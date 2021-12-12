‘Yaptığım şeye saygı duyuyor, işimi çok ciddiye alıyorum’

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Geçen pazar gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Influencer (Sosyal medyada etkili kişi) ödülünün sahibi Rachel Araz oldu. Araz hafta sonu eklerimizde de bize öneriler, görüşler veriyor. Tebrik etmek için aradığımda “Ödülü alırken çok heyecanlandım” diyor. Şaşırıyorum... Çünkü yüz binlerce takipçiye sahip, sürekli insanlarla iletişim halinde ve göz önünde olan biri için alıştığı bir durum olduğunu düşünmüştüm sahneye çıkmanın...

En İyi Kadın Influencer ödülünü alınca ne hissettiniz?

Ödül aldığımı haber verdikleri zaman inanamadım. Emin misiniz diye sordum (gülüyor)? Listede çok sevdiğim, sosyal medyada çok güçlü arkadaşlarım vardı. Böyle organizasyonlarda aday listelerinde olmak bile beni mutlu ediyor.

Sürekli göz önünde olan birisiniz aslında...

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Senelerdir izleyici olarak katıldığım çok kıymetli bir ödül töreninde bu sefer sahnede olmak ve canlı yayında konuşmak beni çok heyecanlandırdı. Zaten heyecan bu dijital dünyada beni besleyen yegâne duygu. Yüzde 70 halkoylamasıyla seçilmiş bir kişi olmak beni tahmin bile edemeyeceğim kadar çok kalbe dokunduğum gerçeğiyle tarifsiz gururlandırdı.

Sizce sizi diğer ‘influencer’lardan ayıran ne oldu?

Hepimizi birbirimizden ayıran birçok özellik var, aynı parmak izi gibi, herkes benzer işler yapabilir ancak hissettirdiğimiz duygu ve enerji farklı olacaktır. Arkadaşlarımla bu listede yer almak beni mutlu eder. Benim yarışım kendimle, bence herkesin de öyle olmalı.

Neden takip ediliyorsunuz?

Çok çalışıyorum; üretmeye, her gün yeni şeyler öğrenmeye, gelişmeye, değişmeye, dönüşmeye çok çabalıyorum. Yaptığım işi çok ciddiye alıyor ve saygı duyuyorum. En önemlisi hiçbir işi, projeyi yapmak için yapmıyorum. Her şeyin hakkını vermeye çalışıyorum. Sahnede dediğimi buradan da söylemek istiyorum; siyah minik bir ekranın ardından enerjimi hissettirebildiğim, samimiyetimi geçirebildiğim, kalplerine dokunabildiğim, ilham olabildiğim herkese teşekkür ederim.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Hayatın kendisinden ilham alıyorum. Ailemden, arkadaşlarımdan, gündemden, trendlerden, yeniliklerden, komik bir çizgi film karakterinden, gözümün gördüğü her şeyden. İyi bir gözlemci ve iyi bir yorumcuyum. Senelerce kreatif reklam yazarı olmak istedim. Kafamın içinde uyurken bile sahneler, projeler dönüp duruyor.

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İyi fotoğraf çekmenin sırrı var mı?

Doğru açı ve güzel ışık. Bazen çok bulanık ve çok dağınık bir fotoğraf en çok ‘like’ı (beğeni) alıyor. Özellikle Instagram özelinde doğru zamanda doğru fotoğraf paylaşım anı var. Sürekli değişen algoritma bizi yenilenmeye sürüklüyor.

Bu işi yapmadan önce hangi alanda çalışıyordunuz? Neden bıraktınız mesleğinizi ve influencer olmaya karar verdiniz?

Bu işi yapmadan önce 5 seneye yakın kurumsal bir firmada birkaç farklı pozisyonda çalıştım; kurumsal iletişim ve pazarlama, satın alma ve merchandising ve global bir markanın marka temsilciliğini yapmak gibi. Şimdi de onlarla birçok proje gerçekleştiriyoruz. Kurumsal hayatın tozunu yutmak ve kendi yağımda pişmek de bana apayrı bir disiplin kattı. Birçok yeni dünya mesleğinin dijitale kaydığını fark etmemle ben de bu dijital dünyada yer edinmek istediğime karar verdim. Yolun engebelerini kestirmeme rağmen risk aldım ve kurumsal hayattan ayrıldım.

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Bu kadar aktif bir Instagram kullanıcısısınız, nasıl görüyorsunuz sosyal medyayı?

Sosyal medya sürekli değişen, dönüşen, kendini hızla yenileyen bir dünya. Çok farklı yaş aralıkları, istatistikler var. Özellikle son dönemde Alfa jenerasyonu iddialı bir şekilde dijital dünyaya girdi. Bu girişle tüketim hızı günbegün artacak, pazarlama stratejileri de bu hızda değişecek diye düşünüyorum. Influencer’lar ve markalar da bu dönüşüme ayak uydurabildiği sürece öne çıkacak ve gündemde olacaklar. Başka platformlara evrilen bir süreç yaşayabiliriz de, ama kesinlikle daha çok dijitalleşeceğiz ve metaverse dünyasına sandığımızdan daha hızlı adapte olacağız. NFT influencer’lar tasarlanacak, dijital dünyada yeni işkolları, dijital trendler ve dokunamadığımız ama her detayına kadar hayal edebildiğimiz birçok dijital kavram türeyecek belki de. Tüm bunlar hem heyecan verici hem de ürkütücü açıkçası. Sanal gerçekliğin kendi benliğimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz, dijital dünyayı kendi gerçekliğimizden ayırmalıyız.

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İyi bir influencer olmanın sırrı nedir?

Hem hayattan hem sosyal medyadan beslenmek, kendini yeniliklere açık tutmak ve daima üretmeye devam etmek. Teknolojiyi takip etmek, emek vermek, özgün olmak, kendin olmak gerekiyor.