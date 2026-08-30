Yaşanan felaketin sebebi iklim değişikliği olabilir

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Selin bilançosu ağır

Nepal’de geçen çarşamba yaşanan heyelanlarda ve selde can kaybı 469’a yükseldi (gazeteyi baskıya hazırladığımız cuma günü açıklanan güncel sayı). Sel özellikle Trishuli bölgesinde büyük bir yıkıma neden oldu. Yolların çamurla kaplandığı bölgede yüzlerce kişi kurtarılırken bir tünelde mahsur kalan 450 kişinin de büyük bölümü tahliye edildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu’na göre 80 köprü yıkıldı. Hindistan, Avustralya ve ABD bölgede bazı vatandaşlarının kayıp olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) selin bir buzul çökmesi nedeniyle yaşandığını açıkladı. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğuysa henüz belli değil. Ancak uzmanlara göre iklim değişikliği bazı dağ yamaçlarını bir arada tutmaya yardımcı olan donmuş toprağın erimesine ve bozulmasına yol açabilir.

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Kuşlar sonbahar yolculuğuna hazır

Mevsimi geldi ve göçmen kuşlar yeniden göçe hazırlanıyor. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak

Alanı ve Kuş Cenneti 4, 5 ve 6 Eylül’de düzenlenecek ‘Sonbahar Milleyha Buluşması’na ev sahipliği yapacak. Milleyha Doğa Gözlem Merkezi’nde gerçekleştirilecek buluşmada katılımcılar göç eden kuşları gözlemleyecek. Samandağ kumsalında dünyaya gelen yavru yeşil denizkaplumbağalarının da denize yolculuğuna tanıklık edecekler. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz.

Köpeğin çirkini de neymiş!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ yarışmasının bu yılki kazananı pug cinsi Jinny Lu oldu. 6 yaşındaki dostumuz Güney Kore’de dağlık bir bölgede bulunarak kurtarılmış. Yaklaşık 50 yıldır düzenlenen yarışmanın organizatörleri etkinliğin amacının köpeklerle alay etmek değil, onları farklı ve özel kılan fiziksel özelliklerini kutlamak olduğunu söylüyor. Hayvanların sahiplenilmesine de dikkat çekmek istiyorlar.

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‘Sevgi anlamak ve anlaşmaktır’

Patili dostumuza hayatımızın bir noktasında veda etmek zorunda kalacağımızı biliyoruz. Ancak onların sağlıklı yaş almalarını, mutlu bir hayat sürebilmelerini sağlamak da bizim elimizde. Veteriner hekim Prof. Dr. Duygu Başöz Dalgın ‘Kedi ve Köpeklerde Uzun Yaşam Rehberi-Longevity’ adlı kitabında kediler ve köpekler için 4 basamaklı bir yaşam düzeni sağlayabileceğimizi anlatıyor: Beslenme, su tüketimi, stres yönetimi, egzersiz. Bu hedefe ulaşmak için hangi doğru yönetimleri kullanmamız gerektiğini söylüyor. “Sevgi anlamak ve anlaşmaktır” diyerek onların dünyasını; korku, ihtiyaç ve beklentilerini insan bakış açısıyla değil, türe ait şekilde görebilmemize yardımcı oluyor. Onlarda da yaşlanmanın hücresel ve moleküler bir süreç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu Başöz Dalgın buna müdahale edebileceğimizin altını çiziyor.