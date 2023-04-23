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Bayram demek aynı zamanda birkaç gün tatil demek. Ben böyle zamanları da genelde kitapla ya da müzikle geçiriyorum. Çoktan beri içimde çalma isteği uyandıran bir parça vardı. Ama bir türlü başlamaya cesaret edememiştim. Sonunda birkaç gün önce kaptım gitarı ve başladım parmak egzersizine. Ama bu arada üst katta hummalı bir çalışma var. Sürekli matkapla bir yerleri deliyorlar. Ben matkap sesini duymayayım diye daha hızlı vuruyorum tellere. Ama matkapçı da inatçı çıktı. Bir ara durdum bitirsin diye, o da durdu. Adeta inatlaşıyor benimle. Ben başlıyorum çalmaya, o başlıyor delmeye. Sanki düet yapıyoruz. Neyse odaklanıp devam ettim hocamın verdiği egzersize.Böyle zamanlarda en büyük yardımcımız YouTube malum. Arama çubuğuna “Kıraç ‘Gidiyorum’ nasıl çalınır” yazdım. En çok dinlenmiş olanı tıkladım. Dört akoru var parçanın, üçünü biliyorum ama birini bilmiyorum. Nasıl basılacak, merakla bekledim. 17 dakika boyunca dinledim. Ya da izledim diyelim. Fakat o akor nasıl basılır, bir türlü söylemedi ama gösterdi, hem de yakından. Sonra solosunu anlattı, ritmi nasıl yapacağız, onu da anlattı. Hepsi tamam da o bilmediğim akor nasıl basılacak, bir türlü sözel olarak anlatılmadı. Derhal arama çubuğuna o akoru yazdım nasıl basılır diye ama yine olmadı. Çıkan videoların hepsi “Yakın çekimde gösteriyorum arkadaşlar” diyor ama söylemiyor hangi parmak hangi telde ve hangi perdede olacak diye; 2,5 saat kurcaladım ama yok. 2,5 saatlik çalışmam boşa gitti.

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Sevgili YouTuber’lar ya da nerede bir şey öğretiyorsanız kullanacağınız dilin herkese hitap etmesine imkân veriniz lütfen. Çünkü sizi kim izleyip dinleyecek bilmiyorsunuz. Yemek videoları, gezi videoları da aynı şekilde. Yakın planda gösterirken yakından da anlatın lütfen. Betimleyici olmak daha anlaşılır ve bilgilendirici olmanızı sağlar benim fikrime göre. Belki hayatınızda görmeyen ya da az gören birileri olmamıştır, bu çok normal. Ben şarkının tamamını öğrenemedim belki ama denedim ve denerken de başka şeyler öğrendim sayenizde. Görmeyen biri olarak ‘bir işi bir defa yapalım, herkese yönelik yapalım’ fikrindeyim. Gören-görmeyen, duyan-duymayan herkes faydalansın. Eğer anlatımda zorlanıyorsanız, gelin, nasıl anlatılır konuşalım ve faydalı olmayı en üst seviyeye çıkaralım. Herkese iyi bayramlar dilerim.