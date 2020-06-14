Yavrulu ve Ã¶fkeli

Tam Ã¼reme dÃ¶nemindeyiz. Bu gÃ¼zel bir haber ama iÃ§inde risk de barÄ±ndÄ±rÄ±yor. BirÃ§ok canlÄ±nÄ±n yavrusunu koruyup kollamak iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± ÅŸu dÃ¶nemde baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ almak ve diÄŸer canlÄ±larÄ± rahatsÄ±z etmemek istiyorsanÄ±z dikkatli olun.

Ã‡ok centilmenÂ olsalar da...

Yaban hayatÄ± uzmanÄ± Ahmet Emre KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼â€™nÃ¼n verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re ÅŸu aralar baca ya da doÄŸalgaz borularÄ±nÄ±zda kÃ¼Ã§Ã¼k karga ya da kukumav kuÅŸu yuvalarÄ± olabilir. Ã‡atÄ±daki durumsa daha hassas! AkkarÄ±nlÄ± ebabil, ev kÄ±rlangÄ±cÄ± ya da kaya sansarÄ± yavru bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor olabilir. Bu nedenle eÄŸer tadilat ihtiyacÄ±nÄ±z varsa sonbahara kadar beklemenizde ya da aÅŸÄ±rÄ± dikkatli ve hassas davranmamÄ±zda fayda var.

Karga ve martÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bir sÃ¼rÃ¼ yavru kuÅŸun ilk uÃ§uÅŸ denemelerini beceremeyip yerlere konduÄŸu bir zamandayÄ±z ayrÄ±ca. Ã–zellikle karga ve martÄ± yavrusuna denk geldiÄŸinizde annesinin hatta annesinin Ã§etesinin civarda olabileceÄŸini unutmayÄ±n.Â

EÄŸer doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ bir yerde yaÅŸÄ±yorsanÄ±z Ã§ok daha dikkatli olmak zorundasÄ±nÄ±z. Evet, her canlÄ±nÄ±n yavrusu Ã§ok sevimli oluyor ama savunmasÄ±zlar da... Ä°Ã§inizdeki sevgi seline hÃ¢kim olun.

Ã–rneÄŸin dÃ¼nyadaki diÄŸer aile bireyleriyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda son derece centilmen olan coÄŸrafyamÄ±zdaki ayÄ±lar, sÃ¶z konusu yavrularÄ± olunca aÅŸÄ±rÄ± Ã¶fkelenebilir. YavrularÄ±; ayÄ±lar gibi mandalarÄ±n, ineklerin ve diÄŸer memelilerin de kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi. Bu Ã§izgiyi aman geÃ§meyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶lÃ¼mlÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n Ã§oÄŸu tam da bu dÃ¶nemde yaÅŸanÄ±yor, bilginize...







