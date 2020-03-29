Ya ilişkilerimizin sağlığı? Korona günlerinde aşk

KLİNİK PSİKOLOG/PSİKOTERAPİST TUĞÇE ISIYEL

Bazı meseleleri paranteze almamız gerekebilir

* Yıllardır aynı evde yaşadığımız ama az vakit geçirebildiğimiz eşlerimizle, sevgililerimizle bu dönemde kavga etmeden nasıl bir arada kalacağız?

İç içe olduğumuz şu günler, belki de ilişkiye dair sorunlarla yüzleşmek için birer vesile olabilir. Bu süreçte yaşanacak içe çekilmelere, sessizliklere de izin vermeliyiz. Hem kendimizin hem de ötekinin bireysel alanına saygı şu günleri daha kolay atlatmamızı sağlayabilir.

* Halihazırda araları bozuk ve aynı evi paylaşan çiftler, bu kriz dönemini, ilişkilerini kurtarmak adına fırsata çevirebilir mi?

Hem dış dünyadaki hem de iç dünyadaki her kriz bir fırsata çevrilebilir. Bunun nasıl olacağını o ilişkinin dinamikleri belirler. Bazen öyle hayat olayları olur ki (şu an onlardan birini yaşıyoruz) bazı meseleleri paranteze almanız gerekebilir. Nasıl toplumca dayanışma içindeysek evin içinde de bu yaratılabilir.

* Yeni ilişkiye başlayan, ayrı evlerde yaşayan çiftler, görüşmeden ilişkilerini nasıl yürütecek, geliştirecekler bu dönemde?

Fiziksel mesafe bazen ruhsal anlamda daha da yakınlaşmayı sağlar aslında. Bu süreçte eylemsellik azaldığı için kişi hem kendi hem de ötekinin duygularına daha fazla temas edebilir. Bu da ilişkiyi daha derinlikli kılar. Ayrıca yokluğunda bir kişiyi zihninizde nasıl taşıdığınız, ilişkinin sıkıntılı zamanları için birer aşı işlevi de görebilir. Krizin nasıl yönetileceği, ilişkiye dair önemli ipuçları sağlar. Belki ilişki daha da güçlenebilir, belki de yol yakınken ayrılmak gerekir.

KLİNİK PSİKOLOG VE ÇİFT TERAPİSTİ EDA ARDUMAN

Onun kusurlarına odaklanmayın, ‘sihirli kucaklaşma’yı deneyin

1 - Yeni şartlar bireyin ikili ilişkisini en değerli kaynağı haline getirmesi için bir olanak sağlıyor. Komplo teorileri geliştirmek veya bilimsel temeli olmayan çarelere sığınmak yerine sevdiğimize sokulma ve sarılma refleksimizi geliştirmek için çok iyi bir dönem.

2 - Bu dönem eşinizin kusurlarına odaklanmak yerine dışarıdaki gerçek tehdit karşısında bütünleşmeye ve adaletli bir ilişki alanı oluşturmaya özen gösterebilirsiniz.

3 - Márquez “Evlilik yaşamının sorunu can sıkıntısını yenmeyi öğrenmektir” diyor. Uzun süreli ilişkilerde eşlerin birbirine, hiç tanımıyormuş gibi, yepyeni gözlerle bakması zorlaşıyor. Tecrit olacağınız zaman özen ve oyun kavramlarını zihninizde tutun.

4 - İkinize iyi gelen, keyifli bulduğunuz faaliyetlere zaman tanıyın. Birbirinizi dinleyin, gülün, paylaşın. Ev içinde birlikte meşgul olmak çok iyi fikir.

5 - Sürekli bir arada olmak strese neden olabileceğinden gün içinde evde birbirinize soluklanabileceğiniz alanlar tanıyın. O dilimlere saygılı olun ve eşinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

6 - Eşler bazen yalnızlık çekiyorlar ve yalnızlıklarıyla temas etmek yerine kavga çıkarabiliyorlar. Böyle durumlarda ‘sihirli kucaklaşma’yı deneyebilirsiniz. Ayakta durun ve birbirinizi sıkı sıkı kucaklayın. Onu yatıştırana kadar sarılı kalın.

7 - Özellikle arası gergin olan ikililer bu dönem kendilerine ve ilişki ortamlarına sahip çıkacak şekilde davranmayı düşünmeli. İlişki atmosferini hem canlı hem güvenli tutmak için bütün becerilerinizi devreye sokun.

8 - Onu sinir edeceğini bildiğiniz bir şeyi yapmaktan imtina edin. Eğer sizin sinir katsayınız yükselmeye başlıyorsa ona net ve sakin şekilde söylemenin yolunu bulun. Bu bazen açıkça söylemek, bazen şakaya vurmak olabilir. Eşinizi terbiye etmeye çalışmayın.