Yangınlar yine ormanlarımızı tehdit ediyor

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Yurdun dört bir yanında mücadele

Muğla’nın Seydikemer ve Fethiye; Balıkesir’in Edremit ve Gömeç; Antalya’nın Alanya, Kaş ve Kumluca; Çanakkale’nin Ayvacık; Yalova’nın Armutlu; Kütahya’nın Domaniç ve Altıntaş ilçelerinde geçen hafta orman yangınları çıktı. Geçen ay hazırladığımız ‘Kıvılcımlar artık çok hızlı büyük yangınlara dönüşüyor’ başlıklı haberimizde uzmanlar orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu belirtmişti. Orman Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını tekrar hatırlatalım: Rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmayalım, sigara izmaritlerini yol kenarlarına atmayalım, çöplerimizi ormanlarda bırakmayalım, anız yakmayalım, açık alanlarda yanıcı malzeme tutmayalım, gördüğümüz herhangi bir dumanı veya ateşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirelim.

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Karşılaşırsak ne yapacağız?

Anadolu’nun yüz binlerce yıllık sakinleri ayılarla artık daha sık karşılaşıyoruz. Doğa Derneği’ne göre bunun nedeni onların yaşam alanını daraltmamız. Peki, doğada bir ayıyla karşılaşırsak ne yapmalıyız? Eğer yolumuzun üzerinde taze dışkı, ayak izi görürsek ayı yakında olabilir. Sakince uzaklaşalım. Ses çıkararak varlığımızı belli edelim. Ayılar insanlardan uzak durur. Ancak aniden karşılaşmak onları da korkutabilir. Sakin kalalım; koşmayalım, bağırmayalım, ani hareket yapmayalım. Ayıyı görebileceğimiz şekilde yavaşça geri çekilelim.

Limitleri aşıyoruz

Global Footprint Network’ün (Küresel Ayak İzi Ağı) hesapladığı Küresel Limit Aşımı Günü insanlığın doğanın bir yıl içinde yenileyebileceği doğal kaynakları tükettiği tarihi ifade ediyor. O gün bu yıl 30 Temmuz’du. Yani gezegenimizin bir yılda yenileyebileceği kaynakları yedi ayda tükettik. Yılın geri kalanında gelecek yılların kaynaklarını tüketeceğiz.

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Bugün dünyada tahmini olarak sadece 5 bin 574 kaplan yaşıyor

Her yıl 29 Temmuz Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor. Eskiden Asya’da yaygın görülen kaplanlar, yaşam alanlarının kaybı, kaçak avlanma, yaban hayatı kaçakçılığı ve av popülasyonlarının azalması nedeniyle yayılma alanlarının büyük kısmında ortadan kayboldu. Koruma çabaları bazı bölgelerde sayılarının istikrar kazanmasına hatta artmasına yardımcı olsa da tür hâlâ ‘tehlike altında’. Küresel Kaplan Forumu’na göre bugün dünyada tahmini olarak 5 bin 574 kaplan yaşıyor.

Yüzen adalar ilgi görüyor

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü’ndeki Turnalar Gölü görenleri büyülüyor. Çünkü etrafı sık çayırlarla kaplı krater gölünün ortasındaki üç adacık, göl üzerinde serbestçe hareket edebiliyor. Yörenin turizm değerleri arasındaki bu doğal güzellik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ‘Yüzen Adalar Tabiat Anıtı’ olarak koruma altına alındı. Gölde dalış yapan sualtı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan’sa burayı şöyle anlatıyor: “Adalar yüzyıllar içinde ölü kamışların ve bitki köklerinin kaynaşması sonucunda oluşmuş. Kamışın yüzebilirliği yüksek olduğu için de adalar yüzüyor.”