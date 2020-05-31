Virüsün fendi rezidansları yendi

BALKONLARI EVE KATANLAR PİŞMAN OLDU

Evrim Başaran Kırmızıtaş, gayrimenkul danışmanı

◊ Plazalarda oturanlar evlerini satıp Zekeriyaköy, Uskumruköy, Göktürk ve Kilyos’ta bahçeli ev bakıyor.

◊ Müstakil evler için bütçesi olmayanlarsa balkonu ya da terası olan evlere taşınmak istiyor. Balkonları eve katarak evi büyütenler pişman oldu.

◊ Havuzlu villalara da talep arttı. İnsanların büyük bir kısmı hâlâ tatile çıkmaya hazır değil. Tatil yapmak da bir ihtiyaç. Tatile gidemeyenler kendi evlerinde, sağlıklı ve güvenli bir şekilde, tatil havasında yaşamak istiyor.

AİLE ÜYELERİNE YAKIN OLMAK İSTEYENLER DE EV ARIYOR

Mustafa Hakan Özelmacıklı, Altın Emlak

◊ Zemin katlarda, ön bahçe kullanım alanı olan ve son katlarda geniş terası olan daire taleplerinde artışlar var.

◊ Diğer aile üyelerine yakın olmak isteyenler de yeni ev arayışında... Ayrıca mayıs ayında yazlık kiralama ilanlarında yüzde 55’lik bir artış var.

◊ Bu türde taşınmazı olan bazı mal sahipleri satış ya da kiralama düşüncelerini erteledi. Evlerine geri taşınanlar bile oldu.

◊ Üst gelir grubu rezidans yerine villa, müstakil ev ve alternatif yaşam imkânı sunan yazlık evlere yöneldi. Avrupa Yakası’nda Başakşehir, Sarıyer ve Arnavutköy öncelikli... Anadolu Yakası’ndaysa Çekmeköy, Sancaktepe, Şile ve Beykoz revaçta olan semtler...

İNTERNET ARAMA VERİLERİNE GÖRE: HERKES BAHÇELİ EVLERİN PEŞİNDE!

◊ sahibinden.com’un nisan ayı verilerine göre, ‘satılık müstakil ev’ ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 118 arttı. ‘Bahçeli ev’, ‘bahçeli daire’ aramalarındaki artışsa yüzde 228 oranında...

◊ ‘Balkonlu ev’, ‘balkonlu daire’ aramaları yüzde 91 oranında artış gösterdi.

◊ ‘Satılık karavan’ ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 daha fazla ilgi gördü.

◊ ‘Satılık yazlık’ ilanlarına ilgi geçen yıla oranla yüzde 94, ‘yazlık’ içeren aramalara ilgiyse yüzde 45 arttı!

YÜKSELEN TREND: HAFTA SONU EVİ

Kaplumbağa misali...

Okan Parlak, PRAMO kurucu ortağı

◊ Sokağa çıkma yasakları ‘hafta sonu evi’ konseptini ülkemize taşıdı. Şehirde yaşayanlar ormanlık alanda, hafta sonu evi olarak düzenleyebilecekleri modüler evler arıyor.

◊ ‘Modüler ev’, sahip olunan ya da kiralanan arsaya yerleştirilebilir. ‘Geçici yapı’ statüsündeler. Yerel yönetimlere bildirim yapmak dışında bir ruhsat zorunluluğu yok.

◊ Elektrik ve su ihtiyacı arsaya bağlatılacak aboneliklerle karşılanabilir. Bu bağlantılar kesilerek modüler ev başka bir yere taşınabilir.

◊ Maliyetleri kullanılan malzeme ve tasarıma göre değişse de ortalama metrekare maliyetleri 1000 ile 1500 lira arasında. Örneğin, 36 metrekarelik bir modüler yapının fiyatı yaklaşık 45 bin lira. Taşınabilir ve kullanıma hazır halde fabrikada üretilen konutlara ‘modüler ev’ deniyor.

TAŞINMAYA İMKÂNI OLMAYANLARA...

Düşük bütçeyle yaşam alanını dönüştürme önerileri

Dilara Candemir, içmimar

◊ Değerlendirin: Evinizin kullanmadığınız bir köşesine fonksiyon kazandırın. Hep hayal ettiğiniz çalışma alanınızı, objelerinizi sergileyebileceğiniz rafları ya da okuma köşenizi oluşturun.

◊ Yeşillendirin: Cam önlerine koyacağınız saksılarla toprağa dokunabilirsiniz. Duvarlarınızın üst bölümlerine monte edeceğiniz raflar da bitkileriniz için işlevsel alanlar yaratacak.

◊ Ferahlayın: ‘Evim daha geniş olsa’ diyorsanız, genişlemesini istediğiniz alanı duvardan duvara ayna kaplatarak derinlik hissini yakalayabilirsiniz.

◊ Renklendirin: Uzun zamandır isteyip cesaret edemediğiniz o renge geçmenin tam zamanı. TV’nizin arkasındaki, yatak başınızdaki ya da tablolarınızı astığınız duvarlar bu işe başlamak için ideal.

◊ Yenilenin: Mutfak dolaplarınızı yenilemek istiyor ama bütçe yaratamıyorsanız tüm yüzeylere uygulanabilen ‘Multi Surface Chalk’ boyalarla kolayca hayal ettiğiniz mutfağa kavuşabilirsiniz.