanmasa da 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen bazı şiddet suçlarının failleri için 11’inci Yargı Paketi’nin 27’nci maddesiyle erken tahliye yolu açıldı. Düzenleme kapsamında ‘kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı’ dışındaki pek çok şiddet suçu için hükümlüler üç yıl erken serbest bırakılacak. Resmi olmamakla birlikte şu ana kadar yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği, rakamın 120 bini bulacağı söyleniyor. Kadın hakları savunucuları bu düzenlemenin kadınların ve çocukların yaşam hakkını tehlikeye attığını vurgularken devletin anayasal koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğine dikkat çekiyor.

Geçen hafta düzenlemenin hemen ardından Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) ‘Kadınlara Duyuru’ başlıklı bir basın açıklaması yapıldı. Söz konusu açıklamada kadınlara serbest bırakılacak failler hakkında ilgili yerlere yazılı başvuru yaparak önlem almaları hatırlatıldı. Platformun gönüllü avukatlarından Sema Yurtbilir “Kadınların ve çocukların yaşam hakkını korumak devletin temel görevidir. Bu düzenleme şiddet faillerini cesaretlendiren açık bir hak ihlalidir. Devlet, faillerin tahliyesi halinde mağdurları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük İstanbul Sözleşmesi, Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Adalet Bakanlığı genelgelerinde olmasına rağmen uygulamada yeterince yerine getirilmiyor” dedi.

EŞİK’in yaptığı bu açıklamadan birkaç gün sonra 11’inci Yargı Paketi’ndeki infaz affından yararlanan Okay Gür tahliyesinin üçüncü gününde daha önce görüştüğü

Rojda Yakışıklı’yı öldürdü ve cesedini boş araziye gömdü. Yakışıklı’nın bir süre kadın sığınma evinde kaldığı biliniyor. Aileyle görüşen EŞİK, Yakışıklı’nın Gür hakkında polise tehdit edildiğine dair şikâyette bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenleme ve Yakışıklı’nın ölümü hakkında görüştüğümüz Av. Yurtbilir “Yaratılan cezasızlık algısı kadınları tehlikeye atıyor. Cezasının tamamını cezaevinde geçirmeyen suçlular yeniden suç işleme cesareti gösteriyor. Yakışıklı’nın ölümünde sadece bildirim yükümlülüğü ihlali değil, şiddet tehdidi ihbarını dikkate alma zorunluluğu ihmali de var” dedi.

‘Bir acil durum planı hazırlayın’

Av. Sema Yurtbilir kadınlara kendilerini koruyabilmeleri için şunları hatırlattı:

Adalet Bakanlığı’na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, yaşadığınız ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM) ve emniyet güçlerine durumu yazılı bildirin. Fail serbest kalacaksa tarihinin bizzat size bildirilmesini talep edin. Devletin bildirim yükümlülüğü olduğunu belirtin.

Failin salıverilmesi ve tekrar şiddet uygulaması tehdidine karşı fail hakkında 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasından yararlanarak tedbir talebinde bulunun. Bu talebinizi istediğiniz yerdeki kolluğa, savcılığa ve aile mahkemelerine ücretsiz bildirebilirsiniz.

Çevrenizde güvendiğiniz kişilere failin salıverilebileceğini haber verin, bir acil durum planı hazırlayın. Ayrıca telefonunuza Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirin.