‘Yağmurun ne güzel yağdığını düşünmenin tüm sıkıntıları unutturan bir gücü var’

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Yazın o içimizi ısıtan güneşinin yerini kapalı bir hava aldı... Artık daha karanlık sabahlara uyanıyoruz, akşam 6.00 olmadan gökyüzü kararıyor. Bunların genellikle insanlara depresif hissettirdiği düşünülür. Oysa tam tersi, kapalı havayı seven, yağmur yağmasını sevinçle karşılayanlar da var. Onlar ‘pluviofil’ler... Yağmur yağdığında mutlu olan ve huzur bulanlar için kullanılan bir terim bu... Onlardan birkaçıyla konuştuk; sohbahar ve kışın genel olarak ruh halimizi nasıl etkilediğini de psikolog Dr. Ezgi Soncu Büyükişcan’a sorduk: “Hava ne kadar soğuk ve kapalı olursa olsun günlerce eve kapanmamak, dışarı çıkıp sosyal ilişkilerimizi sürdürmek önemli” diyor.

‘NEDEN SICAK SEVEYİM Kİ?’

Tolga Öztorun, 44, çocuk kitapları yazarı

Yeşilden sarıya yapraklar... Harika kokular... Hepsi yağmurdan sonra geliyor. Üstelik arkalarında yaldızlar bırakan salyangozlar bile yağmurdan sonra çıkıyor. Neden sıcak seveyim ki? Bu havalarda doğa yürüyüşleri yapmayı, balkonda kahve keyfi yapmayı seviyorum.

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‘YAZ, BANA BİR TELAŞ VERİYOR’

Birant Gözler, 32, memur

Kapalı havayı seviyorum çünkü yaz nedense beni telaşlı yapıyor. Kapalı hava depresyon yaratmaktan ziyade huzur veriyor. Yağmurda, salonda camın önüne geçip zaman geçirmekse; of off…

‘DAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLİYORUM’

Ayşe Zeynep Güldiken, 40, basın ilişkileri yöneticisi

Yağmurlu ve kapalı hava ve bu iklim türünün hâkim olduğu coğrafyalar bana hep sakinlik veriyor. Bulutlu, yağmurlu havalar konsantrasyonumu arttırıyor, daha verimli çalışabiliyorum.

Yağmur sonrası doğaya hâkim olan kokulara hayranım. Bir de tabii yağmurla gelen serinlik hissi... Güneşin altında yanarak, terleyerek, nefes nefese bir işi halletmek benim için imkânsız.

4-5 yıldır spor yapıyorum. Bu tip iklim koşullarında antrenman yapmak o kadar rahat ki... Yağmur altında yürüyüş yapmak beni dinlendiriyor. Direksiyon başındaysam, yağmurlu havalarda yapılan uzun yolculukları hiçbir şeye değişmem.

‘HELE Kİ YOL ÜSTÜNDE BİR KAFE VARSA...’

Oya Başkaya, 39, illüstratör

Güneşin yakıcı filtresi olmadan etraf daha net geliyor. Yağmur yağınca şehir daha çok parlıyor gibi... m Yağmurlu havalarda insanın tasası çok ıslanmamak oluyor. Ne güzel yağdığını düşünmek gibi sanki diğer tüm sıkıntıları unutturan bir gücü de var. Şemsiye kullanmayı da sevmiyorum. Çok ıslanmadan yürümek güzel. Hele ki yol üstünde bir kafe varsa en güzel kısmı oradan dışarıyı izlemek olur.

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‘İÇİME DÖNÜK OLUYORUM VE BU HOŞUMA GİDİYOR’

Anıl Kaplan, 25, anestezi teknikeri

Bu havalarda evde de kalsam, dışarı da çıksam, parti de yapsam hep daha içime dönük oluyorum ve bu hoşuma gidiyor. Yağmurlu ve serin bir havaya uyandıysam yaptığım ilk şey ‘Fleetwood Mac - Mystified’ şarkısını dinlemek... Sıcak bir kahve, güzel müzikler ve camda yağmur damlaları; işte huzur! Sokakta yaşayan insanların ve sokak hayvanlarının zorluk çekmeyeceğini bilsem, hep yağmur yağsın isterdim.

