Virgil Abloh modada nasıl çığır açtı?

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Modanın, tasarımın yıldızı Virgil Abloh’un hafta başında gelen ölüm haberi tanıyanları şoke etti. Çünkü Abloh nadir görülen kalp kanseriyle boğuştuğunu iki yıldır en yakınları dahil, herkesten gizlemişti.

Ünlü tasarımcı son derece yaratıcı bir zihne ve çalışma arkadaşlarının anlatımına göre ‘olağanüstü bir iş ahlakı’na sahipti. Kurallar ve geleneklerle dolu moda endüstrisinde sınırları aşması ve en çok da sokak giyimini yüksek modanın zirvesine taşımasıyla tanınırdı. Louis Vuitton’un 140 yıllık tarihi boyunca artistik direktörlük koltuğunda oturan ilk Afrika kökenli isimdi. İnşaat mühendisliği ve mimarlık okuyan Abloh, Off-White markasına başarıyı getiren vizyonu sayesinde Louis Vuitton gibi dev bir moda markasının başına geçme fırsatını yakalamıştı. O dönemde eleştirilse de ilk koleksiyonun başarısıyla cevabını vermiş oldu.

Abloh’un Mercedes Benz için tasarladığı Maybach...

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‘VIRGIL BURADAYDI’

Virgil Abloh’un hayatındaki ilk kırılma noktası Kanye West’le tanışmasıydı belki de... Kısa sürede yakın arkadaş oldular. 2009’da Roma’ya, Fendi’de staj yapmaya bile birlikte gittiler. Bir süre sonra Abloh, West’in kurduğu Donda adlı kreatif ajansın başına geçti. Moda kariyerine Fendi stajıyla başlayan Abloh’un ilk markasıysa sanılanın aksine Off-White değil, 2012’de kurduğu Pyrex Vision adlı tişört markasıydı. Abloh bir yıl geçmeden markayı kapadı. Dünya çapındaki ününü 2013’te kurduğu Off-White getirdi.

Merkezi Milano’da olan Off-White yüksek kaliteli İtalyan işçiliğini Amerikan tarzı sokak giyimiyle buluşturdu. Abloh sokak giyimini icat etmemiş olabilir ancak Off-White markasıyla IKEA’dan Jimmy Choo’ya kadar birçok farklı markayla yaptığı işbirlikleriyle sokak giyiminin popüler hale gelmesini sağladı. 2017’deyse spor markası Nike ile işbirliği yaptı ve yeni bir çığır açtı. Markanın imzası niteliğindeki 10 spor ayakkabısının yapısını bozarak görülmemiş tasarımlar yaratmıştı.

Virgil Abloh X IKEA koleksiyonundan bir halı.

Off-White kısa sürede büyük bir başarı elde edip genç neslin en çok arzuladığı markalardan birine dönüştü. Abloh’un bu başarısının arkasındaki en önemli faktör yeni nesli çok iyi anlayıp onlarla iletişimde kalmasıydı. Sosyal medyayı aktif kullanan Abloh lüks modadaki diğer markaların aksine kendisini ve ürünlerini sevenlere yüksekten bakmıyor, hatta kendi dünyasına davet ediyordu. Birçokları için onun yakaladığı başarı büyük bir ilham kaynağı ve motivasyon sebebiydi. Ölümünün ardından söylediği bir cümle sosyal medyada çokça paylaşıldı: “Sanatın gelecek nesillere ilham verme gücüne derinden inanan biri olarak yaptığım her şey, kendimin 17 yaşındaki versiyonu için...”

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İkonik Nike modellerine yeni bir yorum kattı.

Son olarak LVMH Grup geçen temmuzda ünlü tasarımcıyla ilişkisini güçlendirerek Off-White’ın çoğunluk hissesini satın aldı. Abloh; Off-White’ta yönetici, Louis Vuitton’da baştasarımcı ve LVMH Grup’un ortağı olmuştu. Hayatını kaybetmesinin ardından LVMH CEO’su Bernard Arnault “Zeki ve vizyoner bir tasarımcı, aynı zamanda harika bir bilge ruhu kaybettik” sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Off-White’ın en çok satan çantalarından...

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Hayallerin peşinden pes etmeden koşmanın öneminin canlı bir örneği olan Abloh ölümünden iki gün sonra İngiliz Moda Ödülleri’nde Değişimin Liderleri ve Yaratıcılık Ödülü’ne değer görüldü. Louis Vuitton için hazırladığı son koleksiyonsa ‘Virgil was here’ (Virgil Buradaydı) ismiyle 30 Kasım’da Miami’de sergilendi.

Jimmy Choo için tasarladığı ayakkabılar.