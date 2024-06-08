Yanlış klima kullanımı hastalıkları tetikliyor

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Yaz gribi, klima hastalığı olarak da bilinen lejyoner hastalığı ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ve kış gribinden farklı bir tedavi gerektiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Önder Uysal bu hastalığın kişiden kişiye bulaşmadığını, mikrobun havalandırma sistemlerinde çoğalarak insanlara geçtiğini anlattı. Acıbadem Kent Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke de yanlış klima kullanımının, bronşit hatta pnömoni (zatürre) gibi tablolara yol açtığını söyleyerek korunmanın yollarından bahsetti.

Sosyal mesafe işe yaramaz

◊ Kapalı ortamlardaki klimaların çoğu yeterli emiş sistemine sahip değil. Genellikle odadaki havayı sirküle ediyorlar. Bu durum alerjik şikâyetlerin (burun akıntısı, göz yaşarması, öksürük, hapşırık) ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Klima üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına da neden oluyor. Ortamda adenovirüs gibi enfeksiyonu olan bir kişinin öksürürken illa diğer kişilerle yakın mesafede olmasına gerek yok. Klimanın çalıştığı koşullarda virüs diğer kişilere de kolay bulaşır. Bu mikroorganizmaların oluşturduğu tablolar, özellikle altta bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olanlarda, sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi kalmayıp aşağılara yani akciğerlere doğru ilerliyor. Ve bronşit tablosu gibi hatta akciğerlerinde zatürre dediğimiz pnömoni tablosunun gelişimine neden olabiliyor. (Prof. Dr. Çağrı Büke)

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Yavaş yavaş ilerliyor

◊ Griple benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklı. Bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçmasıyla ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur. Baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, 40 derece veya daha yüksek olabilen ateş gibi belirtiler görülür. İkinci veya üçüncü günde mukus ve bazen kan getirebilen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar yaşanabilir. (Doç. Dr. İsmail Önder Uysal)

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Titanyum apatit filtre alerjenleri yok ediyor

◊ Sıcak yaz gecelerinde kaliteli ve sağlıklı bir uyku için klimaların gece modunda çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Artık klimalar, hava temizleme teknolojileri ve filtreleme yöntemleriyle donatılıyor. Bu nedenle tercih edilen klimanın ideal nemi sağlaması ve ortamdaki havayı ‘flash streamer’ teknolojisiyle temizlerken dışarıdan da taze hava beslemesi yapabilmesi gerekiyor. Klimalardaki bu özellik hastalıklarla mücadelede önemli rol oynuyor. Titanyum apatit filtre de iç ortamdaki toz, polen, kötü koku ve alerjenleri emerek rahat bir nefes almayı mümkün hale getiriyor. (İklimlendirme direktörü Özgür Şahin)

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‘Oda duvarında en yüksek yere konumlandırılmalı’

◊ İdeal klima sıcaklığı 20 derecelerin biraz üzerinde, 22 gibi derecelerdir. Klimaya çok yakın mesafede olmamak, üflemesine doğrudan temas etmeyecek şekilde oturmak gerekir. Bu yüzden klima oda duvarının mümkün olan en yüksek yerine konumlandırılmalı. Kişiler de klimanın direkt üfleme alanı dışında olmalı. (Prof. Dr. Çağrı Büke)