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‘KEŞKE MESAİDE DEĞİL, HAFTA SONLARI YAĞSA’

Ceyhan Çetin, 26, avukat

Temiz, sakin geliyor yağmur... Şehrin tüm kiri bir anda gidiyor. Romantik, kuru bir yerden söylemiyorum, ıslanması da güzel. Bu havalarda tek başıma uzun yürüyüşler yapmayı seviyorum. Keşke yağmur mesai saatlerinde değil de hep hafta sonları yağsa.

‘EVRENLE YAKINLAŞMAYI SEVİYORUM’

Harun Karaburç, 32, girişimci

Kapalı ve yağmurlu havaları sevmemin birçok nedeni var: Ne kadar kasvetli görünse de böyle havalar bana kendimi iyi hissettiriyor. Karamsarlığın aksine huzur buluyorum. Duygularım, kalbim ve düşüncelerimle daha sağlıklı, daha derin bir iletişim kuruyorum. Sonunda da kendimi daha güvende hissediyorum.

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Böyle havalarda mümkün olduğunca dışarıda olmayı seviyorum; ormanda, olmadı ağaçlık bir yolda, parkta yürümek en büyük zevkim. Yürürken ıslanmak, yanaklarımın, ellerimin üşümesi bana bu dünyaya ait olduğumu daha iyi hissettiriyor. Böyle havalarda kendimle kurduğum iletişim kadar evrenle yakınlaşmayı da seviyorum.

‘SONBAHAR YENİ BAŞLANGIÇLARI İÇERİYOR'

Sibel Gül, 46, ev kadını

“Bu mevsimi neden sevdiğimi daha önce hiç düşünmedim, depresyona yatkınlığımdan olabilir. Böyle havalarda evde olmayı, yağmuru evden izlemeyi seviyorum. Bir de tabii sonbaharın yeni başlangıçları içermesi, okulların açılması, yeni film ve dizi sezonunun başlaması da güzel şeyler.”

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‘KAPALI HAVALARIN KÖTÜ HİSSETTİRMESİNİN NEDENİ, SOSYAL AKTİVİTELERİN AZALMASI’

Psikolog Dr. Ezgi Soncu Büyükişcan (Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi)

Araştırmalar hava durumuyla ruhsal durum arasındaki ilişkinin sanıldığından çok daha zayıf olduğunu gösteriyor. Bu ilişki, daha ziyade bireysel faktörlere bağlı. Bir kişinin hayatında mutlu olarak nitelendirebileceği deneyimleri kapalı hava koşullarıyla ilişkiliyse böyle havalardan hoşlanması daha muhtemel. Veya depresyona eğilimli bir ruhsal durumu varsa soğuk ve karanlık kış günleri o kişiyi diğer insanlardan çok daha fazla etkileyebilir. Güneşten aldığımız D vitamininin düşük olmasının, depresyon ve olumsuz duygu durumuyla ilişkisi olduğunu gösteren araştırmalar da var.

Kişisel deneyimlerimize ek olarak kapalı havaların kötü hissettirmesinin nedenlerinden biri, böyle havalarda sosyal aktivitenin de kısıtlanması... İnsanlar kapalı, soğuk, yağmurlu havalarda daha az dışarı çıkma ve sosyalleşme eğiliminde oluyor; bu da uzun vadede kendilerini daha yalnız ve depresif hissetmelerine neden olabiliyor.

Hava ne kadar kapalı olursa olsun günler boyunca eve kapanmamak, dışarı çıkıp sosyal ilişkilerimizi sürdürmek önemli. 20 dakikalık bir egzersiz bile iyi hissetmemize yardımcı olacaktır.



