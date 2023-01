‘Yaşadığım sürece birçok kadın için var olacağım’

Haberin Devamı

Onu ilk kez geçen yaz KüçükÇiftlik Park’ta yapılan bir festivalde izleme şansı buldum. Şarkı söylemeye başlamasıyla alanın dört yanına dağılan kalabalık saniyeler içinde sahne önünde toplandı. Martta yayımladığı ‘Atlantis’ albümünden şarkılarına herkes eşlik ediyordu. Müzik sisteminde yaşanan sorun bile Güneş’i etkilemedi, tüm enerjisiyle konserini tamamladı.O

9 yaşında şarkı sözü yazmaya başlayan Güneş’in hip-hop’la tanışması lisedeyken Bakırköy İstasyon adlı rap oluşumu sayesinde gerçekleşmiş. 24 yaşındaki müzisyeni geniş kitlelere tanıtansa 2020’de UZİ ile yaptığı ‘Dua’ oldu. Ama asıl çıkışını 2022’nin en iyi leri arasında gösterilen ‘Atlantis’le yaptı.

* Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo Hürriyet Pazar söyleşisinde senin için “Erkek egemen rap camiasında kadın sanatçı olarak hızla yükselen Güneş’in kariyerini izlemek oldukça heyecan verici” dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Başarımı hiçbir zaman cinsiyetimle doğru orantıda görmedim ama bu topraklarda bu başarıyı çoğu zaman buna rağmen elde etmek için çabalamak gerekiyor. Müziğimi türü ya da cinsiyetimle kategorize ederek kendime bir konfor alanı oluşturmak yerine tüm kimlikler ve türler arasında akışkan olarak görüyorum. Rap’çi olarak anılsam da alt ve popüler kültürden beslenerek onu janrların dışına taşımaya çalışıyorum.

* İlk albümün ‘Atlantis’i geçen yıl yayımladın. Çok güzel eleştiriler aldı. Bekliyor muydun?

‘Atlantis’ benim için sonun başlangıcıydı. Kendim ve yolumla ilgili tüm korkularım ve belirsizliklerimonunla son buldu. Hem albümün yapım sürecinde hem de yayımlandıktan sonra bana müziğimle gidebileceğim uçsuz bucaksız yollar göründü.

* Tanık olduğumdan biliyorum, hasta olsan da ses sisteminde sorun yaşansa da konserlerine devam ediyorsun. Nedir seni motive eden?

Bu tür soruları cevaplamak benim için biraz zor çünkü her şey olurken beni buna devam ettiren güdüyü asla tanımlayamıyorum. Dinleyicilerimle aramdaki bağı, sadakati ve şefkati çok büyük seviyede hissediyorum. Aynı şekilde menajerim ve ekibimle işin ötesinde manevi bir ilişkimiz var. Her şeyi büyük bir inançla yapıyoruz. İşime duyduğum sorumluluğu altta besleyen yegâne şey de bu.

* Bu süreçte duyduğun en anlamlı, en güzel söz neydi?

Turne bittiğinde tüm ekiple aramızda çok yoğun duygusal konuşmalar geçmişti, gitaristim Barış Turan’ın bana attığı mesajı hiç unutamıyorum: “Evrimimle alakalı hayatımdaki en yoğun dönemi geçirdim. Yaş olarak senden hepimiz büyüğüz belki, ama sen herkesten 100 yıl fazla yaşamışsın gibi öğretici oldun birçok kez. İyi ki seni ve arkadaşlarını tanıdık, bizim için en büyük şans bu.”

* Hip-hop kültürü erkek egemen bir alan. Kullanılan dil çok eril. Çalıştığın erkek rap’çilerle görüş ayrılığına düşüyor musun? Kendini nasıl kabul ettirdin?

Görüş ayrılıklarını sadece erkek müzisyenlerle değil, aynı playlist’lerdeki kadın meslektaşlarımla bile yaşıyorum. Bugüne geldiğimizde en azından kadınların, kadınlar için bir şeyler yapıyor olmasını beklerken hâlâ kendini ve cinsiyetini sindirememiş mizojinist (kadın düşmanı) zihniyetlerle çatışıyor olmak üzücü. Başarı çoğu zaman kabul görmek için en doğal yol. Şüphesiz ki

icra eden kadar dinleyenlerin de çoğunlukla erkek olduğu rap müzikte zaten ataerkil bir toplumun izlerini taşıyorken sadece bir kadın olarak değil, yaşadığım sürece birçok kadın için var olacağım.

* İdolün var mı?

Sınır tanımayan her müzisyenin hayranıyım. Başarıyı aşılan engellerin büyüklüğüyle doğru orantıda görüyorum. Her şeye rağmen kendi olmaktan vazgeçmemiş ve başkaları için de bu mücadelesini sürdüren tüm müzisyenleri örnek alıyorum. İdolüm henüz olmadığım ama her geçen gün olmaya yaklaştığım kendimin en iyi versiyonu.

* Ezgi Alaş’la kadına şiddete yönelik ‘İmdat’ şarkısını yaptınız. Bu konudaki çalışmaların sürecek mi?

Savunmasız her canlıya yapılan her türlü şiddetin karşısındayım. Burada bir erkek düşmanlığı yok. Sadece istatistiklere bakıldığında kadına şiddetin sorumlusu olarak çoğunlukla eril zihniyeti görüyoruz. Uzman değilim ama şiddetin sağlıksız zihinlerde yeşerdiğini biliyoruz. Kişilerden öte toplumun sağlığına dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Sanatın içimizdeki şeytanı da meleği de uyandırabilen bir gücü var. Ben müziğimi iyilik ve sevgi için kullanmaya devam edeceğim.

‘Doğadan çıkan her şeyi severim’

* Fiziksel olarak da güzel olman sence başarına etki etti mi?

Estetik sanatın vazgeçilmez bir parçası tabii. Eğer bir model olsaydım bu soruya düşünmeden kolayca cevap verebilirdim belki ama stüdyoda kabine girdikten sonra insanları güzelliğiyle etkileyebileceğiniz tek şey ekrandaki ses dalgaları ve onların size ne anlattığı oluyor. Dış görünüşün önemi olmuyor.

* Güzellik demişken biraz günlük rutininden bahseder misin?

Maalesef yoğun çalışma tempom biraz sağlığımı geri plana atmama sebep olabiliyor. En sevdiğim yemek makarna olsa da doğadan çıkan her şeyi severim. Bu aralar fazla stresin yarattığı iştahsızlıkla mücadele ediyorum. Bir süre dinlenip hem içeriden hem dışarıdan kendimle daha çok ilgileneceğim.