Yapay değil gerçek zekâ moda

Geçen ay Avustralya Açık 2026’da ikinci tura yükselen ilk kadın tenisçimiz Zeynep Sönmez’in korttaki başarısı kadar, moladayken elindeki kitap da çok konuşulmuştu. Sönmez, Descartes’ın eseri ‘Ruhun Tutkuları’nı okuyordu... Ne diyordu ünlü filozof kitabında: “Ruhun en büyük gücü tutkularını yönetebilmesidir”...

Bir dönem bir elinde matı, diğer elinde matarası, kendini iyi yaşamaya adamış genç kadınlarla doluydu sosyal medya paylaşımları. Sonra yerini ‘clean girl’ (temiz kız) akımı aldı. Maksimum çabayla minimum uğraşılmış hissi veren makyajlar, saçlar moda oldu. Herkesin cildi parlak, saçları sımsıkı atkuyruğu ya da topuzdu. Bir de performatif erkekler vardı, gösteriş meraklısı olan. Kadınların ilgisini çekmek için matcha latte içip bez çanta takan... 2026’nın ilk aylarındaysa ters köşe bir akım geldi, sosyal medyanın gündeminin zirvesine oturdu; zeki olmak yeniden seksi bulunmaya başladı.

‘Cool’ ve havalı

Nedir zeki olmanın emareleri? İlk sırada kitap okumak, yazı yazmak geliyor. Müzisyen Dua Lipa’nın kurduğu kitap kulübü Service95’ın tam 566 bin takipçisi var. Model Kaia Gerber’ın kitap projesi Library Science’ı

96 binden fazla kişi takip ediyor. Dua Lipa bir kitap önerdiğinde kitapçıların rafları anında boşalıyor, yaptığı çevrimiçi yazar söyleşileri büyük ilgi görüyor. Özellikle gençler bu ‘cool’ ünlüler sayesinde kitap okumayı havalı buluyor, kitap kulüplerine üye oluyor. Dua Lipa’nın erkek arkadaşı, oyuncu Callum Turner’la tanışma hikâyesi bile onlar için tam bir ‘peri masalı’. Turner, The Sunday Times gazetesine verdiği röportajda hikâyeyi şöyle anlatıyor: “Ortak bir arkadaşımızın doğum günü partisi öncesi içki içerken tanıştık. Yan yana oturduk ve aynı kitabı okuduğumuzu fark ettik, bu çok çılgıncaydı. Kitabın adı ‘Güven’ (Hernán Díaz) ve ben ilk bölümü yeni bitirmiştim. Ona söyledim ve o da bana bakıp ‘Ben de ilk bölümü yeni bitirdim’ dedi. Ben de ‘O zaman aynı sayfadayız (aynı fikirdeyiz)’ dedim.”

Electropop müziğin küresel ismi Charli XCX ise Substack’te kendi adıyla uzun yazılar, denemeler yazıyor. Örneğin ‘Havalılığın Ölümü’ adlı yazısında özgünlüğü değil, maksimum beğeniyi hedefleyen sanatın tehlikeleri üzerine düşüncelerini paylaşıyordu. Substack nedir derseniz; yeni nesil bir platform. Yazarlar, gazeteciler ve içerik üreticilerinin, e-posta bülteni yoluyla doğrudan okuyucudan gelir elde etmesini sağlıyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin eşi, illüstratör Rama Duwaji de çabasız entelektüel havasıyla yeni trendin ilham veren

isimlerinden.

Sadece ünlülerin değil, artık influencer’ların da içerikleri değişiyor, daha derinlikli hale geliyor, bilgiyi yorumlayabilme gücü öne çıkıyor. Bunun en yakın örneğini Porto Rikolu Bad Bunny’nin Super Bowl devre arası şovu sonrası yaşadık. Şovun her sahnesini kültürel ve tarihi referanslarla açıklayan paylaşımların sayısı çok fazlaydı. Artık kahveye eşlik eden masanın üzerindeki kitap, sadece bir dekor olmaktan çıkıyor, baştan sona okunup analiz ediliyor...

Peki, ne oldu da insanlar zekâya önem verir hale geldi? Birçoğumuz sosyal medyada sunulan yüzeysel içeriklere doyduk. Dikkat sürelerimiz azaldı, yorgunluğumuz, zihinsel huzursuzluğumuz arttı. Okumaya özlem duyuyoruz. Yapay zekânın bizim yerimize düşünmesinden rahatsızlık hissediyoruz. Bir kültürel değişime ihtiyacımız var. Bu yüzden kitaplara, uzun metinlere sanki bir karşı çıkış yöntemiymiş gibi dört elle sarılıyoruz. Artık daha güzel, daha sağlıklı, daha zengin değil, daha zeki olmanın peşindeyiz.