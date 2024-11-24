Yardım telefon mesafesinde

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ‘Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na geçen ekim ayında gelen 475 çağrıya (bu sayı aynı kişiyle yapılan farklı görüşmeleri ve çocuklarla gerçekleştirilen ve gizli tutulan aramaları da kapsıyor) ilişkin bir veri ve analiz raporu yayımladı.

Şehirlere bakıldığında en fazla çağrı İstanbul’dan (43 çağrı) gelmiş. İstanbul’un ardından 11 çağrıyla

Aydın ve 10 çağrıyla Ankara geliyor. İstanbul’daki Beylikdüzü (11) ve Sancaktepe (7) en fazla çağrı alınan ilçeler. Mağdurların çoğunluğunu yüzde 90,6’lık oranla kadınlar oluşturuyor. Erkeklerin oranı 3,4. Arayanların yaş ortalamasıysa 32,5. Arayanların en büyüğü 78, en küçüğü 12 yaşında. Ekim ayındaki 475 çağrının 73’ü ev içi şiddetle ilişkiliyken 48’i evli olan eş şiddeti ihbarı. 14 kişi çağrı merkezinden sığınak talebinde bulunmuş.

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EN YAKINLAR MAĞDUR EDİYOR

İhbar edilen şiddet vakalarının büyük çoğunluğunu psikolojik (yüzde 40,65) ve fiziksel şiddet (34,96) oluştururken sosyal (yüzde 12,20), cinsel (yüzde 6,50) ve ekonomik (yüzde 5,69) şiddet vakaları da görüldü. Ancak uzmanlar, birçok vakada farklı şiddet türlerinin bir arada yaşandığını ve maruz kalanların genellikle en ağır olarak algıladıkları şiddeti dile getirdiğini belirtiyor.

Çağrılar, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını bir kez daha kanıtlıyor. Eşler (yüzde 43), erkek arkadaşlar ve aile bireyleri şiddet uygulayanlar arasında en büyük grupları oluşturdu.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na sadece Türkiye’den değil, Finlandiya’dan Japonya’ya dünyanın birçok ülkesinden çağrılar geliyor. Bu durum, şiddetin uluslararası bir sorun olduğunu ve sınır tanımadığını gösteriyor.

‘GÖRÜŞMELERDE PSİKOLOJİK DESTEK DE SAĞLANIYOR’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun ilgili birimi çağrı merkezine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

◊ Günde kaç arama geliyor?

Ortalama olarak günde 5-10 çağrı geliyor. Arayan kişiler genellikle şiddet öyküleriyle ilgili hukuki olarak ne yapabileceklerini soruyor, kalacak yer veya maddi yardım konusunda destek arıyorlar.

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◊ Aramayı karşılayan nasıl yönlendiriyor?

Öyküye göre çözüm yollarından bahsediliyor ve bilgilendirme sağlanıyor. Aramayı karşılayan kişi öncelikle karşı tarafın güvende olup olmadığını değerlendiriyor. Can güvenliği tehdidi varsa ekip yönlendirmesi için gerekli bilgiler alınıyor. Haftanın bazı günleri danışman avukatlarımız mağdurlarımıza destek de veriyor.

◊ Hangi vakalar sizi daha fazla etkiliyor?

Ne yazık ki en çok istismar, pedofili ve ensest içeren vakalar akılda kalıcı oluyor. Can güvenliği riski olan vakalarda kolluk kuvvetleriyle birlikte müdahale ettiğimiz ve aldığımız olumlu sonuçlar da bizim için özel oluyor.

◊ Arayan kişinin hangi bilgileri vermesi gerekiyor?

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Mağdurun kısaca demografik bilgilerini vermesi ve şiddet öyküsünden bahsetmesi yeterli. Şiddete maruz kaldığını düşünen, şiddete tanık olan ya da 6284 sayılı kanun uyarınca haklarını öğrenmek isteyen arayabilir.

◊ Aramalara yanıt verenler bir eğitim alıyor mu?

Aramalara ilk yanıt veren kişiler alanında uzman psikologlar. Başlamadan önce 3-4 ay kadar süren bir oryantasyon ve eğitim süreci var. Görüşme gerçekleşirken mağdurun önce demografik bilgileri alınıyor. Aynı zamanda bu sorular karşı tarafı rahatlatmak açısından güvenli bir alan da yaratıyor. Ardından mağdurun getirdiği problem dinleniyor ve çözüme yönelik hukuki bilgilendirmeler yapılıyor. Gerekli görüldüğü durumlarda görüşmeler esnasında psikolojik destek sağlanıyor.

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◊ Yurtdışından arayanlara nasıl yardım ediliyor?

Eğer çağrı Türkiye’deki yakınlarıyla ilgiliyse o konuda işlemler yürütülüyor. Eğer o ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıysa onlarla yönlendiren ülkenin irtibat numaraları paylaşılıyor ve yol gösteriliyor.

ŞİDDET GÖREN KİŞİ NE YAPMALI?

◊ Şiddete uğruyorsanız veya şiddet gördüğünüzü düşünüyorsanız yardım istemekten çekinmeyin.

◊ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı gibi güvenilir kaynaklardan destek alabilirsiniz.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: (0212) 656 96 96 (0549) 656 96 96

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: (0212) 912 42 43

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: (0212) 292 52 32

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Ayrıca; 155 ve 183’ü arayabilir, KADES (Kadın Destek) uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

◊ Şiddete uğradığınızı kanıtlayacak delilleri toplayın ve hukuki süreç başlatın.

◊ Şiddete sessiz kalmayın, çevrenizi bilinçlendirin.