‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
İnsanlık dışı işkence Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeliİnsanlık dışı işkence! Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeli#İşkence
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

#Rachel Araz#İnfluencer#Sosyal Medya
‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

Rachel Araz, bu yıl düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Kadın Influencer dalında ödülün sahibi oldu. Gerek kırmızı halıda giydiği Hakan Yıldırım imzalı elbisesi, gerek ödül konuşmasıyla gecenin en popüler isimlerinden olan Araz’la aldığı ödülü ve herkesin ‘influencer’ olmak istediği bir dünyada bu işin sırlarını konuştuk.

Haberin Devamı

Geçen pazar gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Influencer (Sosyal medyada etkili kişi) ödülünün sahibi Rachel Araz oldu. Araz hafta sonu eklerimizde de bize öneriler, görüşler veriyor. Tebrik etmek için aradığımda “Ödülü alırken çok heyecanlandım” diyor. Şaşırıyorum... Çünkü yüz binlerce takipçiye sahip,  sürekli insanlarla iletişim halinde ve göz önünde olan biri için alıştığı bir durum olduğunu düşünmüştüm sahneye çıkmanın...

En İyi Kadın Influencer ödülünü alınca ne hissettiniz?

Ödül aldığımı haber verdikleri zaman inanamadım. Emin misiniz diye sordum (gülüyor)? Listede çok sevdiğim, sosyal medyada çok güçlü arkadaşlarım vardı. Böyle organizasyonlarda aday listelerinde olmak bile beni mutlu ediyor.

‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

Sürekli göz önünde olan birisiniz aslında...

Haberin Devamı

Senelerdir izleyici olarak katıldığım çok kıymetli bir ödül töreninde bu sefer sahnede olmak ve canlı yayında konuşmak beni çok heyecanlandırdı. Zaten heyecan bu dijital dünyada beni besleyen yegâne duygu. Yüzde 70 halkoylamasıyla seçilmiş bir kişi olmak beni tahmin bile edemeyeceğim kadar çok kalbe dokunduğum gerçeğiyle tarifsiz gururlandırdı.

Sizce sizi diğer ‘influencer’lardan ayıran ne oldu?

Hepimizi birbirimizden ayıran birçok özellik var, aynı parmak izi gibi, herkes benzer işler yapabilir ancak hissettirdiğimiz duygu ve enerji farklı olacaktır. Arkadaşlarımla bu listede yer almak beni mutlu eder. Benim yarışım kendimle, bence herkesin de öyle olmalı.

Neden takip ediliyorsunuz?

Çok çalışıyorum; üretmeye, her gün yeni şeyler öğrenmeye, gelişmeye, değişmeye, dönüşmeye çok çabalıyorum. Yaptığım işi çok ciddiye alıyor ve saygı duyuyorum. En önemlisi hiçbir işi, projeyi yapmak için yapmıyorum. Her şeyin hakkını vermeye çalışıyorum. Sahnede dediğimi buradan da söylemek istiyorum; siyah minik bir ekranın ardından enerjimi hissettirebildiğim, samimiyetimi geçirebildiğim, kalplerine dokunabildiğim, ilham olabildiğim herkese teşekkür ederim.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Hayatın kendisinden ilham alıyorum. Ailemden, arkadaşlarımdan, gündemden, trendlerden, yeniliklerden, komik bir çizgi film karakterinden, gözümün gördüğü her şeyden. İyi bir gözlemci ve iyi bir yorumcuyum. Senelerce kreatif reklam yazarı olmak istedim. Kafamın içinde uyurken bile sahneler, projeler dönüp duruyor.

‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

Haberin Devamı

İyi fotoğraf çekmenin sırrı var mı?

Doğru açı ve güzel ışık. Bazen çok bulanık ve çok dağınık bir fotoğraf en çok ‘like’ı (beğeni) alıyor. Özellikle Instagram özelinde doğru zamanda doğru fotoğraf paylaşım anı var. Sürekli değişen algoritma bizi yenilenmeye sürüklüyor. 

Bu işi yapmadan önce hangi alanda çalışıyordunuz? Neden bıraktınız mesleğinizi ve influencer olmaya karar verdiniz?

Bu işi yapmadan önce 5 seneye yakın kurumsal bir firmada birkaç farklı pozisyonda çalıştım; kurumsal iletişim ve pazarlama, satın alma ve merchandising ve global bir markanın marka temsilciliğini yapmak gibi. Şimdi de onlarla birçok proje gerçekleştiriyoruz. Kurumsal hayatın tozunu yutmak ve kendi yağımda pişmek de bana apayrı bir disiplin kattı. Birçok yeni dünya mesleğinin dijitale kaydığını fark etmemle ben de bu dijital dünyada yer edinmek istediğime karar verdim. Yolun engebelerini kestirmeme rağmen risk aldım ve kurumsal hayattan ayrıldım.

Haberin Devamı

Bu kadar aktif bir Instagram kullanıcısısınız, nasıl görüyorsunuz sosyal medyayı?

Sosyal medya sürekli değişen, dönüşen, kendini hızla yenileyen bir dünya. Çok farklı yaş aralıkları, istatistikler var. Özellikle son dönemde Alfa jenerasyonu iddialı bir şekilde dijital dünyaya girdi. Bu girişle tüketim hızı günbegün artacak, pazarlama stratejileri de bu hızda değişecek diye düşünüyorum. Influencer’lar ve markalar da bu dönüşüme ayak uydurabildiği sürece öne çıkacak ve gündemde olacaklar. Başka platformlara evrilen bir süreç yaşayabiliriz de, ama kesinlikle daha çok dijitalleşeceğiz ve metaverse dünyasına sandığımızdan daha hızlı adapte olacağız. NFT influencer’lar tasarlanacak, dijital dünyada yeni işkolları, dijital trendler ve dokunamadığımız ama her detayına kadar hayal edebildiğimiz birçok dijital kavram türeyecek belki de. Tüm bunlar hem heyecan verici hem de ürkütücü açıkçası. Sanal gerçekliğin kendi benliğimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz, dijital dünyayı kendi gerçekliğimizden ayırmalıyız.

Haberin Devamı

İyi bir influencer olmanın sırrı nedir?

Hem hayattan hem sosyal medyadan beslenmek, kendini yeniliklere açık tutmak ve daima üretmeye devam etmek. Teknolojiyi takip etmek, emek vermek, özgün olmak, kendin olmak gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rachel Araz#İnfluencer#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat