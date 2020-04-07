Yatarak çalışmak olmaz

Evden çalışırken nelere dikkat etmeliyim?

- Evden çalışmak bazı sağlık sorunlarını da getirebiliyor; postür bozukluğu gibi. Çünkü kanepede, yatakta çalışmak insanın kolayına geliyor. Bilgisayarı masa üzerinde, göz hizasında tutmanızı ve rahat bir çalışma koltuğu edinmenizi öneririm. (Serbest editör Melis Çalapkulu, 29 Mart 2020, Hürriyet Pazar)

- ‘Ofissizler’ olarak yürüttüğümüz araştırmaya göre kadın freelancer’lar (serbest çalışanlar) ev ve çocuk bakımı konusunda partnerlerinden daha çok sorumluluk alıyor. Bu konuya dikkat etmeli, partnerinizle her tür ev ve çocuk sorumluluğunu paylaşmalısınız.(Ofissizler, serbest çalışanları bir araya getiren dayanışma ağı, 29 Mart 2020, Hürriyet Pazar)

- Geçiş aşamasında zorlanmamak için ‘pomodoro tekniği’ni önerebilirim. Her 25 dakikalık çalışmanın sonunda 5 dakikalık molalarla sonuca gitmeyi öngörüyor. Bunu dört kez tekrarladıktan sonra da uzun bir mola veriliyor. (Doğu Akarca, Lojistik sektöründe yarı serbest çalışan, 29 Mart 2020,

Hürriyet Pazar)

- Yaklaşık altı yıldır sabah kahvaltıdan sonra gündemi takip edip sonra çalışıyorum. Akşam 16.00-17.00 gibi de çalışmayı sonlandırıyorum. Uzun yıllar mesaiye alıştığım için çalışma disiplinimi de bu saatler arasında kurmaya çalıştım ve başardım. Tavsiyem, herkesin bildiğine yakın bir çalışma formu oluşturması. (Şenay Aydemir, Freelance sinema yazarı, 29 Mart 2020, Hürriyet Pazar)

25 dakikalık yoğun çalışma, 5 dakikalık mola. Her 4 kısa moladan sonra bir uzun mola.